Chị em mê mẩn 4 máy sấy tóc nhỏ gọn: Vừa đẹp vừa khô nhanh, không lo xơ rối

Máy sấy tóc không chỉ đơn thuần là làm khô tóc, mà còn giúp tạo kiểu, bảo vệ tóc trước nhiệt và mang đến sự thoải mái khi sử dụng. Năm 2025, nhiều thương hiệu tung ra những dòng máy sấy nhỏ gọn, công nghệ ion âm, sấy nhanh nhưng vẫn giữ tóc mềm mượt.

1. Dreame Pocket Uni – Bản Quốc Tế

Ưu điểm:

- Thiết kế siêu nhỏ gọn, có thể gấp lại dễ dàng, bỏ túi du lịch.

- Công suất mạnh mẽ, tốc độ gió cao, làm khô tóc nhanh.

- Trang bị công nghệ ion âm giúp giảm xơ rối, bảo vệ tóc.

- Đi kèm nhiều đầu sấy, hỗ trợ tạo kiểu đa dạng.

- Sấy tóc êm tai với độ ồn ≤ 60dB.

Nhược điểm: Kích thước nhỏ nên thời gian sấy với tóc dày có thể lâu hơn máy full-size.

Phù hợp với: Người thường xuyên đi công tác, du lịch, cần một chiếc máy sấy nhẹ, gọn mà vẫn hiệu quả.

Mua tại đây

2. Dreame Hair Mini – Bản Quốc Tế

Ưu điểm:

- Siêu nhẹ, nhỏ gọn chỉ 270g: Dreame Mini mang hiệu suất ấn tượng trong thiết kế siêu nhỏ và di động. Dù ở nhà hay mọi hành trình, bạn dễ dàng sấy khô tóc nhanh.

- Lực gió mạnh, công nghệ ion âm giúp tóc bóng mượt.

- Thiết kế tối giản, hiện đại, phù hợp phong cách trẻ trung.

- Giá phù hợp.

Nhược điểm: Ít chế độ nhiệt hơn so với các dòng cao cấp.

Phù hợp với: Người dùng hằng ngày, tóc mỏng đến trung bình, muốn máy sấy nhỏ, tiện lợi.

Mua tại đây

3. Philips Prestige BHD628/00 – Cân bằng giữa hiệu năng và chăm sóc tóc

Ưu điểm:

- Công nghệ SenseIQ tự điều chỉnh nhiệt độ theo nhiệt độ tóc, tránh hư tổn.

- Tích hợp ion âm giúp tóc mềm mượt, giảm xơ rối.

- Nhiều chế độ sấy, bao gồm sấy mát để tạo kiểu.

- Thiết kế gọn, sang trọng, dễ sử dụng.

Nhược điểm: Giá tầm trung – cao (~3–4 triệu), cao hơn so với máy phổ thông.

Phù hợp với: Người quan tâm đến sức khỏe tóc, muốn trải nghiệm công nghệ chăm sóc mà vẫn vừa túi tiền.

Mua tại đây

4. Panasonic Nanoe EH-NA98 – Bảo vệ tóc tối ưu

Ưu điểm:

- Công nghệ Nanoe cấp ẩm trong khi sấy, giúp tóc không khô xơ.

- Có chế độ sấy mát và chế độ chăm sóc da đầu.

- Công suất lớn, tốc độ gió mạnh, giảm đáng kể thời gian sấy.

- Thiết kế gập gọn, tiện mang đi xa.

Nhược điểm: Thiết kế hơi lớn hơn so với các dòng mini.

Phù hợp với: Người quan tâm đến sức khỏe tóc, muốn hạn chế hư tổn khi dùng nhiệt thường xuyên.

Mua tại đây