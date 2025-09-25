Bố tôi - người đàn ông 56 tuổi lần đầu mua hàng online: Rước về 7 thứ khiến cả nhà... cười sặc cơm!

Về quê thăm nhà, điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải bữa cơm đoàn viên, mà là… loạt “gia dụng thần kỳ” bố tôi hào hứng khoe. Bố - một người đàn ông 56 tuổi, lần đầu tiên trong đời mua hàng online, không ngờ lại tậu về cả “bộ sưu tập” khiến cả nhà vừa buồn cười vừa bất ngờ. Có món đúng là “tiền mất tật mang”, có món lại hữu ích thật sự. Nhưng điều làm tôi nhớ nhất, không phải sản phẩm, mà chính là hình ảnh một ông bố 56 tuổi, lần đầu “bước chân” vào thế giới mua sắm trực tuyến, hào hứng khoe với cả nhà như một đứa trẻ.

1. Khuôn làm bánh bao

Nhà tôi có sở thích gói ghém bánh bao để ăn dần. Bố tôi vốn vụng tay, thường bị mẹ chê bai. Thế là dịp này, ông đặt hẳn một chiếc khuôn làm bánh bao. Chỉ cần cho vỏ vào khuôn, thêm nhân, gấp lại là có ngay chiếc bánh tròn trịa, thậm chí còn có hoa văn. Nghe thì hoàn hảo, nhưng khi hấp chín thì… hoa văn biến mất, có cái còn bục nhân vì đóng không chặt. Dù vậy, hương vị vẫn ngon, cả nhà vừa ăn vừa cười, còn bố thì nửa tự hào, nửa quê độ.

2. Dụng cụ nặn viên thịt

Được mẹ giao nhiệm vụ làm thịt viên, bố chẳng ngần ngại mua ngay “máy nặn viên thần kỳ” ba ngăn. Quảng cáo thì nặn nhanh gấp ba, nhưng thực tế, thịt dính bết, nặn ra ba cục dính chùm thành “tam liên hoàn”. Viên nào ra viên nấy méo mó, mép nham nhở. Mẹ nhìn xong chỉ thốt lên: “Đây đâu phải thịt viên, rõ là… hải sâm!” Cả nhà cười nghiêng ngả, bố thì ngượng nghịu cất luôn vào tủ.

3. Thìa cơm “bất tử”

Lần này bố khoe món “đỉnh cao công nghệ”: thìa múc cơm kiểu… bập bênh. Ông bảo: “Dùng xong thả xuống bàn cũng không bị dính, khỏi lo mất vệ sinh.” Thật sự thì dùng cũng ổn, không dính mặt bàn, nhưng tính thực tế không nhiều. Cả nhà vẫn trêu: “Cái thìa này chắc để bố diễn trò là chính.”

4. Nồi mini kèm rá vớt

Một phát minh khá hữu ích. Bố bảo thường xuyên bị mẹ mắng vì gắp mì bằng đũa mà rớt cả nồi. Thế nên ông mua chiếc nồi nhỏ có rá lọc đi kèm, nấu mì xong chỉ cần nhấc rá là có ngay tô mì. Lần này công nhận bố sáng suốt, vừa tiện lợi, vừa tránh được những màn “toang” trong bếp.

5. Thảm chà chân trong phòng tắm

Chiếc thảm này quảng cáo có thể rửa sạch da chết và massage bàn chân. Nhưng thực tế, vừa thử, tôi suýt ngã lộn nhào vì thảm không bám chắc sàn. Dính lên tường thì được một lúc lại rơi. Mẹ thẳng thắn tuyên bố: “Cái này nguy hiểm, vứt đi ngay!” – bố cũng đành gật gù, chịu thua.

6. Máy chà sàn điện

Mỗi dịp lễ Tết, dọn dẹp là việc lớn. Bố tôi quyết định đầu tư, mua hẳn máy chà sàn điện. Nhìn thì hiện đại, bật lên “vo vo” chạy khắp nhà. Nhưng hiệu quả chỉ dừng lại ở mấy vết bẩn nhẹ, còn bẩn nặng thì… chịu. Thêm nữa, máy chỉ chà được nền, không xử lý được tường hay kẽ. Mẹ chê: “Phí tiền, không bằng cây chổi cũ.” Bố tiu nghỉu nhưng vẫn bênh: “Ít ra trông cũng sang!”

7. Bàn chải mini vệ sinh khe hẹp

Cuối cùng thì cũng có một món khiến cả nhà công nhận hữu dụng: bàn chải mini để cọ kẽ toilet. Nhỏ gọn, len lỏi được cả những chỗ khó vệ sinh, lông bàn chải vừa mềm vừa chắc, làm sạch nhanh gọn. Giá lại rẻ, chỉ vài chục nghìn. Đây là lần hiếm hoi mẹ khen ngợi, bố hãnh diện thấy rõ.

Theo: Toutiao