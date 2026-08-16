10 thực đơn cơm chay vừa ngon mắt vừa đủ chất: Lưu ngay để cả tuần không phải nghĩ hôm nay ăn gì

Chỉ cần thay đổi cách kết hợp nguyên liệu, một bữa cơm chay cũng có thể vừa đẹp mắt, đủ dinh dưỡng lại không hề nhàm chán. Dưới đây là 10 gợi ý thực đơn với sự kết hợp hài hòa giữa tinh bột, rau củ, đạm thực vật và món tráng miệng, rất phù hợp cho những ngày muốn ăn thanh đạm.

Thực đơn 1: Cơm kê, rau củ luộc chấm sốt, mướp xào đậu nành non, salad bơ và đậu phụ non

Thực đơn 2: Mì trộn dầu nấm tùng nhung, sữa chua hạt và đậu Hà Lan nghiền, cà tím xé sốt ớt nướng, bánh cuốn rau củ ngũ sắc, kem yến mạch hoa quế.

Thực đơn 3: Cơm bí đỏ, đậu phụ chiên giòn sốt đặc biệt, "bao tử chay" xào cay, nấm sốt vàng, chè củ sen cùng khoai mỡ và nước cốt dừa.

Thực đơn 4: Cơm quinoa, nấm mộc nhĩ xào kiểu Tứ Xuyên, súp lơ xào khô, rau cải luộc, hạnh nhân ngâm cơm rượu ngọt.

Thực đơn 5: Cơm kê và khoai lang, sườn chay sốt hoa quế, bánh bí đỏ hấp cùng khoai mỡ, lê hầm tuyết yến và nấm tuyết, trà trắng pha lê thu.

Thực đơn 6: Cơm gạo lứt ba màu, đậu phụ om gừng chua, đậu que xào rau ô liu, dưa leo muối, chè đào thanh mát.

Thực đơn 7: Cơm kê, củ sen hấp bột gạo, tempeh sốt mặn ngọt, rau củ luộc thập cẩm, súp khoai mỡ và ngô non.

Thực đơn 8: Bánh phở trộn sốt mè cay, đậu phụ khô xào thì là, cà tím trộn cà chua, dưa muối thập cẩm, chè xoài nước cốt dừa.

Thực đơn 9: Cơm quinoa, đậu phụ cà ri nước cốt dừa, khổ qua hai màu sốt đặc biệt, miến rau củ, dưa lưới nhồi bánh nếp.

Thực đơn 10: Cơm kê và khoai lang, rau củ chay sốt chua ngọt, đậu phụ sốt mè, cải thìa nấu nước dùng thanh ngọt, tàu hũ hoa quế đậu đỏ.

Những thực đơn trên đều ưu tiên sự cân bằng giữa tinh bột, chất đạm từ đậu phụ, tempeh hoặc các chế phẩm từ đậu nành, kết hợp nhiều loại rau củ theo mùa và món tráng miệng nhẹ nhàng. Chỉ cần thay đổi cách chế biến và phối hợp nguyên liệu mỗi ngày, bữa cơm chay sẽ không còn đơn điệu mà vẫn đủ chất, ngon mắt và tạo cảm giác ngon miệng.