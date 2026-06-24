Chỉ 10 phút chế biến là bạn có món ăn giòn ngon, thanh mát hương vị đậm đà cực sảng khoái cho bữa cơm ngày hè

Khi thời tiết quá nóng nực, chúng ta thường rơi vào trạng thái chán ăn. Những món ăn nhiều dầu mỡ hay thịt cá giàu đạm dù chế biến cầu kỳ thế nào cũng không giúp chúng ta cải thiện vị giác. Lúc này, chỉ có những món ăn thanh mát với những nguyên liệu khá bình thường sẽ từ từ làm dịu nắng nóng, khó chịu dần giúp chúng ta phục hồi khẩu vị. Hơn thế những món ăn này làm rất nhanh, từ lúc sơ chế đến lúc trộn, chỉ mất khoảng 10 phút. Độ giòn của khoai tây, vị ngọt của cà rốt và sự mềm dẻo của miến dong quyện trong nước sốt vị chua ngọt đậm đà, làm cho món ăn trở nên vô cùng hấp dẫn. Món ăn giòn và tươi mát, giúp kích thích vị giác - một món ăn được cả người lớn và trẻ em yêu thích.

Nguyên liệu làm món rau củ trộn miến

1 củ khoai tây, 1 củ cà rốt cà rốt, 50g miếng dong (hoặc thay bằng 1 gói nấm kim châm), 1 gốc hành baro, 2g muối, 5g giấm, 10g nước tương, 5g đường, 5g dầu mè.

Cách làm món rau củ trộn miến

Bước 1: Gọt vỏ rồi rửa sạch khoai tây và cà rốt. Gốc hành baro rửa sạch rồi chẻ sợi. Bóc vỏ và băm nhỏ tỏi. Miến ngâm trong nước lạnh một lúc cho mềm, vớt ra và để ráo. Chuẩn bị dụng cụ bào sợi và bào cà rốt cùng khoai tây thành những sợi mỏng. Cách này giúp tiết kiệm thời gian, tạo ra những sợi đều nhau, chín đều khi chần, và nhanh hơn, dễ dàng hơn so với việc cắt bằng dao. Cho nước vào nồi, đun sôi trên lửa lớn. Cho vài giọt dầu ăn và một thìa nhỏ muối vào nước. Đầu tiên cho khoai tây vào vào chần trong khoảng 2-3 phút rồi vớt ra, thả vào chậu nước lạnh.

Bước 2: Sau đó bạn cho cà rốt bào sợi vào nước sôi và chần trên lửa lớn trong 2 phút. Sau đó chần miến trong khoảng 1 phút. Không nên chần quá lâu, chỉ cần chần đến khi chín mềm để chúng có độ giòn. Sau khi chần, cho chúng vào nước lạnh để làm nguội. Nếu bạn dùng nấm kim châm thay miến thì sau khi xé rời các nhánh, rửa sạch, chần cho đến khi chín, rửa sạch với nước lạnh. Sau khi các nguyên liệu nguội, bạn vớt ra, để ráo nước hoàn toàn và cho vào một bát lớn.

Bước 3: Nếu thích tăng thêm hương vị và màu sắc bạn có thể cho thêm một ít ớt chuông xanh thái sợi vào cùng. Sự kết hợp giữa màu đỏ, xanh và vàng tạo nên vẻ ngoài tươi mới và sạch sẽ đặc biệt. Chuẩn bị một chiếc bát, cho nước tương, giấm, đường, muối, dầu mè, gốc hành baro chẻ sợi và tỏi băm vào. Khuấy đều và để khoảng 5 phút - giúp tăng hương vị của nước sốt. Sau đó bạn rưới nước sốt vào phần rau củ đã chần, dùng đũa trộn đều là món ăn thanh mát, giòn ngon đã sẵn sàng.

Thành phẩm món rau củ trộn miến

Món ăn này sử dụng những nguyên liệu vô cùng đơn giản, phù hợp với tất cả mọi người. Các loại rau củ trong món ăn này gần như vẫn giữ được độ giòn ngọt nguyên bản thấm vị chua dịu nhẹ của giấm đặc biệt thơm ngon và giúp kích thích vị giác trong những ngày nắng nóng. Miến dong mềm dai không bị dính, nát và thấm đẫm nước sốt, đậm đà hương vị. Món ăn này quả là một sự kết hợp hoàn hảo vô cùng hợp cho bữa cơm ngày hè nắng nóng.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món rau củ trộn miến!