Hãy mua 3 loại rau không thuốc trừ sâu này và nấu thành các món ăn ngon miệng, tốt cho hệ tiêu hóa, lợi sức khỏe

1. Củ niễng xào thịt heo thái sợi

Củ niễng (cùng với củ sen, củ năng) là loại thực vật phát triển trong môi trường bùn nước tự nhiên, giúp hạn chế tối đa sự tấn công của sâu bệnh nên trong quá trình chăm sóc, người trồng không cần dùng đến hóa chất bảo vệ thực vật. Loại củ này còn được ví như "nhân sâm nước" nhờ giàu chất xơ, vitamin và axit folic, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa và thanh nhiệt. Củ niễng vào mùa khi tiết thu sang và nhanh chóng hết mùa chỉ trong thời gian ngắn. Do đó bạn hãy tranh thủ mua loại rau này để chế biến cho gia đình thưởng thức nhé!

Nguyên liệu: 1-2 bó củ niễng, 150g thịt thăn lợn, 3 tép tỏi thái lát, nước tương, bột bắp, muối, dầu ăn.

Cách làm món củ niễng xào thịt heo thái sợi

Bóc bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài củ niễng sau đó rửa sạch, rồi cắt thành từng sợi nhỏ hoặc lát mỏng. Không cần chần. Rửa sạch và thái thịt thăn lợn thành từng dải, thêm nước tương và bột bắp, trộn đều và ướp trong 10 phút. Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt lợn xé nhỏ vào xào đến khi thịt đổi màu, sau đó vớt ra khỏi chảo. Cho thêm dầu vào chảo, phi thơm tỏi, sau đó cho củ niễng vào xào trên lửa lớn. Xào cho đến khi củ niễng mềm, sau đó cho thịt lợn đã xào trở lại chảo, thêm muối, đảo đều rồi tắt bếp.

Củ niễng ngon ngọt nhất vào mùa thu; khi bóp nhẹ, củ niễng sẽ tiết ra nước, và khi xào thì giòn ngọt.

2. Sườn heo hấp khoai môn

Khoai môn là loại củ được thu hoạch vào mùa thu. Đây là thời điểm chất lượng củ khoai môn thơm ngon và giàu dinh dưỡng nhất. Loại củ này được xếp vào nhóm củ mọc sâu dưới lòng đất, ít sâu bệnh và có lớp vỏ dày tự nhiên bảo vệ nên rất ít hoặc không cần dùng đến thuốc trừ sâu, được xem là thực phẩm an toàn khi chế biến món ăn.

Nguyên liệu: 1 củ khoai môn, 400g sườn heo, tỏi băm, nước tương, dầu hào, bột bắp, muối.

Cách làm món sườn heo hấp khoai môn

Ngâm sườn heo trong nửa tiếng để rút hết huyết thừa, vớt ra, để ráo. Sau đó cho sườn vào thố, thêm tỏi băm, nước tương, dầu hào, bột bắp và muối vào, trộn đều và ướp trong 20 phút. Gọt vỏ khoai môn và cắt thành từng lát dày, sau đó xếp chúng xuống đáy đĩa. Nên đeo găng tay khi gọt vỏ, nếu không tay bạn sẽ bị ngứa. Xếp sườn đã ướp lên trên khoai môn. Hấp trên lửa lớn trong 25 phút, hoặc cho đến khi sườn chín hẳn.

Khoai môn ở dưới đáy đĩa đã ngấm nước thịt, trở nên mềm và xốp, thậm chí còn được ưa chuộng hơn cả sườn.

3. Rau khoai lang xào tỏi băm

Rau khoai lang là loại rau có đặc tính sinh trưởng khỏe, chúng phát triển rất nhanh và ít sâu bệnh, do đó đây cũng là loại rau được xếp vào danh sách rau không chứa thuốc trừ sâu. Trước đây, rau khoai lang thường chỉ dùng để làm thức ăn chăn nuôi, nhưng ngày nay nó trở thành "một ngôi sao" trong thế giới ẩm thực bởi dinh dưỡng phong phú, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Rau khoai lang có màu tươi xanh, kết cấu mềm giòn.

Nguyên liệu: Lượng rau khoai lang vừa phải, 5 tép tỏi băm, lượng muối và dầu ăn vừa phải.

Cách làm món rau khoai lang xào tỏi băm

Chọn phần ngọn và lá non của cây khoai lang, bỏ phần thân già, rửa sạch và để ráo nước. Làm nóng dầu trong chảo, cho một nửa lượng tỏi băm vào xào đến khi thơm. Cho rau khoai lang vào, xào nhanh trên lửa lớn. Thêm muối ngay khi lá chuyển mềm. Rắc phần tỏi băm còn lại lên trên, đảo vài lần rồi tắt bếp.

Loại rau này trước đây mọc rất nhiều trên đồng ruộng đến nỗi người ta dùng nó để nuôi heo. Giờ đây, loại rau này được bán nhiều ở chợ. Rau rất mềm và trở nên trơn mượt khi xào với tỏi.

Một vài lời khuyên: Chọn củ mài có rễ mập mạp; tránh những cây bị đen. Chọn củ khoai môn có kích thước vừa phải để dễ hấp hơn. Đừng nấu quá chín rau khoai lang; chỉ cần nấu đến khi hơi mềm, nếu không chúng sẽ bị nhão và không ngon. Đây đều là những nguyên liệu theo mùa vào khoảng tiết Thu phân là thu hoạch rộ và ngon nhất. Bạn hãy luân phiên nấu các món ăn này để thay đổi thực đơn sẽ tốt hơn là luôn ăn một vài món quen thuộc.