Nhà nào có thùng gạo cũng nên cho thứ này vào: Bí mật đằng sau sẽ khiến bạn bất ngờ

Gạo là lương thực chính trong mọi gia đình và là nguyên liệu tạo nên món ăn cơ bản nhất trên bàn ăn của chúng ta. Nhiều người gặp vấn đề khi bảo quản gạo: Dù là bao nhỏ 10 cân hay bao lớn hàng chục cân, sau một thời gian gạo dễ bị côn trùng xâm nhập. Đặc biệt vào mùa ấm áp và ẩm ướt, gạo bảo quản được nửa tháng sẽ bị bao phủ bởi những con mọt gạo nhỏ li ti, trông khá đáng lo ngại.

Nhiều người khi phát hiện côn trùng trong gạo thường ngay lập tức phàn nàn về chất lượng gạo kém hoặc nghi ngờ người bán đã pha trộn gạo với các sản phẩm kém chất lượng. Tuy nhiên, đây là một quan niệm sai lầm; sự xâm nhiễm của côn trùng ít liên quan đến chất lượng gạo. Gạo mới, gạo chất lượng tốt và gạo hữu cơ không chứa chất phụ gia đều có thể sinh ra mọt gạo nếu được bảo quản trong điều kiện thích hợp.

Trong quá trình thu hoạch, xay xát và vận chuyển, lúa mang theo những trứng côn trùng nhỏ li ti, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những trứng này nằm im trong môi trường khô ráo, kín gió, nhưng nở rất nhanh trong điều kiện nóng ẩm và thiếu thông gió, sinh sôi nảy nở thành số lượng lớn mọt gạo chỉ trong vài ngày.

Hầu hết các gia đình xử lý mọt gạo không đúng cách, hoặc là phơi gạo trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc là vứt bỏ cả bao gạo khi phát hiện mọt, gây lãng phí thực phẩm và tiền bạc. Thực tế, bạn không cần phải thường xuyên phơi gạo dưới ánh nắng mặt trời hoặc mua gạo mới. Chỉ cần sử dụng một vài nguyên liệu thông dụng trong nhà cho vào hộp hoặc bao gạo là có thể ngăn ngừa mọt và nấm mốc quanh năm, giữ cho gạo luôn khô ráo và tươi ngon.

Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ một phương pháp đơn giản và hiệu quả để ngăn ngừa côn trùng xâm nhập vào gạo, đã được thử nghiệm tại nhà. Các nguyên liệu đều dễ dàng tìm thấy trong mọi gia đình, không độc hại, vô hại và không ảnh hưởng đến hương vị của gạo. Phương pháp này an toàn cho cả người già và trẻ em. Nó cũng khắc phục những sai lầm thường gặp khi bảo quản gạo, dễ dàng giải quyết các vấn đề về côn trùng, nấm mốc và gạo vón cục.

Trước tiên, chúng ta hãy đính chính quan niệm sai lầm lớn nhất mà mọi người thường mắc phải về việc bảo quản gạo: Gạo bị nhiễm côn trùng tuyệt đối không được để tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Nhiều người tin rằng phơi gạo bị sâu mọt dưới ánh nắng mặt trời sẽ diệt trừ và ngăn ngừa côn trùng. Ngược lại, phơi nắng lại là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm để làm hỏng gạo. Gạo có một lớp màng bảo vệ tự nhiên trên bề mặt, lớp màng này sẽ nhanh chóng mất độ ẩm và nứt nẻ sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Điều này không chỉ làm cho gạo có vị kém ngon hơn mà còn làm cho gạo bị khô, cứng và mất mùi thơm khi nấu chín. Nó cũng đẩy nhanh quá trình hấp thụ độ ẩm của gạo, khiến gạo dễ bị sâu bệnh và nấm mốc tấn công hơn về sau.

