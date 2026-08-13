Hãy giữ sẵn loạt công thức này, kết hợp cân bằng giữa thịt và rau củ, để cả nhà mỗi ngày trong tuần đều có món ăn ngon

Trong những bữa ăn, người luôn đau đáu chính là các bà mẹ trong bếp. Chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng cho cả gia đình đồng thời hỗ trợ sự phát triển của con trẻ, lại phải giúp chúng thích thú và ăn nhiều, thực sự là một nghệ thuật. Thay vì lo lắng về công thức nấu ăn mỗi ngày, tại sao không thử khoảng chục món ăn gia đình được thiết kế sẵn trong tuần? Chúng không chỉ ngon miệng và có sự cân bằng khoa học giữa thịt và rau củ, mà còn rất dễ làm. Bạn có thể nấu những món khác nhau mỗi ngày trong tuần, khiến con bạn mong chờ mỗi bữa ăn, và dinh dưỡng sẽ được bổ sung mà trẻ thậm chí không nhận ra

Thứ Hai: Trứng bác với cà chua; ngô xào tôm

Cà chua xào trứng là một món ăn kinh điển. Vị chua ngọt của cà chua kết hợp với trứng mềm và thơm tạo nên hương vị đậm đà và dinh dưỡng cân bằng. Cà chua giàu vitamin C và lycopene, trong khi trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao quan trọng. Sự kết hợp này không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho sự phát triển của trẻ em mà còn phù hợp với sở thích ăn uống của chúng. Để làm món này, trước tiên hãy rửa sạch và thái nhỏ cà chua, sau đó đánh tan trứng. Làm nóng dầu trong chảo, đổ trứng đã đánh vào và xào đến khi chín, sau đó lấy ra khỏi chảo. Tiếp theo, xào cà chua cho đến khi chúng tiết ra nước, sau đó cho trứng trở lại và xào cùng nhau. Cuối cùng, nêm nếm gia vị với muối, đường, v.v...

Món ngô xào tôm này rất thanh mát và ngon miệng. Tôm tươi ngon, giòn dai, trong khi ngô ngọt và mọng nước. Tôm giàu protein và canxi, còn ngô giàu chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa cho trẻ em. Chỉ cần rửa sạch tôm và ướp sơ với rượu nấu ăn và muối. Tách hạt ngô ra khỏi lõi. Làm nóng dầu trong chảo, xào ngô trước, sau đó cho tôm vào xào đến khi chín. Thật đơn giản và ngon miệng.

Thứ Ba: Cánh gà sốt coca ăn kèm bông cải xanh xào

Cánh gà sốt coca là món ăn yêu thích của trẻ em, với màu đỏ tươi và vị ngọt hấp dẫn. Cánh gà chứa một lượng chất béo và collagen nhất định, có thể cung cấp năng lượng cho trẻ. Đầu tiên, khía vài đường trên cánh gà, chần qua nước sôi để khử mùi hôi, sau đó vớt ra và đun nóng dầu trong chảo. Chiên cánh gà cho đến khi vàng đều hai mặt, sau đó cho coca, nước tương, gừng thái lát, v.v..., và đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại.

Bông cải xanh xào là một món ăn chay lành mạnh. Bông cải xanh giàu vitamin và khoáng chất, đồng thời có đặc tính chống ung thư. Chỉ cần tách bông cải xanh thành những bông nhỏ, chần sơ qua rồi để ráo nước. Làm nóng dầu trong chảo, phi thơm tỏi băm, sau đó cho bông cải xanh vào xào nhanh. Nêm nếm muối cho vừa ăn là xong!

Thứ Tư: Sườn heo hầm với khoai tây và salad dưa chuột

Sườn heo hầm khoai tây là một món ăn bổ dưỡng và ngon miệng. Sườn heo mềm, khoai tây ngọt và bở mịn. Sườn heo giàu protein và canxi, trong khi khoai tây chứa nhiều carbohydrate, cung cấp năng lượng cho trẻ em. Sau khi chần sơ sườn heo, cho vào nồi cùng với khoai tây, thêm lượng nước vừa đủ, nước tương, nước tương đen, hoa hồi, quế và các gia vị khác, rồi ninh cho đến khi sườn heo mềm và khoai tây thơm ngon.

Salad dưa chuột có vị thanh mát, giúp giảm độ ngấy của thức ăn và kích thích vị giác. Chỉ cần rửa sạch và đập dập dưa chuột, sau đó trộn với tỏi băm, nước tương, giấm, đường, dầu ớt và các gia vị khác. Món ăn này đơn giản và ngon miệng.

