4 món ăn dễ làm và hương vị ngon tuyệt khiến "hết veo" trong chớp mắt, bạn không nên bỏ qua trong ngày nóng

Cho dù đó là một ngày nóng nực khiến bạn không có cảm giác thèm ăn, hay chỉ đơn giản là muốn thêm một món ăn vào bữa ăn hàng ngày, một vài "món ăn nguội" - món trộn tươi mát và ngon miệng có thể ngay lập tức làm bừng tỉnh khẩu vị của bạn. Không cần phải xào nấu ở nhiệt độ cao hay ninh nhừ lâu; tất cả các nguyên liệu đều là những thứ thông dụng trong gia đình. Chuẩn bị đơn giản, thêm một chút nước sốt nhanh chóng, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức - tiết kiệm thời gian và công sức. 4 món trộn này dễ làm này đều có kết cấu độc đáo riêng - giòn, mềm, dai, tươi mát và đậm đà - sự cân bằng hoàn hảo giữa thịt và rau mà không bị ngấy. Cho dù là bữa ăn gia đình hay buổi tụ họp với khách, chúng sẽ được ăn hết ngay khi được dọn ra. Ngay cả những người mới vào bếp cũng có thể làm chúng một cách hoàn hảo - ngon miệng, giá cả phải chăng và rất hợp với cơm.

1. Củ sen trộn giòn ngọt

Củ sen có vị ngọt tự nhiên, và khi dùng trong các món ăn nhanh như món trộn, nó có độ giòn và mềm mà không bị nát. Nó mang lại cảm giác tươi mát và giúp giảm độ ngấy của thức ăn và trở thành món ăn kèm được yêu thích ở mọi lứa tuổi. Chuẩn bị 1 củ sen tươi, 3 tép tỏi, 2 quả ớt đỏ nhỏ và 1 nhánh rau mùi. Gia vị gồm nước tương, giấm balsamic, muối, một chút đường và dầu mè. Gọt vỏ củ sen, rửa sạch và thái thành những lát mỏng đều nhau. Ngâm các lát củ sen trong nước để loại bỏ tinh bột thừa và tránh bị thâm. Đun sôi nước trong nồi, cho các lát sen vào và chần trong 1 phút. Ngay lập tức vớt ra và rửa sạch với nước lạnh. Để ráo nước hoàn toàn; đây là bước quan trọng để các lát sen giòn.

Trong một tô, trộn tỏi băm, ớt băm và rau mùi thái nhỏ. Thêm 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm balsamic, một chút muối và đường để nêm gia vị. Cho thêm nửa muỗng canh dầu mè và khuấy đều để làm nước sốt. Rưới nước sốt trực tiếp lên các lát củ sen, trộn đều và để yên trong 5 phút cho các hương vị hòa quyện. Món ăn này có màu nâu nhạt của nước tương, giòn, mềm, có vị chua ngọt. Món ăn nhẹ nhàng và không quá ngấy, rất thích hợp ăn kèm với cơm hoặc dùng làm món khai vị với đồ uống.

2. Tai heo trộn

Là một món chính trong số các món trộn, tai heo có độ dai và đàn hồi, càng nhai càng thơm, rất ấn tượng khi đãi khách. Chuẩn bị 1 tai heo, tỏi, hành lá thái nhỏ, rau mùi và mè trắng rang. Gia vị gồm nước tương, giấm balsamic, ớt (tùy thích), muối và dầu mè. Sau khi sơ chế sạch thì luộc chín tai heo với chút gia vị và hành lá. Sau đó cắt tai heo thành dạng sợi mỏng.

Trong một tô lớn, trộn đều tỏi băm, 1 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh giấm balsamic, một chút muối và một ít ớt băm nếu bạn thích ăn cay. Thêm vài giọt dầu mè và trộn đều. Cho tai heo đã thái vào tô lớn, đổ nước sốt đã chuẩn bị lên trên và trộn đều cho đến khi mỗi tai heo được phủ đều nước sốt. Cuối cùng, rắc hành lá thái nhỏ và mè trắng lên trên. Món ăn hoàn chỉnh có vị đậm đà, thơm ngon, dai ngon, không bị khô cũng không bị ngấy, rất được ưa chuộng khi ăn kèm với đồ uống hoặc các món ăn.

3. Thịt gà trộn gia vị tươi ngon

Món ăn này ít béo, không dầu mỡ này có thịt gà mềm, mọng nước, thơm ngon và bổ dưỡng - một món ăn được cả gia đình yêu thích. Chuẩn bị 2 phần má đùi gà, gừng, hành lá, tỏi, ớt và rau mùi. Để nêm gia vị, dùng nước tương, giấm balsamic, dầu ớt/ớt tươi và muối. Cho đùi gà vào nồi nước lạnh cùng với gừng thái lát, hành lá và một chút muối. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và luộc trong 15 phút. Tắt bếp và để yên trong 10 phút. Vớt gà ra và để nguội hoàn toàn.

Cắt thịt gà đã nguội thành từng miếng lớn và cho vào một tô lớn. Sau đó, cho các loại gia vị gồm tỏi băm, ớt băm, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm balsamic và một ít dâu ớt/ớt băm (nếu thích ăn cay). Khuấy đều để tạo thành nước sốt. Rưới nước sốt lên các miếng gà, rắc rau mùi băm nhỏ lên trên, trộn đều và để trong tủ lạnh khoảng 15 phút trước khi dùng. Thịt gà sẽ mềm và mọng nước, đậm đà hương vị, có sự cân bằng hoàn hảo. Món ăn không hề béo ngậy, ít chất béo và rất no bụng.

4. Đậu phộng trộn gia vị

Đậu phộng trộn gia vị kiểu cổ điển là món khai vị thơm ngon, thích hợp cho mọi mùa. Chúng rất dễ làm và bảo quản tốt. Chuẩn bị 200g đậu phộng khô, hoa hồi, quế, lá nguyệt quế, ớt khô, tỏi và rau mùi. Nêm nếm với muối, nước tương, giấm balsamic và dầu mè. Ngâm đậu phộng trong nước ấm khoảng 2 tiếng cho đến khi nở căng. Sau đó, cho đậu phộng vào nồi cùng với nước, gia vị và muối cho vừa ăn. Đun nhỏ lửa trong 20 phút. Sau khi tắt bếp, để đậu phộng ngấm gia vị và nguội bớt.

Vớt đậu phộng đã nguội ra và để riêng. Cho tỏi băm, rau mùi thái nhỏ, một ít nước tương, giấm balsamic và vài giọt dầu mè vào. Trộn nhẹ nhàng cho đều. Đậu phộng sẽ mềm, thơm và có hương vị ngũ vị hương đậm đà. Chúng được nêm nếm hoàn hảo và càng ăn càng ngon. Làm một mẻ lớn, đậy kín và bảo quản trong tủ lạnh. Thưởng thức khi cần. Chúng rất ngon khi ăn kèm với đồ uống hoặc cháo.

4 món ăn này rất dễ làm mà không cần kỹ thuật phức tạp. Nguyên liệu và gia vị đều phổ biến và dễ tìm, và một bữa ăn hoàn chỉnh có thể được chuẩn bị chỉ trong hơn 10 phút. Chúng mang đến đầy đủ các kết cấu khác nhau, bao gồm giòn, mềm, tươi mát, dai và hương vị đậm đà. Chúng tươi mát, không ngấy và ngon miệng. Cho dù là bữa ăn hàng ngày hay những buổi họp mặt gia đình, chúng đều dễ dàng làm hài lòng khẩu vị của cả gia đình đến nỗi sẽ được ăn hết trong nháy mắt.