Cách xử lý gạo bị nhiễm sâu mọt/côn trùng đúng cách là phơi khô ở nơi thoáng mát, cho phép côn trùng tự bò ra ngoài, sau đó sàng lọc để làm sạch. Tuy nhiên, để loại bỏ hoàn toàn côn trùng, điều cần thiết là phải dựa vào các phương pháp bảo quản thích hợp và các kỹ thuật xua đuổi côn trùng tự nhiên.

Thuốc đuổi côn trùng đa năng đầu tiên dùng trong gia đình: Hạt tiêu khô

Hạt tiêu là một loại gia vị phổ biến trong nhà bếp và là một chất đuổi côn trùng tự nhiên. Hạt tiêu có mùi cay nồng nàn, là mùi hương mà mọt gạo ghét nhất. Nó có thể ức chế hiệu quả sự nở trứng của côn trùng và xua đuổi sự sinh sản của côn trùng trưởng thành.

Phương pháp rất đơn giản: Lấy một nắm nhỏ hạt tiêu khô, khoảng ba mươi hạt là đủ. Chuẩn bị một miếng gạc sạch hoặc khăn giấy dùng một lần, bọc hạt tiêu vào đó và buộc chặt miệng túi. Chôn hạt tiêu vào ba vị trí: Đáy, lớp giữa và lớp trên cùng của hộp đựng gạo. Ba đến bốn túi là đủ cho một bao gạo khoảng 9kg.

Hương thơm của hạt tiêu có thể liên tục lan tỏa, tạo thành một lớp bảo vệ tự nhiên chống côn trùng bên trong gạo, cách ly gạo khỏi độ ẩm và môi trường cho trứng côn trùng nở. Các thử nghiệm thực tế cho thấy gạo được bảo quản trong hộp kín không bị côn trùng xâm nhập hoặc vón cục trong suốt một năm, luôn khô ráo và trong suốt.

Nếu đó là một bao gạo nhỏ nặng năm hoặc mười cân, bạn không cần phải mở bao. Chỉ cần đặt gói tiêu nhỏ vào đầu bao gạo đã được đóng kín, nó cũng sẽ có tác dụng đuổi côn trùng tốt.

Thành phần đuổi côn trùng siêu hiệu quả thứ 2: Tỏi

Nhiều người biết rằng tỏi có thể đuổi côn trùng, nhưng hầu hết chỉ đơn giản là cho cả tép tỏi vào gạo, dẫn đến tỏi bị thối rữa và mốc, làm ô nhiễm gạo - gây hại nhiều hơn lợi. Nhiều người không biết cách sử dụng tỏi đúng cách.

Cách làm đúng: Chuẩn bị vài tép tỏi tươi, không cần bóc vỏ hay cắt nhỏ, giữ nguyên củ. Chỉ cần vùi chúng vào giữa gạo, cách nhau khoảng mười centimet.

Tỏi nguyên tép bay hơi chậm và có tác dụng lâu dài. Chất allicin tự nhiên trong tỏi cung cấp đặc tính kháng khuẩn và đuổi côn trùng lâu dài, ngăn ngừa mọt gạo và ức chế sự phát triển của nấm mốc trong gạo. Khi tỏi đã khô hoàn toàn, chỉ cần lấy bỏ và thay thế bằng tép tỏi mới; sẽ không còn mùi khó chịu và hoàn toàn không ảnh hưởng đến hương vị của cơm.

Hãy nhớ đừng cắt tỏi. Cắt tỏi sẽ khiến nó bay hơi quá nhanh, làm giảm hiệu quả trong thời gian ngắn và dễ bị thối. Bảo quản nguyên củ tỏi mới là cách đúng.

Vật liệu kỳ diệu thứ 3 có khả năng chống ẩm và chống côn trùng lâu dài: Tảo bẹ khô

Nhiều gia đình gặp phải tình trạng gạo bị nhiễm sâu bệnh do độ ẩm cao, vón cục và ẩm sinh ra mốc. Tảo bẹ/Rong biển khô, với đặc tính hút ẩm và kháng khuẩn tự nhiên, là một biện pháp phòng ngừa tự nhiên tuyệt vời cho các loại ngũ cốc.

