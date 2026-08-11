Món này nấu dễ nhưng ngon đến nỗi hết veo trong nháy mắt!

Hôm nay, tôi sẽ làm một món ăn đặc biệt tươi mát và sảng khoái. Nguyên liệu và gia vị khá đơn giản. Sau khi ăn quá nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ và nặng bụng, món này đặc biệt tươi mát và ngon miệng, không béo ngậy, và cách chế biến cực kỳ đơn giản.

Món này chỉ có ba nguyên liệu: Mướp, cà chua và phi lê cá. Ba nguyên liệu này kết hợp với nhau rất hoàn hảo. Vị tươi ngon của cá làm tăng thêm hương vị cho hai loại rau củ. Món ăn có vị tươi mát và hơi chua, rất ngon miệng và hợp với cơm. Món này ngon, dễ làm và rất đáng để thử.

Nguyên liệu làm món phi lê cá xào cà chua và mướp

2 quả mướp hương, 2 quả cà chua, lượng phi lê cá trắm đen vừa đủ, 2 cây hành lá, 3 tép tỏi, lượng muối vừa đủ, một ít đường, một ít bột nêm gà, một ít nước bột bắp (pha 1 thìa canh bột bắp với nước), lượng dầu ăn vừa đủ, 1 cái lòng trắng trứng gà.

Cách làm món phi lê cá xào cà chua và mướp

Bước 1: Gọt bỏ vỏ mướp, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Nếu bạn lo lắng mướp sẽ bị đen, hãy rửa qua mướp trong nước với vài giọt giấm trắng và khuấy đều. Sau đó vớt ra, để ráo. Tiếp theo rửa sạch cà chua và cắt chúng thành từng miếng nhỏ và để riêng. Hành lá rửa sạch, cắt nhỏ. Tỏi đập dập rồi băm nhỏ.

Bước 2: Nguyên liệu quan trọng nhất là phi lê cá. Bạn có thể chọn loại cá theo sở thích của gia đình mình rồi về phi lê cá; phần đầu và xương có thể giữ lại nấu nước dùng cho món canh. Hoặc hãy nhờ người bán cá làm sạch và phi lê sẵn. Về nhà, chỉ cần rắc một ít muối vào và trộn đều. Sau đó rửa sạch cá với nước sạch, và dùng khăn giấy nhà bếp thấm khô (đảm bảo cá khô hoàn toàn). Tiếp theo, thái thành miếng mỏng, cho vào bát thêm một ít muối, bột nêm gà, một cái lòng trắng trứng và một thìa canh bột bắp, trộn đều. Đảm bảo trộn kỹ để bột phủ đều bề mặt phi lê cá.

Bước 3: Tiếp theo bạn cần chần sơ các miếng phi lê cá trước. Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, bật lửa lớn đun sôi, rồi chỉnh lửa về mức thấp nhất. Lấy từng miếng phi lê cá đã ướp ra và thả vào nồi. Lưu ý không nên đảo vội sau khi cho cá vào nồi. Khi cá đã hoàn toàn đổi màu, hạ nhỏ lửa và nấu liu riu. Khi các miếng phi lê cá nổi lên mặt nước, dùng muỗng đảo đều để đảm bảo cá chín đều. Không nên nấu quá lâu. Sau khi các miếng cá nổi lên bề mặt, vớt cá ra và để riêng.

Bước 4: Trong một nồi khác, đun nóng một ít dầu ăn, cho hành lá và tỏi băm vào xào thơm. Sau đó cho cà chua thái miếng vào xào đến khi cà chua tiết nước. Cho mướp vào nồi và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện. Đổ một nửa bát nước sôi nhỏ vào nồi, thêm một ít muối, một ít đường và bột nêm gà để nêm gia vị. Dùng muỗng khuấy đều, đậy nắp và đun nhỏ lửa trong 3 phút để mướp chín kỹ. Khi hết thời gian, mở nắp nồi. Nước dùng sẽ xuất hiện thêm trong nồi. Cho phi lê cá trở lại nồi, xào nhanh, nêm nếm gia vị cho vừa khẩu vị, sau đó cho thêm một ít nước bột bắp vào, xào cho đến khi nước dùng sánh lại, rồi dọn ra ăn.

Thành phẩm món phi lê cá xào cà chua và mướp

Đây là món ăn cùng cơm có hương vị rất nhẹ nhàng, thanh mát và cực kỳ dễ làm. Phi lê cá mềm và không bị nát, mướp ngọt và mềm, hương vị tổng thể có chút chua nhẹ từ cà chua. Tuy nhẹ nhàng nhưng rất ngon miệng và ăn kèm với cơm rất hợp. Món này ngon, dễ làm và chắc chắn đáng để thử.

Trước khi ướp phi lê cá, hãy nhớ dùng khăn bếp lau khô hoàn toàn bề mặt phi lê cá. Điều này sẽ giúp lớp bột không bị bong ra khi bạn thêm lòng trắng trứng và tinh bột. Ngoài ra, không nên đảo mạnh phi lê cá khi chần. Hãy đợi cho đến khi bề mặt cá đông lại hoàn toàn trước khi di chuyển chúng.