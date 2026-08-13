Mâm cơm 10 điểm ngày nắng nóng, nấu nhanh ăn ngon không ai cưỡng nổi

Trời nóng, bữa cơm gia đình chỉ cần nhìn thấy những món nhiều dầu mỡ là đã thấy ngán. Những hôm như vậy, tôi thường đổi sang mâm cơm có cá, rau và các món trộn, vừa dễ ăn vừa không mất nhiều thời gian nấu nướng.

Mâm cơm hôm nay gồm cá hấp gừng hành, nộm dưa chuột tôm khô, đậu phụ sốt nấm và canh bí xanh nấu nấm. Các món đều có vị thanh, nhưng vẫn đủ đậm đà để ăn cùng cơm nóng.

Cá hấp gừng hành

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Cá làm sạch, khứa vài đường trên thân rồi ướp với chút muối, tiêu và gừng thái sợi khoảng 10 phút.

Đặt cá lên đĩa, phủ thêm gừng và hành lá, hấp khoảng 15-20 phút tùy kích thước. Khi cá vừa chín, rưới một ít nước mắm pha gừng ớt lên trên.

Cá hấp không dùng nhiều dầu nên thịt vẫn mềm, ngọt và thơm. Nếu thích đậm vị hơn, có thể pha nước chấm riêng để cả nhà tùy khẩu vị.

Nộm dưa chuột tôm khô

Dưa chuột rửa sạch, bổ đôi, bỏ bớt ruột rồi thái lát mỏng. Tôm khô ngâm nước ấm cho mềm, vớt ra để ráo rồi rang sơ với một chút dầu.

Pha nước trộn gồm nước mắm, đường, nước cốt chanh, tỏi và ớt băm. Cho dưa chuột, tôm khô và rau thơm vào trộn nhẹ tay.

Chỉ nên trộn trước khi ăn khoảng 5-10 phút để dưa chuột vẫn giòn, không bị ra quá nhiều nước.

Đậu phụ sốt nấm

Ảnh minh họa

Đậu phụ cắt miếng, áp chảo hoặc chiên vàng nhẹ các mặt.

Nấm thái lát, phi thơm hành rồi cho nấm vào xào. Thêm nước mắm, một chút đường và nước lọc, đun đến khi phần sốt hơi sánh.

Cho đậu phụ vào đảo nhẹ vài phút để sốt bám quanh miếng đậu. Rắc hành lá và tiêu rồi tắt bếp.

Món này mềm, thơm, vị đậm vừa phải và đặc biệt hợp với những ngày không muốn ăn nhiều thịt.

Canh bí xanh nấu nấm

Bí xanh gọt vỏ, thái miếng vừa ăn. Nấm rửa sạch, cắt bỏ phần gốc.

Đun sôi nước, cho bí vào trước, khi bí gần chín mới thêm nấm. Nêm một chút muối, nước mắm và tiêu.

Tắt bếp khi bí vừa trong, rắc hành lá hoặc rau mùi. Không nên nấu quá lâu để bí vẫn giữ được độ ngọt và không bị nát.

Mâm cơm không có món thịt nào nhưng vẫn đủ vị: cá hấp mềm ngọt, nộm dưa chuột giòn mát, đậu phụ sốt nấm đậm đà và bát canh nóng thanh nhẹ. Những ngày trời nóng, đổi sang cách ăn này vừa dễ chịu vừa giúp bữa cơm bớt ngấy mà vẫn rất đưa cơm.