3 món thịt này là những món ăn ngon nhất: Cách nấu đơn giản nhưng vô cùng ngon khi ăn kèm với cơm

Mùa thu đã đến, cái nóng oi bức của mùa hè dần tan biến, nhường chỗ cho chút se lạnh vào buổi sáng và buổi tối. Nhiều người bị chứng chán ăn trong mùa hè do cái nóng, chỉ ăn rau củ nhạt nhẽo mỗi ngày, dẫn đến mệt mỏi và uể oải. Thế hệ trước thường nói: "Cần ăn uống đầy đủ vào đầu mùa thu để tránh suy nhược vào mùa thu đông". Thực phẩm thích hợp cho đầu mùa thu là những thực phẩm có vị dịu nhẹ, bổ dưỡng, mềm, dễ tiêu hóa và tốt cho dạ dày.

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ 3 món thịt rất tốt cho việc bồi bổ cơ thể vào đầu mùa thu. Mỗi loại đều có những lợi ích riêng, như dưỡng ẩm, bổ khí huyết và cung cấp protein. Chúng phù hợp cho cả người già và trẻ em. Với mỗi loại thịt, chúng tôi đã áp dụng một công thức dễ làm, đơn giản và ngon miệng. Các bước thực hiện rất đơn giản, và hương vị thì tuyệt vời.

1. Thịt vịt - Loại thịt tốt nhất để dưỡng ẩm cho da vào đầu mùa thu, vị dịu nhẹ

Đối với bữa ăn bổ dưỡng đầu tiên của mùa thu, thịt vịt chắc chắn là sự lựa chọn hàng đầu! Khác với thịt lợn nhiều mỡ và thịt bò nóng hổi, thịt vịt có vị nhẹ nhàng, tinh tế, với đặc tính giữ ẩm tự nhiên, đặc biệt thích hợp cho thời tiết khô hanh đầu thu.

Vào mùa hè, khi mọi người cảm thấy nóng bức, khô miệng, mệt mỏi và chán ăn, ăn nhiều thịt vịt là lựa chọn tuyệt vời. Thịt vịt giàu protein, có chất béo nhẹ và thanh mát, dễ tiêu hóa, ngay cả đối với những người có dạ dày yếu hoặc không thích ăn thịt nặng bụng. Đây là lựa chọn rất tiết kiệm cho bữa ăn hàng ngày và là loại thịt giữ ẩm thích hợp nhất cho mùa thu.

Công thức gợi ý: Thịt vịt kho tỏi

Vịt kho tỏi này là một món ăn ngon, không có mùi tanh. Thịt vịt chắc và đậm đà hương vị, mùi thơm của tỏi ngấm sâu vào thịt. Càng nhai, hương thơm càng nồng nàn. Nước dùng đậm đà ngon đến nỗi bạn có thể dễ dàng ăn thêm hai bát cơm nữa.

Nguyên liệu: Nửa con vịt già, 1-2 củ tỏi, gừng, hành lá, ớt ngọt xanh, nước tương, nước tương đen, tương đậu bản lên men, rượu nấu ăn, một ít đường và muối.

Cách làm món thịt vịt kho tỏi

Bước 1: Sơ chế sạch rồi chặt thịt vịt thành những miếng nhỏ đều nhau. Cho vào nồi nước lạnh, thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn để chần sơ, đun sôi rồi hớt bọt, vớt ra rửa lại bằng nước ấm, để ráo nước để loại bỏ máu và mùi tanh. Cho các miếng thịt vịt vào nồi mà không cần cho quá nhiều dầu, rồi xào trên lửa vừa nhỏ cho đến khi thịt vịt tiết ra mỡ. Xào đến khi da vịt hơi vàng, thơm nhưng không bị ngấy.

Bước 2: Cho gừng thái lát, hành lá cắt khúc, 1 thìa tương đậu bản lên men (có thể bỏ qua nếu không thích) vào xào thơm. Thêm 1 thìa nước tương, nửa thìa nước tương đen và một ít đường. Xào đều để thịt vịt có màu đẹp và đậm đà hương vị. Đổ nước ấm vào ngập các nguyên liệu, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống mức trung bình thấp và ninh khoảng 25-35 phút cho đến khi thịt vịt mềm và đậm đà hương vị.