Thứ Năm: Thịt gà xào cay và cà rốt bào sợi xào

Gà xào cay là món ăn với thịt gà mềm và đậu phộng giòn, mang hương vị chua ngọt và hơi cay. Thịt gà là nguồn cung cấp protein chất lượng cao tuyệt vời, trong khi đậu phộng giàu axit béo không bão hòa, có lợi cho sự phát triển trí não của trẻ em. Để chuẩn bị, hãy thái thịt gà thành từng miếng nhỏ và ướp với muối, rượu nấu ăn và bột bắp. Làm nóng dầu trong chảo, chiên đậu phộng đến khi vàng nâu rồi vớt ra. Tiếp theo, xào thịt gà đã thái nhỏ với ớt khô, bột tiêu, hành lá, gừng và tỏi cho đến khi thơm. Thêm cà rốt và dưa chuột thái hạt lựu vào xào chung. Cuối cùng, cho nêm nếm lại gia vị và đậu phộng vào xào cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện.

Cà rốt bào sợi xào có màu sắc hấp dẫn, và cà rốt lại rất giàu carotene, có lợi cho sự phát triển thị giác của trẻ em. Rửa sạch và bào sợi cà rốt, đun nóng dầu trong chảo, cho cà rốt bào sợi vào xào, thêm lượng muối và đường vừa đủ, đến khi cà rốt mềm.

Thứ Sáu: Cá sốt chua ngọt ăn kèm rau bina trộn

Cá sốt chua ngọt có màu đỏ tươi, giòn bên ngoài và mềm bên trong, với hương vị chua ngọt thơm ngon. Cá giàu protein chất lượng cao và axit béo không bão hòa, có lợi cho sự phát triển trí tuệ và thị giác của trẻ em. Trước tiên, làm sạch cá, khía vài đường trên thân cá, ướp với muối và rượu nấu ăn, phủ bột mì rồi chiên đến khi vàng nâu. Chuẩn bị riêng nước nước sốt chua ngọt và rưới đều lên cá trước khi ăn.

Rau bina trộn rất tươi mát và ngon miệng. Rau bina giàu chất sắt và vitamin, có thể giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu ở trẻ em. Chỉ cần chần sơ rau bina, để ráo nước, sau đó trộn với tỏi băm, nước tương nhạt, giấm, dầu mè và các gia vị khác.

Thứ Bảy: Thịt ba chỉ kho với bí ngòi xào

Thịt ba chỉ kho có vị đậm đà nhưng không ngấy, tan chảy trong miệng, là món ăn ngon phù hợp với mọi lứa tuổi. Thịt lợn giàu protein và chất béo, cung cấp năng lượng cho trẻ em. Cắt thịt ba chỉ thành miếng vuông, chần sơ qua rồi vớt ra. Làm nóng dầu trong nồi, cho đường phèn vào rang đến khi đường chuyển màu caramel, sau đó cho thịt ba chỉ vào đảo đều cho đến khi thịt được phủ đều lớp đường caramel. Thêm nước tương, nước tương đen, rượu nấu ăn, hành lá, gừng, tỏi và các gia vị khác, sau đó thêm nước và ninh cho đến khi thịt mềm.

Bí ngòi xào có vị thanh mát, giàu vitamin và nước, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất của trẻ. Rửa sạch và thái bí ngòi thành từng lát. Làm nóng dầu trong chảo, cho bí ngòi vào xào. Nêm nếm muối cho vừa ăn.

Chủ nhật: Tôm nấu đậu phụ và đậu đũa xào

Tôm và đậu hũ là một món ăn ngon và mềm, với tôm có vị đậm đà còn đậu hũ thì mềm mại và tinh tế. Đậu hũ giàu protein thực vật, trong khi tôm giàu protein và canxi; sự kết hợp này rất bổ dưỡng. Cắt đậu hũ thành những miếng nhỏ, chần sơ qua rồi để ráo. Làm nóng dầu trong chảo, cho tôm vào xào đến khi tôm đổi màu. Cho đậu hũ, lượng nước vừa đủ và gia vị vào, đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại. Trước khi dùng, thêm một ít bột bắp để làm đặc nước sốt.

Đậu đũa xào là một món ăn gia đình phổ biến. Đậu đũa giàu vitamin và chất xơ, có thể hỗ trợ tiêu hóa cho trẻ em. Rửa sạch và cắt đậu xanh thành từng khúc. Làm nóng dầu trong chảo, cho đậu đũa vào xào đến khi đậu đổi màu. Thêm lượng nước vừa đủ và đun nhỏ lửa cho đến khi đậu xanh chín mềm. Nêm nếm muối trước khi dùng.

Trong những bữa cơm hàng ngày, hãy sử dụng những công thức được tuyển chọn kỹ lưỡng này để nấu những bữa ăn ngon cho gia đình và chiều chuộng đứa con bạn. Những món ăn này giúp mọi người được thưởng thức những món ăn ngon đồng thời những đứa trẻ cũng được bổ sung dinh dưỡng hợp lý, lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.