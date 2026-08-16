Món ăn này rất dễ nấu, có đủ rau, thịt và đậu, hương vị chua ngọt đậm đà, nghĩ thôi đã thấy thèm!

Nếu bạn đang tìm một món ăn kèm ngon với cơm, bạn có thể thử công thức này ngay hôm nay. Món ăn này có rau, thịt và đậu, hương vị chua ngọt đậm đà, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến bạn thèm thuồng rồi.

Món này chỉ sử dụng 3 nguyên liệu: Dưa cải muối chua, đậu phụ và thịt bò. Dưa cải muối chua trong món ăn này sẽ kích thích vị giác của bạn. Hầm chung với đậu phụ và thịt bò, hương vị chua cay sẽ làm bạn thèm ăn. Món này cũng rất ngon khi ăn kèm với cơm. Chúng ta sẽ cho thịt bò vào cuối cùng để đảm bảo thịt mềm và mọng nước. Nếu bạn đang phân vân không biết ăn gì, hãy thử món này. Đảm bảo cả gia đình bạn sẽ thích mê.

Nguyên liệu làm món canh dưa chua, thịt bò và đậu phụ

300g dưa chua, một miếng đậu phụ bản to, 200g thịt bò, hành lá, tỏi, ớt khô (tùy khẩu vị), nước tương, dầu hào, một ít tinh chất cốt gà, dầu ăn (tùy khẩu vị) và một nhúm bột tiêu trắng.

Cách nấu món canh dưa chua, thịt bò và đậu phụ

Bước 1: Trước tiên, chuẩn bị đậu phụ. Sau khi mua đậu phụ về, bạn rửa nhẹ nhành dưới vòi nước sau đó dùng khăn bếp thấm khô. Tiếp theo chỉ cần bẻ thành những miếng lớn bằng tay và cho vào bát. Tiếp theo, rửa sạch dưa muối chua dưới vòi nước để loại bỏ bớt vị mặn, vắt hết nước thừa, sau đó thái nhỏ. Chuẩn bị một ít hành lá, gừng và tỏi băm nhỏ để làm gia vị. Nếu thích ăn cay, hãy thêm một ít ớt khô.

Bước 2: Chọn một miếng thịt bò mềm, thái dọc thớ và cho vào bát. Thêm một chút muối, nước tương và dầu hào rồi trộn đều. Sau đó cho thêm một ít bột bắp và dầu ăn rồi trộn đều. Để ướp thịt bò trong khoảng 10-15 phút. Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đun nóng chảo và cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho đậu phụ đã được được bẻ thành từng miếng vào chảo và chiên đến khi chuyển sang màu vàng nâu nhạt. Sau đó, lấy đậu phụ ra khỏi chảo và để riêng.

Bước 3: Cho một chút dầu ăn vào nồi, đun nóng và cho các loại gia vị gồm hành lá thái nhỏ, gừng, tỏi băm và ớt khô (tùy thích) vào xào đến khi dậy mùi thơm. Sau đó, cho dưa chua đã thái nhỏ vào, tăng lửa và xào để khử bớt mùi đặc trưng và làm nổi bật vị chua của nó. Cuối cùng, cho một ít nước tương và dầu hào vào, đảo đều. Thêm lượng nước sôi vừa đủ vào nồi, cho đậu phụ đã chiên vào, đun sôi trên lửa lớn, sau đó nêm một ít tinh chất cốt gà và bột tiêu. Đậy nắp và nấu khoảng 5-6 phút. Khi hết thời gian, mở nắp và cho từng lát thịt bò đã ướp vào nước dùng. Khuấy nhanh và nhẹ tay, đậy nắp lại rồi đun nhỏ lửa thêm 3-4 phút nữa thì tắt bếp, lấy món ăn ra rồi thưởng thức.

Thành phẩm món canh dưa chua, thịt bò và đậu phụ

Món ăn có vị chua thanh và ngon miệng, với đậu phụ mềm và đậm đà hương vị cùng thịt bò mềm và mọng nước. Ăn kèm với bắp cải muối chua, món này đặc biệt ngon với cơm. Nếu bạn không biết nấu món gì cho bữa ăn, hãy thử công thức này - nó ngon và rất hợp với cơm.

Chúc bạn ngon miệng với món canh dưa chua, thịt bò và đậu phụ!