Bước 3: Trong lúc chờ đợi, hãy bóc vỏ tỏi, rửa sạch ớt ngọt xanh, bỏ cuống và thái thành từng dải mỏng. Cuối cùng, cho tỏi nguyên tép vào và đun nhỏ lửa thêm 5 phút để hương vị tỏi ngấm hoàn toàn vào nước dùng. Nêm nếm muối cho vừa ăn. Tăng nhiệt độ để đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại và phủ đều lên từng miếng thịt vịt. Sau đó, món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món thịt vịt kho tỏi

Thịt vịt mềm và mọng nước, thơm lừng mùi tỏi, đậm đà hương vị, nước dùng sánh mịn mà không hề ngấy. Đây là món ăn hoàn hảo để thưởng thức vào đầu mùa thu, giúp giải khát và thỏa mãn cơn thèm ăn.

2. Thịt bò - Bổ khí huyết, tăng cường sức khỏe, một loại thịt thiết yếu cho mùa thu đông

Sau một mùa hè hoạt động mệt mỏi, nhiều người bị thiếu máu và năng lượng, mệt mỏi và tinh thần sa sút. Thịt bò là loại thịt mềm và bổ dưỡng, giàu protein và chất dinh dưỡng, có thể từ từ bổ sung năng lượng đã mất cho cơ thể. So với các loại thịt khác, thịt bò no lâu hơn, giàu dinh dưỡng và phù hợp cho bữa ăn hàng ngày vì nó bổ dưỡng mà không gây nóng, phù hợp với mọi lứa tuổi

Công thức gợi ý: Thịt ức bò hầm cà chua và khoai tây

Đây là một món ăn truyền thống mà cả nhà sẽ yêu thích! Cà chua có vị ngọt và chua nhẹ, thịt ức bò mềm và dễ nhai, khoai tây mềm và thơm ngon, nước dùng đậm đà và có vị chua thanh. Món này rất thích hợp để nấu cháo, vừa ngon miệng lại vừa bổ dưỡng.

Nguyên liệu: 500g thịt ức bò, 2 quả cà chua, 2 củ khoai tây vàng, hành lá, gừng, hoa hồi, nước tương, dầu hào, một chút muối, đường.

Cách làm món thịt ức bò hầm cà chua và khoai tây

Bước 1: Cắt thịt ức bò thành những miếng vuông đều nhau. Cho vào nồi nước cùng vài lát gừng, 1 thìa canh rượu nấu ăn rồi đặt lên bếp để chần sơ. Đun đến khi sôi rồi hớt bọt, sau đó rửa lại bằng nước ấm và để sang một bên. Khía hình chữ X trên đầu quả cà chua rồi chần qua nước sôi để bóc vỏ. Cắt một nửa số cà chua thành từng miếng nhỏ và xào cho đến khi chúng tiết ra nước. Để dành nửa còn lại để thêm vào sau. Gọt vỏ khoai tây và cắt thành từng miếng. Ngâm khoai tây trong nước để loại bỏ tinh bột.

Bước 2: Đun nóng một ít dầu trong nồi, cho hành lá, gừng và hoa hồi vào xào thơm. Cho thịt ức bò vào xào nhanh. Thêm nước tương, dầu hào và một ít đường, đảo đều cho đến khi thịt bò có màu vàng nâu đẹp mắt.

Bước 3: Đổ cà chua đã xào vào, đảo đều, thêm nước sôi vừa đủ, đun sôi ở lửa lớn. Sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 60 phút cho đến khi thịt bò mềm. Thêm khoai tây thái miếng và phần cà chua còn lại vào, tiếp tục đun nhỏ lửa trong 15 phút cho đến khi khoai tây mềm và dậy mùi thơm. Cuối cùng, thêm muối cho vừa ăn, tăng lửa để làm sánh nước sốt một chút, nhưng đừng làm sánh quá; nước sốt rất ngon khi dùng kèm với cơm.

