3 thói quen "hút cạn" collagen trong cơ thể khiến chị em nhăn nheo, xấu xí lại tăng nguy cơ mắc bệnh về tiêu hóa, xương khớp

Chúng ta đều biết collagen là một trong những loại protein quan trọng và phong phú nhất trong cơ thể. Collagen giúp giảm đau xương khớp, cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa, và giữ cho làn da trông đầy đặn và tươi trẻ hơn. Mặc dù hầu hết mọi người đều đã biết những thực phẩm có thể cung cấp collagen tốt nhất nhưng ít ai nhắc đến những thói quen tai hại khiến cả số lượng lẫn chất lượng của các sợi collagen đều bị giảm sút.

Theo tiến sĩ Mia Finkelston, một bác sĩ gia đình tại LiveHealth Online: "Mỗi chúng ta thường bắt đầu mất collagen ở tuổi 25, và tình trạng này sẽ tồi tệ hơn ở tuổi 30". Để có thể làm chậm sự suy giảm collagen, các chuyên gia khuyên chị em nên tránh 3 thói quen tai hại dưới đây.

1. Không bôi kem chống nắng mỗi ngày

Theo tiến sĩ Finkelston: Ánh nắng mặt trời là kẻ thù số 1 của làn da và cách tốt nhất để bảo vệ bạn khỏi tia nắng là thoa kem chống nắng SPF mỗi ngày. Theo tiến sĩ, việc tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời sẽ tạo ra các gốc tự do trong da và làm phá vỡ collagen.

"Da của chúng ta thường hấp thụ 2 loại ánh sáng là tia UVA và UVB. Trong khi UVB là nguyên nhân khiến bạn cháy nắng thì tia UVA thường đi sâu vào lớp hạ bì của da, lâu ngày sẽ phá vỡ collagen. Có thể nói, UVA chính là thứ trực tiếp tổn hại collagen", Sally Olivia Kim, tác giả của The Collagen Glow cho hay.

Để ngăn ngừa tác hại của collagen đối với làn da, chị em trước khi ra đường nên sử dụng loại kem chống nắng có chỉ số chống nắng (SPF) tối thiểu 30, tối đa SPF 50. Ngoài ra, cứ sau 2 tiếng bạn nên bôi lại kem chống nắng một lần, tần suất bôi kem chống nắng cần thực hiện nhiều hơn nếu như bạn đi bơi. Ngoài ra, chị em nên đeo kính râm mỗi khi ra ngoài, thói quen này không chỉ bảo vệ collagen vùng da mắt mà còn phòng ngừa thoái hóa điểm vàng hoặc đục thủy tinh thể.

2. Không nạp đủ vitamin C

Chuyên gia Sally Olivia Kim cho biết: Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần sử dụng viên thực phẩm bổ sung collagen là đủ, nhưng thực tế nếu bạn không thực hiện chế độ ăn uống hợp lý thì phương pháp nào cũng không hiệu quả. Bất cứ thứ gì chúng ta ăn đều tác động lên thận, gan, nếu bạn ăn những thứ độc hại sẽ khiến các bộ phận này khó giải độc cho cơ thể hơn và làm giảm mức độ collagen trong người bạn.

Để tránh tình trạng mất collagen, một chế độ ăn uống chứa đầy vitamin C được khuyến khích. Chuyên gia cho rằng các thực phẩm vitamin C giúp đảm bảo collagen được sản sinh đều đặn. Vitamin C thường có nhiều trong các loại quả mọng (cam, bưởi, quýt), ổi, bông cải xanh, đu đủ, quả cam...

3. Ngủ không đủ giấc

Tiến sĩ Finkelston cho hay: "Giấc ngủ không chỉ giúp phục hồi não mà còn tốt cho làn da của bạn. Da là cơ quan lớn nhất trên cơ thể bạn và nó cũng cần được nghỉ ngơi".

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng khi cơ thể quá mệt mỏi do thiếu ngủ, nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch và sau đó làm chậm quá trình sản xuất collagen. Các chuyên gia khuyên chị em nên ngủ 7 đến 8 giờ mỗi ngày. Điều đó sẽ giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn luôn khỏe mạnh, đây chính là chìa khóa để làn da tươi trẻ hơn.

Bạn thấy đó, việc điều chỉnh lối sống không chỉ có ích trong việc sản xuất collagen mà còn giúp cho toàn bộ cơ thể bạn được hưởng lợi ích, trở nên khỏe mạnh hơn. Vậy tại sao bạn vẫn chưa thay đổi?

(Nguồn: Wellandgood/Healthline)