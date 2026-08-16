Mâm cơm cúng rằm tháng 7 không cần cao sang nhưng phải có 5 món này để cả năm giữ lộc lành

Rằm tháng 7 là dịp nhiều gia đình Việt chuẩn bị mâm cơm tươm tất để tưởng nhớ tổ tiên, thể hiện lòng hiếu kính và gửi gắm mong ước về một năm bình an, gia đạo thuận hòa. Mâm cơm không nhất thiết phải nhiều món hay nguyên liệu đắt tiền, quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm và phù hợp với phong tục của mỗi gia đình.

Nếu làm mâm cơm mặn cúng gia tiên, có thể tham khảo 5 món quen thuộc dưới đây. Theo quan niệm dân gian, mỗi món lại mang một lời cầu chúc tốt lành riêng.

1. Xôi gấc – gửi gắm mong ước may mắn, đủ đầy

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Xôi gấc có màu đỏ cam đẹp mắt, thường xuất hiện trong những dịp quan trọng của người Việt. Màu đỏ được dân gian gắn với may mắn, thuận lợi nên nhiều gia đình chọn món này cho mâm cơm ngày lễ.

Gạo nếp ngâm mềm, để ráo rồi trộn với phần thịt gấc. Đồ xôi đến khi hạt nếp chín dẻo, sau đó thêm chút đường và dầu ăn, đảo đều rồi hấp thêm vài phút.

Có thể đóng xôi thành khuôn tròn hoặc khuôn hoa để mâm cúng trông đẹp và trang trọng hơn.

2. Gà luộc – tượng trưng cho sự trọn vẹn

Một con gà luộc nguyên con thường tạo cảm giác đầy đặn, chỉn chu cho mâm cơm. Trong cách hiểu dân gian, hình dáng nguyên vẹn của con gà cũng gợi đến sự trọn vẹn, sum vầy và gia đình hòa thuận.

Gà làm sạch, xát muối rồi rửa lại. Cho gà vào nồi nước lạnh cùng vài lát gừng và hành tím, sau đó đun lửa vừa.

Khi nước sôi, hạ nhỏ lửa và luộc đến khi gà chín. Vớt ra ngâm nhanh trong nước lạnh để da săn, sau đó để ráo. Có thể phết một lớp nước nghệ loãng để da gà vàng đẹp.

3. Cá hấp – mong cuộc sống thuận lợi, đủ đầy

Nếu muốn mâm cơm có thêm món cá nhưng không quá nhiều dầu mỡ, cá hấp gừng hành là lựa chọn dễ làm.

Cá làm sạch, khứa vài đường trên thân rồi ướp với gừng, hành, một chút nước mắm và tiêu. Đặt cá lên đĩa, phủ thêm gừng sợi và hấp đến khi thịt cá vừa chín.

Cuối cùng thêm hành lá, thì là hoặc rau thơm. Món cá mềm, ngọt tự nhiên và không quá ngấy khi ăn cùng xôi, gà.

Trong quan niệm dân gian, cá thường gắn với ý nghĩa dư dả, đủ đầy, vì vậy đây cũng là món được nhiều gia đình lựa chọn khi muốn gửi gắm lời cầu chúc tốt đẹp.

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4. Canh rau củ – mong gia đạo bình an, hài hòa

Một bát canh nóng giúp mâm cơm cân bằng hơn, nhất là khi đã có xôi và các món đạm.

Có thể dùng củ sen, cà rốt, ngô ngọt, nấm và bí xanh. Ngô và củ sen cho vào nấu trước, sau đó lần lượt thêm cà rốt, bí xanh và nấm để rau củ không bị nhừ.

Nêm vừa miệng, thêm hành lá hoặc rau mùi trước khi tắt bếp. Nước canh trong, rau củ nhiều màu sắc khiến mâm cơm vừa thanh nhẹ vừa đẹp mắt.

5. Chè đậu đỏ – thêm vị ngọt cho mâm lễ

Một món ngọt nhỏ ở cuối mâm vừa tạo sự hài hòa về hương vị, vừa khiến mâm cơm thêm đủ đầy.

Đậu đỏ ngâm vài giờ, rửa sạch rồi ninh đến khi mềm. Thêm đường phèn, đun nhỏ lửa cho đậu ngấm vị. Có thể dùng nóng hoặc để nguội.

Trong quan niệm dân gian, đậu đỏ thường được liên tưởng đến may mắn và những điều thuận lợi. Vì vậy, món chè cũng có thể được xem như một lời chúc về những điều tốt đẹp trong tháng mới.

Mâm cúng rằm tháng 7 không có một công thức bắt buộc

Tùy vùng miền và phong tục gia đình, mâm cúng rằm tháng 7 có thể khác nhau. Có nhà làm mâm mặn, có nhà chọn mâm chay; cũng có gia đình chỉ chuẩn bị những món đơn giản mà ông bà, tổ tiên khi còn sống yêu thích.

Vì vậy, 5 món trên nên được hiểu là gợi ý theo quan niệm và cách bày mâm dân gian, không phải những món bắt buộc để “giữ lộc”.

Điều quan trọng nhất vẫn là mâm cơm được chuẩn bị sạch sẽ, tươm tất và thành tâm. Xôi gấc gửi gắm mong cầu may mắn, gà luộc tượng trưng cho sự sum vầy, cá gợi sự đủ đầy, canh rau củ mang cảm giác hài hòa và chè đậu đỏ thêm một lời chúc tốt lành.

Một mâm cơm không cần cao sang. Đôi khi, chính những món ăn quen thuộc được nấu bằng sự chăm chút lại khiến ngày rằm trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn.