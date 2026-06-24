5 món ăn tươi ngon nhất nên ăn trong mùa hè là gì? Cách chế biến sao cho ngon miệng?

Mùa hè nắng nóng và bạn luôn cảm thấy chán ăn? Mệt mỏi với gà, vịt, cá và thịt? Đừng lo lắng, đây cũng là mùa mà thiên nhiên hào phóng ban tặng đủ loại nguyên liệu tươi ngon. Như người ta vẫn nói, "Thưởng thức 5 món ngon mùa hè tươi mát, bạn sẽ cảm thấy như bất tử". Vậy 5 món ngon đó là gì, và chế biến như thế nào để ngon miệng? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá kho báu "5 món ngon mùa hè" này, không chỉ rẻ mà còn bổ dưỡng đến bất ngờ. Những "quả bom hương vị" ẩn mình trong các góc chợ thường bị bỏ qua bởi nhịp sống hối hả của chúng ta. Hiểu rõ về chúng sẽ giúp chúng ta thưởng thức những món ăn ngon đồng thời gặt hái được những lợi ích sức khỏe trong những tháng hè nóng bức.

1. Món ngon tươi mát đầu tiên - Dưa chuột

Dưa chuột là một trong những loại rau phổ biến nhất vào mùa hè. Chúng giòn, mọng nước, có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, lợi tiểu và giảm sưng tấy. Có nhiều cách để ăn dưa chuột. Cách đơn giản nhất là rửa sạch và ăn sống. Cách này giữ được hương vị nguyên bản của dưa chuột và tối đa hóa sự hấp thụ các chất dinh dưỡng.

Salad dưa chuột cũng là một món ăn kèm kinh điển của mùa hè. Chỉ cần thái dưa chuột thành sợi hoặc đập dập rồi cắt thành miếng lớn, thêm tỏi băm, nước tương, giấm, muối, đường, dầu mè và các gia vị khác, trộn đều, là bạn đã có một món salad tươi mát, ngon miệng và rất hấp dẫn. Ngoài ra, dưa chuột còn có thể dùng để nấu canh, ví dụ như canh dưa chuột trứng, món ăn này thanh mát, ngon miệng và có thể bổ sung nước và dưỡng chất cho cơ thể.

2. Món ngon thứ 2 - Đậu xanh

Đậu xanh là một nguyên liệu tuyệt vời để nấu các món ăn ngon trong mùa hè, nổi tiếng với đặc tính làm mát và giải độc, cũng như khả năng hạ nhiệt và lợi tiểu. Trong những ngày hè nóng bức, một nồi chè đậu xanh có thể vừa giải khát vừa ngăn ngừa say nắng. Khi nấu chè đậu xanh, bạn có thể thêm một lượng đường phèn hoặc mật ong thích hợp theo khẩu vị cá nhân.

Rửa sạch đậu xanh, cho nước vào và đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và nấu cho đến khi đậu xanh nứt vỏ và nước rút bớt, sánh lại. Ngoài chè đậu xanh, đậu xanh cũng có thể được dùng để làm bánh đậu xanh. Nghiền nhuyễn đậu xanh đã nấu chín thành hỗn mịn, thêm lượng đường và dầu vừa đủ, trộn đều, ép chặt vào khuôn và để trong tủ lạnh để bánh có kết cấu tốt hơn.

3. Món ngon thứ 3 - Đào

Đào là loại trái cây theo mùa hè, có màu sắc tươi tắn, ngọt và mọng nước. Giàu vitamin và khoáng chất, đào nổi tiếng với khả năng giải khát và điều hòa nhu động ruột. Chúng có thể được ăn trực tiếp hoặc sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau.

