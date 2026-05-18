Món ăn chỉ cần nấu trong 3 phút là xong mà mềm hơn đậu phụ và mọng nước thơm ngon hơn thịt gà!

Nhiều người trong chúng ta vẫn coi việc nấu ăn là một quá trình đặc biệt thư giãn. Khi bạn hoàn toàn tập trung và chú ý đến những thay đổi của các nguyên liệu trong tầm tay, bạn sẽ cảm thấy một sự bình yên từ bên trong, quên hết những lo lắng muộn phiền của cuộc sống bên ngoài kia.

Dĩ nhiên để nấu ăn ngon ngoài niềm đam mê thì bạn cũng cần có kỹ năng bếp núc. Kỹ năng bếp núc ở đây không đòi hỏi bạn ở mức cao siêu nhưng cũng phải đủ để bạn biết một số điều để khi nấu ăn không bị "loạn tung", phân tâm!

Ví dụ như để làm món thịt bò xào. Người mới bắt đầu thường chỉ xào một cách tùy tiện và kết quả là thịt bị dai, không mềm cũng không mọng nước, và hoàn toàn không ngon!

Vậy làm sao để xào thịt bò mềm và mọng nước? Người mới bắt đầu chỉ cần nắm vững 3 điểm sau:

- Đối với người mới bắt đầu, nên thái thịt bò thành dạng sợi khi xào. Điều này giúp nấu dễ hơn, tiết kiệm thời gian hơn và cho ra thịt mềm hơn.

- Xào sơ các nguyên liệu kèm cho đến khi chín tới, sau đó mới cho thịt bò đã xào sơ trước đó vào và đảo đều.

- Nếu món ăn bạn nấu sử dụng nhiều gia vị, hãy trộn tất cả vào một bát trước rồi đổ tất cả vào cùng một lúc để rút ngắn thời gian nấu thịt bò.

Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách làm món bò xào xoài với công thức dễ nhất từ trước đến nay! Phải nói rằng, vị ngọt của xoài và độ mềm của thịt bò thực sự là sự kết hợp hoàn hảo!

Nguyên liệu làm món thịt bò xào xoài

1 quả xoài lớn, 200g thịt bò, 30g ớt chuông đỏ, 30g ớt chuông xanh, 1/4 quả chanh, 2g đường, 20g nước tương, 1g tinh bột bắp, 3g dầu ăn.



Cách làm món thịt bò xào xoài

Bước 1: Cắt đôi quả xoài theo chiều dọc. Sau đó cạo phần thịt xoài dọc theo mép của một chiếc ly mỏng. Tiếp đó cắt phần thịt xoài thành từng dải. Bỏ hạt ớt chuông xanh và đỏ, rửa sạch rồi cắt thành sợi mỏng. Rửa sạch thịt bò sau đó thái thành dải và ướp với nước tương, đường, bột bắp và dầu ăn trong 15 phút.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt bò đã ướp vào và xào nhanh đến khi đổi màu, sau đó lấy ra khỏi chảo ngay lập tức. Thịt bò đã được ướp và có vị vừa phải nên khi xào bạn không cần nêm thêm gia vị. Để lại một ít dầu trong chảo, cho các dải ớt chuông xanh và đỏ vào xào đến khi chín tới.

Bước 3: Cho thịt thăn bò đã xào vào, đảo nhanh trong vài giây rồi tắt bếp. Thêm xoài, vắt nước cốt chanh vào, rồi đảo đều bằng nhiệt dư trước khi dọn ra.

Lưu ý: Xào nhanh thịt bò trong dầu nóng, nhằm mục đích làm chín nhanh bề mặt thịt và giữ lại độ ẩm. Bước này cần thực hiện nhanh chóng, chỉ khoảng 10 giây. Khi thịt bò hơi chuyển màu và chuyển sang màu trắng, lấy thịt ra khỏi chảo. Sau khi xào các món ăn kèm, cho thịt bò và xoài vào xào nhanh. Toàn bộ món ăn chỉ cần chưa đến 3 phút để chín.

Thành phẩm món thịt bò xào xoài

Thịt bò xào xoài là một món ăn độc đáo và được chế biến tỉ mỉ từ trái cây. Thịt bò mềm và mọng nước, kết hợp với vị ngọt thanh mát của xoài, tạo nên một món ăn ngon tuyệt vời, bạn có thể ăn mà không hề thấy ngán. Nắm vững những mẹo nấu ăn này và bạn có thể làm ra món ăn ngon chỉ trong vài phút! Không thích thêm xoài? Vậy thì hãy xào thịt bò với ớt chuông xanh! Món thịt bò xào xoài nhanh chóng và dễ làm này ngon tuyệt, sao bạn không học cách làm nhỉ?

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món ăn độc đáo thịt bò xào xoài nhé!