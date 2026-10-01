3 món canh rất tốt cho thận: Nấu dễ, ăn ngon lại giúp tay chân ấm và ngăn tình trạng bị tiểu đêm

Khi mùa thu đến và nhiệt độ giảm dần, nhiều người gặp phải các triệu chứng như tiểu đêm nhiều lần, tay chân lạnh, đau lưng và đau đầu gối, cùng với tình trạng mệt mỏi toàn thân. Y học cổ truyền nhấn mạnh việc bổ thận nhẹ nhàng vào mùa thu, không cần dùng đến các loại thuốc bổ mạnh. Các món canh đơn giản, nấu tại nhà là một cách thích hợp để bồi bổ cơ thể dần dần. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ 3 món canh bổ thận hoàn hảo rất tốt cho sức khỏe vào mùa thu. Chúng có vị nhẹ nhàng, không quá nóng, và việc sử dụng điều độ có thể giúp cải thiện các triệu chứng như tiểu đêm nhiều, tay chân lạnh và sức khỏe tổng thể.

Chế độ ăn uống chỉ nhằm mục đích điều chỉnh thói quen sinh hoạt hàng ngày và không thể thay thế thuốc. Nếu bạn bị tiểu đêm nhiều lần hoặc đau lưng dưới, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

1. Canh sườn heo nấu hạt gorgon, hạt sen và củ mài

Món canh này rất tốt để nuôi dưỡng thận, giảm tiểu tiện và cải thiện tình trạng tiểu đêm nhiều lần. Trong Đông y, hạt gorgon là một vị thuốc thượng hạng có tác dụng bổ thận, cố tinh, kiện tỳ vị và trừ thấp cực kỳ hiệu quả. Hạt sen (hay còn gọi là liên nhục) có vị ngọt, tính bình, quy vào kinh tâm, tỳ và thận, giúp ích thận, cố tinh, dưỡng tâm và an thần, làm se niệu. Trong khi đó, củ mài có công dụng bổ tỳ vị, có lợi cho thận. Thích hợp cho người hay thức khuya, dễ mệt mỏi, tỳ vị yếu. Món canh này dùng các nguyên liệu rất tốt cho thận, có tính chất dịu nhẹ, cả gia đình đều có thể dùng.

Nguyên liệu: 300g sườn heo, 15g hạt gorgon, 15g hạt sen (bỏ tâm), một đoạn củ mài, một ít kỷ tử, 3 lát gừng và muối vừa đủ.

Cách nấu món canh sườn heo nấu hạt gorgon, hạt sen và củ mài

Bước 1: Cho sườn heo vào nồi nước lạnh, thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn, chần qua, hớt bọt, vớt ra và rửa sạch với nước ấm. Ngâm hạt sen và hạt gorgon trong 30 phút trước khi nấu, sau đó rửa sạch.

Bước 2: Cho sườn heo, hạt sen, hạt gorgon và gừng thái lát vào nồi, thêm nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 40 phút. Cho củ mài đã thái nhỏ vào và tiếp tục ninh trong 20 phút. Trước khi dùng, thêm kỷ tử và muối cho vừa ăn.

2. Canh gà đen, đậu đen và hạt óc chó

Bổ thận khí và làm ấm tay chân là công dụng mà món canh này mang lại cho sức khỏe của chúng ta. Theo quan niệm của Đông, đậu đen bổ thận, quả óc chó tăng cường sức khỏe thắt lưng, thịt gà đen bổ khí huyết. Do đó khi kết hợp các nguyên liệu này dùng để nấu canh, sẽ rất thích hợp cho người thường xuyên bị lạnh tay chân, đau lưng, đau khớp gối và nhạy cảm với thời tiết lạnh, đặc biệt là vào mùa thu.

Nguyên liệu: Nửa con gà đen (không xương), 30g đậu đen, 2-3 quả óc chó, 3 quả táo đỏ, 10g kỷ tử, 3 lát gừng và muối vừa đủ.