Rong biển khô có khả năng hút nước rất tốt. Khi cho vào gạo, nó có thể nhanh chóng hút hết độ ẩm dư thừa bên trong hộp đựng gạo, giữ cho gạo luôn khô ráo. Điều kiện không ẩm ướt khiến trứng côn trùng không thể nở, từ đó ngăn ngừa côn trùng và nấm mốc phát sinh.

Hướng dẫn: Lấy vài miếng rong biển khô và đặt trực tiếp lên bề mặt và lớp giữa của gạo. Khi rong biển mềm ra do độ ẩm, hãy lấy ra và phơi khô. Có thể tái sử dụng nhiều lần và vẫn giữ được hiệu quả. Đối với việc bảo quản gạo lâu dài, việc đặt vài miếng rong biển vào hộp đựng giúp bảo vệ gạo khỏi côn trùng và độ ẩm, mang lại giá trị tuyệt vời.

Ngoài việc cho thêm các thành phần đuổi côn trùng, dưới đây là một vài mẹo khác để bảo quản gạo. Sử dụng chúng cùng nhau sẽ tăng gấp đôi hiệu quả đuổi côn trùng.

Trước hết, không nên đóng kín hoàn toàn hộp đựng gạo. Nhiều người thường vặn chặt nắp và niêm phong sau khi mua gạo, khiến hộp hoàn toàn không khí không thoát ra ngoài. Gạo có khả năng "thở" và giải phóng hơi ẩm; nếu đóng kín hoàn toàn, hơi ẩm sẽ không thoát ra ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc và côn trùng phát triển. Hãy để lại một khoảng trống nhỏ ở miệng hộp để thông gió, giúp gạo luôn khô ráo và thoáng khí.

Thứ hai, không dùng dụng cụ ướt để lấy gạo. Dụng cụ để lấy gạo phải khô ráo và không dính nước. Không cho tay ướt vào hộp đựng gạo. Ngay cả một chút hơi ẩm cũng có thể nhanh chóng làm cơm bị ẩm, vón cục và tạo điều kiện cho côn trùng sinh sôi.

Thứ ba, bảo quản gạo mới và gạo cũ riêng biệt. Không nên đổ trực tiếp gạo mới lên trên gạo cũ, vì gạo cũ dễ mang theo trứng côn trùng và hơi ẩm, sẽ trực tiếp làm ô nhiễm gạo mới và khiến gạo mới nhanh chóng bị nhiễm côn trùng. Hãy bảo quản gạo mới và gạo cũ riêng biệt, và chỉ cất gạo mới sau khi đã ăn hết.

Thứ tư, hãy dự trữ gạo với số lượng nhỏ. Các gia đình bình thường không nên dự trữ quá nhiều gạo cùng một lúc. Hãy dự trữ với số lượng nhỏ tùy theo nhu cầu của gia đình và mua khi cần thiết. Bằng cách này, gạo sẽ tươi ngon hơn và ít bị sâu bệnh hơn.

Sâu mọt không phải do gạo hư mà là do môi trường ẩm ướt thuận lợi cho trứng côn trùng nở. Không cần lãng phí thực phẩm hay thường xuyên thay gạo, bạn có thể giải quyết vấn đề sâu bệnh mà không tốn chi phí và không gây tác dụng phụ bằng cách sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như tiêu, tỏi và rong biển khô, giúp gạo luôn khô ráo và tươi ngon quanh năm.

Lưu ý: Bài viết này nhằm mục đích phổ biến kiến thức khoa học gia đình, chia sẻ các phương pháp tự nhiên để ngăn ngừa côn trùng trong thực phẩm. Chỉ mang tính chất tham khảo cho việc sử dụng hàng ngày trong gia đình. Trong môi trường đặc biệt ẩm ướt, có thể sử dụng kết hợp với các dụng cụ bảo quản gạo phù hợp.