Tháng 5 về, tiết trời Hà Nội bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mình từ xuân sang hè với những đợt nắng nóng oi ả kèm theo độ ẩm không khí cao. Kiểu thời tiết "nồm ẩm", bức bối này cộng với thói quen sinh hoạt hiện đại như thức khuya, công việc áp lực khiến nhiều người rơi vào trạng thái "thấp nhiệt" (nóng trong, cơ thể tích tụ độ ẩm dư thừa). Biểu hiện rõ nhất là bạn luôn cảm thấy uể oải, nặng nề, da dẻ sạm vàng, mặt dễ bị phù, tóc nhanh bết dầu và hệ tiêu hóa ì ạch.

Trong triết lý thực dưỡng và Y học cổ truyền, việc "dưỡng gan, trừ thấp" trong giai đoạn đầu hè là chìa khóa vàng để duy trì sức khỏe. Món "canh hầm sắn dây, xích tiểu đậu và sườn heo" chính là một giải pháp hoàn hảo. Sự kết hợp tinh tế giữa dược tính thanh mát của thảo mộc và dinh dưỡng từ thịt sẽ mang đến cho gia đình bạn một món canh thanh ngọt, đánh bay cái nóng bức và sự mệt mỏi.

Bí quyết nấu canh sắn dây dưỡng gan thanh mát: Dưỡng nhan, khỏe dáng ngày đầu hè

1. Nguyên liệu và công dụng dinh dưỡng

Một nồi canh chất lượng bắt nguồn từ sự thấu hiểu nguyên liệu. Mỗi thành phần trong món canh này đều mang một "sứ mệnh" riêng đối với cơ thể:

- Sườn heo non (hoặc thịt nạc dăm): 400g. Cung cấp protein và chất ngọt tự nhiên cho nước dùng.

- Củ sắn dây tươi (phấn cát/cát căn): 1/2 củ lớn. Thành phần cốt lõi chứa nhiều isoflavone và chất chống oxy hóa. Sắn dây tươi nổi tiếng với tác dụng sinh tân, chỉ khát, thanh nhiệt và giải độc gan cực kỳ hiệu quả.

- Cà rốt: 1 củ. Chứa nhiều beta-carotene, làm sáng mắt và tạo màu sắc bắt mắt.

- Bạch biển đậu (đậu ván trắng): 30g. Tác dụng kiện tỳ (khỏe dạ dày), hóa thấp, rất tốt cho người hay bị đầy bụng, tiêu hóa kém.

- Xích tiểu đậu (đậu đỏ hạt nhỏ): 15g. Chuyên gia lưu ý: Khác với đậu đỏ thông thường hạt to, xích tiểu đậu có hình dáng thuôn dài, màu đỏ sậm hơn. Đây là vị thuốc chuyên dùng để lợi thủy, tiêu thũng (giảm phù nề).

- Mật táo: 1 quả. Tạo vị ngọt thanh, nhuận phổi.

- Trần bì (vỏ quýt khô lâu năm): 3g (khoảng 1 múi nhỏ). Tinh dầu trong trần bì giúp lý khí, giải uất, làm nồi canh có hương thơm ấm áp, đặc biệt chống đầy hơi hiệu quả.

2. Hướng dẫn các bước thực hiện chuẩn xác

Bước 1: "Đánh thức" các nguyên liệu khô

Cho bạch biển đậu, xích tiểu đậu, mật táo và trần bì vào một chiếc bát lớn. Đổ nước ngập và ngâm trong khoảng 15 phút. Thao tác này giúp các loại hạt nở mềm, dễ tiết ra dưỡng chất khi hầm, đồng thời giúp trần bì mềm ra để dễ dàng làm sạch bụi bẩn.

Bước 2: Sơ chế rau củ tươi

Sắn dây tươi mua về rửa sạch đất cát bám bên ngoài, gọt bỏ lớp vỏ cứng, sau đó thái thành những khối vuông to dày (khoảng 3-4 cm). Sắn dây khi hầm lâu sẽ không bị nát mà có độ dẻo bùi rất ngon.

Cà rốt chà sạch lớp đất, giữ nguyên phần vỏ và thái xéo (thái móng lợn) vừa ăn. Việc giữ vỏ cà rốt giúp bảo toàn tối đa lượng dưỡng chất có lợi.

Bước 3: Khử tanh và làm sạch sườn heo

Bí quyết nhà hàng: Trực tiếp cho sườn heo vào nồi nước lạnh, bật bếp đun sôi. (Không nên thả sườn vào lúc nước đã sôi vì thịt sẽ co lại ngay, làm tắc nghẽn các lỗ chân lông, bọt máu và mùi hôi bên trong không thoát ra được).

Khi nước sôi bùng, bạn vớt sườn ra và đem rửa lại dưới vòi nước ấm để đánh bay hoàn toàn lớp bọt dơ và váng mỡ. Tuyệt đối không xả nước lạnh lúc này để thịt không bị chai cứng.

Bước 4: Hầm canh

Chuẩn bị một chiếc nồi gang hoặc nồi đất (để giữ nhiệt tốt nhất). Xếp lần lượt sườn heo, sắn dây, cà rốt và toàn bộ các nguyên liệu khô (đã chắt bỏ nước ngâm) vào nồi.

Đổ nước tinh khiết vào nồi sao cho mực nước ngập cao hơn các nguyên liệu khoảng 1 đến 2 lóng tay. Bật lửa lớn cho nước sôi bùng lên. Sau đó đậy kín nắp, vặn lửa xuống mức thấp nhất và để hầm liu riu trong thời gian 2 tiếng đồng hồ.

3. Thành phẩm và cách thưởng thức

Sau 2 giờ hầm kỹ, món canh hoàn thành với màu nước trong, nâu đỏ đẹp mắt và hoàn toàn không bị nổi váng mỡ ngấy. Khi mở nắp, bạn sẽ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, êm dịu của trần bì quyện cùng vị ngọt của mật táo.

Nếm thử một ngụm nước dùng, vị ngọt thanh tự nhiên lan tỏa nơi đầu lưỡi. Củ sắn dây lúc này đã chín thấu, mềm mại và dẻo dẻo, cắn vào ngập chân răng. Sườn non mềm rục, dễ dàng tuột khỏi xương.

Mẹo nhỏ: Vì nồi canh đã hội tụ đủ vị ngọt tinh túy từ thịt và củ quả, bạn chỉ cần nêm thêm một chút xíu muối để dằn vị là đủ. Uống xong một bát canh này vào buổi tối râm mát ngày hè, bạn sẽ thấy bao mệt nhọc tan biến, bụng dạ nhẹ nhàng và có một giấc ngủ thật sâu.

Hãy lưu ngay công thức này lại và trổ tài cho cả gia đình cùng thưởng thức để nâng cao sức khỏe ngày giao mùa bạn nhé! Chúc bạn thành công.