Ví dụ, để làm đào ngâm đóng hộp, bạn gọt vỏ và bỏ hạt đào, cắt thành từng miếng (ngâm trong nước muối pha loãng để tránh bị thâm. Cho nước vào nồi, thêm lượng đường phèn vừa đủ, rồi đun sôi trên lửa lớn. Khi nước đường hơi có độ sánh thì cho đào vào, nấu trong khoảng 3 phút rồi vớt ra thả vào tô nước đá, đợi nguội hoàn toàn. Sau đó vớt đào ra, để ráo rồi cho vào lọ thuỷ tinh, cho nước đường đã nguội vào, đậy kín nắp và bảo quản trong tủ lạnh, như vậy bạn có thể thưởng thức đào đóng hộp thơm ngon bất cứ lúc nào. Ngoài ra, đào cũng có thể được dùng để làm salad đào, ăn kèm với sữa chua, các loại hạt, v.v..., tạo nên một bữa ăn bổ dưỡng và ngon miệng.

4. Món ngon thứ4 - Rau muống

Rau muống là một loại rau mùa hè, giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ. Nó có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và kích thích nhu động ruột. Rau muống rất dễ chế biến; luộc và xào là phương pháp phổ biến nhất.

Rửa sạch và cắt rau muống thành từng khúc. Cho dầu vào chảo, đun nóng, thêm tỏi băm vào phi thơm. Sau đó cho rau muống vào đảo nhanh. Nêm muối và bột nêm, đảo đến khi rau muống chín tới. Rau muống cũng có thể dùng để nấu canh cùng tôm. Rửa sạch rồi cắt nhỏ rau muống hoặc cắt thành đoạn ngắn. Sau đó xào thơm tôm với một chút hành băm, đổ lượng nước sôi vừa phải vào. Sau khi nước sôi trở lại thì thả rau muống vào, đảo đều, nêm gia vị cho vừa ăn. Nấu khoảng 3-5 phút cho rau muống chín mềm rồi tắt bếp, lấy ra bát thưởng thức.

5. Món ngon thứ 5 - Hạt sen

Hạt sen là nguyên liệu tươi mát, giàu dinh dưỡng, rất được ưa chuộng trong ẩm thực. Không chỉ mang vị bùi ngọt thanh, chúng còn là vị thuốc dân gian giúp dưỡng tâm an thần, cải thiện giấc ngủ và thanh nhiệt cơ thể cực kỳ hiệu quả. Hạt sen có tính bình, vị ngọt bùi, giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể cực tốt trong mùa hè oi bức.

Với hạt sen bạn có thể nấu được rất nhiều món ăn ngon như sữa hạt sen, canh hạt sen sườn heo, chè hạt sen... Để nấu chè hạt sen bạn cần loại bỏ tâm sen, rửa sạch rồi cho hạt sen vào nồi cùng lượng nước vừa phải rồi nấu đến khi hạt sen chín mềm. Thêm lượng đường phèn vừa phải rồi thêm vani và chút muối cho đầm lại vị ngọt. Khuấy đều, nấu thêm 5 phút nữa thì tắt bếp. Khi nấu canh hạt sen nấm và đậu phụ, bạn cần sơ chế sạch các nguyên liệu, cắt đậu phụ thành các khối vuông nhỏ, nấm hương khía hình hoa, nấm rơm bổ đôi. Phi thơm hành băm với một chút dầu ăn sau đó cho hạt sen vào xào cùng một lúc. Tiếp theo cho nước vào rồi đậy nắp đun đến khi hạt sen mềm. Sau đó thêm các loại nấm cùng đậu phụ vào nấu trong khoảng 10 phút thì nêm gia vị, bột nêm cho vừa khẩu vị. Nấu thêm 3 phút thì tắt bếp.

Với 5 nguyên liệu tươi ngon này luân phiên sử dụng suốt mùa hè, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc mất cảm giác thèm ăn nữa. Mỗi món ăn đều mang hương vị mùa hè, mỗi thìa ăn đều chứa đựng tinh túy của dinh dưỡng. Mỗi một trong 5 nguyên liệu tươi ngon này đều có những đặc điểm riêng biệt, không chỉ ngon miệng mà còn giàu chất dinh dưỡng. Mùa hè này, tại sao không thử nhiều hơn những nguyên liệu tươi ngon này và để cho vị giác và cơ thể bạn được tận hưởng một bữa tiệc thịnh soạn?