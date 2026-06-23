Món ăn này rất được ưa chuộng trong gia đình tôi, phần nước sốt sánh mịn trộn cùng cơm ngon vô cùng!

Đối với những người yêu thích ẩm thực, niềm vui lớn nhất nằm ở việc ăn uống và ăn những món mình yêu thích là điều hạnh phúc nhất. Đối với những người yêu thích thịt, sườn heo chắc chắn là một nguyên liệu không thể thiếu. Vậy, bạn thường chế biến sườn heo như thế nào ở nhà? Chua ngọt, kho, rang muối tiêu... Dù bằng phương pháp nào, tôi tin rằng mỗi người đều có cách ăn yêu thích riêng của mình. Tôi tin rằng không có một công thức duy nhất nào để làm ra món sườn heo ngon nhất và đậm đà hương vị nhất. Chỉ cần sáng tạo và tìm ra phương pháp phù hợp nhất với bạn, bạn sẽ có thể làm ra món sườn mà cả gia đình đều yêu thích.

Trong gia đình tôi, công thức nấu món sườn phổ biến không phải là phương pháp nổi tiếng hay phức tạp, mà là món hầm siêu đơn giản và tiện lợi, không có bất kỳ quy tắc cụ thể nào. Tôi gọi món ăn này là sườn hầm thập cẩm. Mỗi khi hầm sườn heo, tôi luôn ở lại trong bếp. Nghe tiếng nước sôi liu riu và ngửi mùi thơm của sườn lan tỏa khắp bếp khiến tôi tràn đầy hạnh phúc. Cuộc sống thật tuyệt vời…

Sở dĩ món này được gọi là "Món sườn hầm thập cẩm" là vì, các nguyên liệu hầm cùng sườn rất ngẫu nhiên, tùy theo hứng thú của tôi mỗi khi nấu. Nguyên liệu chính, sườn heo, vẫn giữ nguyên, nhưng các nguyên liệu phụ thì linh hoạt hơn nhiều. Tôi không chuẩn bị gì đặc biệt cả, chỉ dùng những gì có sẵn ở nhà. Gia vị cũng có thể được điều chỉnh theo tâm trạng, đáp ứng bất kỳ ý thích bất chợt hay ý tưởng ngẫu hứng nào.

Món ăn này rất được ưa chuộng trong gia đình tôi, nó là món hầm đậm đà hương vị, tạo nên một trải nghiệm rất mới mẻ. Giờ thì cùng theo dõi công thức làm món sườn heo hầm thập cẩm ngày hôm nay với phiên bản "sườn heo hầm ngô" tôi làm ngay dưới đây nhé!

Nguyên liệu để nấu món sườn heo hầm ngô

500g sườn heo, 1 bắp ngô ngọt, 1 củ gừng, 1 quả ớt (tuỳ khẩu vị), 5 tép tỏi, một nhúm muối, 1/2 gói nước sốt kho tàu, 1 quả ớt (tuỳ thích), một ít hành lá thái nhỏ.

Cách nấu món sườn heo hầm ngô

Bước 1: Rửa sạch và cho sườn heo vào nồi, thêm vài lát gừng rồi đun cho đến khi nổi bọt. Vớt sạch bọt rồi vớt sườn heo ra, rửa lại với nước ấm. Cắt ngô thành các miếng dài vừa phải. Gừng gọt vỏ, rửa sạch rồi thái lát. Tỏi bóc vỏ, rửa sạch rồi thái miếng mỏng.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo đến khi đạt 80% nhiệt độ tối đa Sau đó cho sườn vào xào đến khi chín đều. Tiếp đó thêm nửa gói nước sốt kho tàu vào. Tiếp tục xào để đảm bảo sườn được chín vàng đều.

Bước 3: Thêm lượng nước vừa đủ để ngập sườn rồi trút toàn bộ ngô vào. Thêm gừng và tỏi thái lát, ớt. Sau khi đun sôi trên lửa lớn, giảm lửa xuống nhỏ và ninh trong khoảng 20 phút. Nêm thêm chút muối cho vừa ăn là hoàn thành. Bạn lấy món ăn ra đĩa, rắc thêm chút hành lá thái nhỏ lên trên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món sườn heo hầm ngô

Món sườn heo hầm ngô hoàn thành có màu sắc bắt mắt, phần nước sốt sánh sệt, đậm đà màu cánh gián. Thịt sườn chín mềm rục, thấm vị béo ngậy xen lẫn độ ngọt tự nhiên từ tinh chất ngô tiết ra, trong khi từng khúc ngô vẫn giữ được độ giòn ngọt, vàng ươm. Nước sốt sau thời gian hầm sẽ rút lại thành dạng sánh sệt, vị mặn ngọt hài hòa, đậm đà. Món ăn này là sự kết hợp hoàn hảo và vô cùng ngon khi ăn kèm cơm nóng. Phần nước sốt nếu bạn cho thêm ớt sẽ có vị cay nhẹ, trộn cùng cơm ngon tuyệt vời.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món sườn heo hầm ngô!