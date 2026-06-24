3 nguyên liệu rẻ bèo được hấp cùng nhau ngon tuyệt vời! Chỉ một miếng thôi là nước sốt đã ngập tràn trong miệng

Mùa hè đến, các món hấp trở nên khá phổ biến. Chỉ cần cho vài nguyên liệu vào tô, nêm gia vị rồi hấp chín. Món này không dầu, dễ làm, ít dầu và muối, mà hương vị lại khá ngon. Ví dụ, công thức hôm nay rất ngon đấy.

Món ăn hôm nay sử dụng 3 nguyên liệu: Đậu phụ nhồi thịt, bí đao và đậu nành tươi. Đậu hũ nhồi thịt bạn có thể dễ dàng làm tại nhà. Chỉ cần chọn một miếng đậu phụ to, cắt thành các khối vuông rồi chiên vàng. Sau đó rạch một đường trên bề mặt đậu rồi nhồi thịt băm vào bên trong. Hoặc nếu muốn tiết kiệm thời gian bạn có thể mua đậu phụ nhồi thịt tại các siêu thị uy tín. Món ăn toàn những nguyên liệu quen thuộc, nêm nếm chút gia vị rồi hấp khoảng 10 phút là có thể dùng được. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước chế biến, bạn hãy nấu cho gia đình mình thưởng thức nhé!

Nguyên liệu để làm món đậu phụ nhồi thịt hấp bí đao và đậu nành

1 miếng đậu phụ to (cắt làm 8 miếng vuông đều nhau), 150g thịt nạc vai, một miếng bí đao, một ít đậu nành tươi, một ít tép biển khô, một ít hành lá và gừng, một ít nước tương, một ít bột nêm gà, muối, 1 thìa canh bột bắp, 1/2 thìa canh mỡ lợn, một ít tiêu.

Cách làm món đậu phụ nhồi thịt hấp bí đao và đậu nành

Bước 1: Trước tiên, bạn rửa đậu phụ dưới vòi nước rồi thấm khô bằng khăn bếp. Sau đó cắt thành 8 miếng vuông đều nhau. Sau đó đun nóng dầu trong chảo rồi chiên đậu phụ cho đến khi vàng giòn. Rửa sạch thịt nạc vai, thái thành miếng nhỏ rồi cho vào máy xay. Thêm hành lá thái nhỏ, gừng thái miếng, nước tương, muối và một ít bột nêm gà. Khởi động máy và xay thành thịt băm. Sau đó thêm một ít bột bắp, trộn đều và để sang một bên.

Bước 2: Lấy đậu phụ chiên đã nguội ra, rạch một đường ở một bên, rồi nhồi một lượng thịt băm vừa đủ vào bên trong. Sau khi nhồi thịt băm vào tất cả các miếng đậu phụ và chỉnh sửa lại cho gọn gàng, để chúng sang một bên. Bí đao bạn đem gọt vỏ và cắt miếng nhỏ. Đậu nành tươi, rửa sạch rồi để ráo. Chuẩn bị một tô hấp. Xếp các miếng đậu phụ nhồi vào tô. Tiếp theo, gọt vỏ và bỏ hạt một miếng bí đao, cắt nhỏ và xếp xung quanh đậu phụ. Sau đó, cho đậu nành lên trên, và cuối cùng rắc một ít tép biển khô vào.

Bước 3: Món ăn này cần nêm gia vị và một ít nước để tránh đậu phụ hút hết nước dùng tiết ra. Do đó, bạn chuẩn bị một chiếc bát, rót 1/2 bát nước sôi vào, thêm mỡ lợn, muối, một ít bột nêm vị gà và bột tiêu, khuấy đều. Sau đó cho vào bát nguyên liệu. Lưu ý lượng nước cho vào chỉ ở mức nửa tô là đủ. Cho nước vào nồi hấp, bật lửa lớn và đun sôi nước. Sau đó giữ nguyên nhiệt độ, đặt tô nguyên liệu lên xửng, đậy nắp và bắt đầu tính thời gian hấp. Sau khoảng 15 phút, tắt bếp và món ăn ra, rắc một chút hành lá lên là hoàn thành.

Thành phẩm món đậu phụ nhồi thịt hấp bí đao và đậu nành

Đây là món hấp tươi ngon, vừa mềm lại hơi giòn và không quá ngấy. Đậu phụ chiên nhồi thịt ngấm nước dùng và mềm tan trong miệng với mỗi miếng cắn, quyện với vị ngọt đậm đà của thịt băm. Bí đao và đậu nành thanh mát, giữ được độ giòn giúp cân bằng độ ngấy nhẹ, còn tép biển khô tạo thêm vị tươi ngon. Món ăn này rất ngon và dễ làm.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món đậu phụ nhồi thịt hấp bí đao và đậu nành!