Cách nấu món canh gà đen, đậu đen và hạt óc chó

Bước 1: Ngâm đậu đen trước 1 tiếng cho đến khi nở mềm rồi rửa sạch và để ráo nước. Thịt gà sơ chế sạch sau đó chặt thành miếng vừa ăn. Đun sôi nước trong nồi, thả thịt gà đen vào chần qua rồi vớt ra, rửa lại bằng nước ấm cho sạch bọt máu.

Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu trừ kỷ tử vào nồi (nếu có đất/sứ là tốt nhất), đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 1.5 giờ. Cuối cùng, nêm muối cho vừa ăn, nấu thêm 5 phút rồi cho kỷ tử vào và tắt bếp.

3. Canh cật heo nấu hạt dẻ và kỷ tử

Sở dĩ món ăn này được đánh giá là giúp bổ thận, tăng cường sức khỏe vùng thắt lưng, phục hồi sinh lực bởi vì: Hạt dẻ được mệnh danh là "quả của thận" và rất tốt cho những người thường xuyên bị đau lưng dưới, cảm thấy buồn ngủ và yếu ớt vào mùa thu.

Lưu ý: Cật heo phải được làm sạch kỹ lưỡng; người có nồng độ axit uric cao nên hạn chế tiêu thụ sản phẩm này.

Nguyên liệu: 1 quả cật heo, 8-10 hạt dẻ, 10g kỷ tử, 3 lát gừng, một nhúm muối.

Cách làm món canh cật heo nấu hạt dẻ và kỷ tử

Bước 1: Cắt đôi cật heo, loại bỏ lớp màng trắng bên trong, rửa sạch và ngâm nhiều lần để khử mùi tanh. Bóc bỏ vỏ hạt dẻ, rửa sạch.

Bước 2: Chần cật heo để khử mùi tanh, sau đó vớt ra, rửa sạch lại một lần nữa. Tiếp theo cho cật heo vào nồi cùng với hạt dẻ và gừng thái lát, thêm nước, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 50 phút. Nêm muối cho vừa ăn, nấu thêm 5 phút rồi tắt bếp, thả hạt kỷ tử vào là hoàn thành.

Lưu ý khi dùng các món ăn:

- Mùa thu là thời điểm tốt để bồi bổ sức khỏe một cách nhẹ nhàng, điều độ. Không nên ăn lượng lớn các món canh này quá nhiều mỗi ngày để tránh bổ dưỡng quá mức và gây nóng trong người.

- Ngừng ăn này nếu bạn bị cảm lạnh hoặc sốt, có quá nhiều ẩm thấp và nhiệt trong cơ thể, hoặc lưỡi có lớp phủ dày, nhờn.

- Những người mắc bệnh thận, axit uric cao hoặc bệnh gút nên thận trọng khi uống súp và nên làm theo lời khuyên của bác sĩ.

- Không nên hầm canh cho đến khi nó đặc sệt và có màu trắng. Nước dùng đặc có hàm lượng purin cao, sẽ làm tăng gánh nặng cho thận.

Tóm lại, vào mùa thu, việc bồi bổ thận cần có phương pháp điều trị nhẹ nhàng. Canh sườn heo nấu hạt gorgon, hạt sen và củ mài tập trung vào việc giảm tiểu đêm; canh đậu đen và hạt óc chó tập trung vào việc làm ấm cơ thể và trừ hàn; canh hạt dẻ và cật heo tập trung vào việc tăng cường sức khỏe vùng thắt lưng và giảm mệt mỏi. Kiên trì và điều độ là chìa khóa của liệu pháp ăn uống; kết hợp với việc đi ngủ sớm và tránh thức khuya sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

Lưu ý: Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không thay thế cho việc chẩn đoán y tế. Vui lòng tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức nếu bạn cảm thấy bất kỳ khó chịu nào.