Thành phẩm món thịt ức bò hầm cà chua và khoai tây

Thịt ức bò mềm và đậm đà hương vị, chỉ cần chạm nhẹ là thịt có thể tách ra. Khoai tây ngấm đẫm hương thơm chua ngọt của thịt, nước dùng sánh mịn, chua ngọt, ngon miệng và thanh mát. Đây là món ăn ấm áp và bổ dưỡng, hoàn hảo cho mùa thu và mùa đông.

3. Cá vược - Ít chất béo và giàu protein, bổ dưỡng phù hợp cho mọi lứa tuổi

Cá vược là lựa chọn hàng đầu cho các loại cá ăn vào ngày thu! Cá vược được biết đến rộng rãi là "loại cá giá cả phải chăng và bổ dưỡng", với thịt cực kỳ mềm, ít xương, giàu protein và rất ít chất béo, khiến nó trở nên đặc biệt dễ tiêu hóa và bổ dưỡng. Cho dù là người già có vấn đề về răng miệng, người kén ăn, hay những người đang giảm cân hoặc ăn kiêng vì sức khỏe, cá vược đều là một lựa chọn lý tưởng. Phương pháp chế biến nhẹ nhàng và đơn giản giúp giữ được độ tươi ngon tối đa, biến nó thành một món ăn ngon và không gây cảm giác tội lỗi trong mùa thu.

Món ăn gợi ý: Cá vược hấp

Đây là món ăn với cách làm đơn giản, giữ được độ tươi ngon nguyên bản, thịt cá mềm và mọng nước, có hương vị thơm ngon, độc đáo khó tả.

Nguyên liệu: 1 con cá vược khoảng 500-700g, hành lá, gừng, nước tương cá hấp, dầu ăn.

Cách làm món cá vược hấp

Bước 1: Làm sạch cá vược thật kỹ, loại bỏ lớp màng đen bên trong bụng và đường kẻ bên hông, vì đây là những bộ phận quan trọng để loại bỏ mùi tanh! Dùng dao khía các đường đều dọc theo hai bên xương sống cá, cứ mỗi hai centimet một nhát cắt. Toàn bộ con cá có thể dễ dàng được trải ra, tạo thành hình dạng ba chiều hấp dẫn.

Bước 2: Xếp các lát gừng và khúc hành lá xuống đáy đĩa, sau đó trải đều cá vược đã cắt sao cho toàn bộ phần thịt cá được trải phẳng ra. Đun sôi nước trong nồi hấp, sau đó hấp ở lửa lớn trong 8 phút. Tắt bếp và để yên trong 2 phút đảm bảo thịt mềm và không bị chín quá.

Bước 3: Sau khi hấp xong, đổ hết nước trong đĩa, loại bỏ hành lá và gừng cũ, rồi rắc hành lá và gừng tươi thái nhỏ lên trên. Rưới một thìa dầu nóng lên món ăn để làm dậy mùi thơm của hành lá và gừng, ớt thái sợi cuối cùng rưới một lượng nước tương cá hấp vừa đủ dọc theo mép đĩa.

Thành phẩm món cá vược hấp

Thịt cá trắng, mềm và mọng nước, từng thớ đều ngọt và tươi ngon. Cá có vị nhẹ, thơm và hoàn toàn không có mùi tanh, rất thanh mát và bổ dưỡng.

Việc bồi bổ cơ thể vào mùa thu không nhất thiết phải phức tạp hay tốn nguyên liệu đắt tiền. Ba loại thịt phổ biến nhất lại là những thực phẩm bổ dưỡng tốt nhất cho mùa thu. Thịt vịt giúp giữ ẩm và làm dịu chứng khô da mùa thu. Cà chua, khoai tây và thịt ức bò làm ấm cơ thể và bổ khí huyết. Còn cá vược hấp thì nhẹ nhàng và bổ dưỡng. Mỗi loại đều có hương vị đặc trưng riêng, không béo ngậy, dễ tiêu hóa và phù hợp với mọi thể trạng.