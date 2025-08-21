4 máy lọc không khí gọn - đẹp - thông minh, ai cũng nên có một chiếc cho phòng ngủ

Nếu bạn đang tìm một chiếc máy lọc không khí có thiết kế đẹp, vận hành êm, lọc bụi mịn tốt, lọc mùi và có thể kiểm soát từ xa, đây là 4 sản phẩm đáng đầu tư nhất hiện nay:

1. Máy lọc không khí Dreame AirPursue™ PM20

Giá tham khảo: ~17.000.000 VNĐ

Diện tích lọc: PM20 ~50–60m²

Điểm đặc biệt: Kiểu dáng tối giản, lọc bụi mịn PM1.0 – lọc cả virus & formaldehyde

Ưu điểm:

Bộ lọc 4 lớp tích hợp: màng sơ cấp + HEPA H13 + than hoạt tính + màng lọc lạnh xúc tác – xử lý bụi, khí độc, khói thuốc, vi khuẩn và cả formaldehyde từ đồ nội thất mới.

Cảm biến chất lượng không khí siêu nhạy, nhận diện đến mức bụi mịn PM1.0.

Chạy cực êm – chỉ 20dB ở chế độ ban đêm.

Thiết kế vỏ nhôm cao cấp, sang trọng, hiển thị chỉ số AQI real-time bằng dải đèn LED.

Có tính năng sưởi ấm

Nhược điểm:

Giá hơi cao

Mua tại đây

2. Máy lọc không khí Dreame AirPursue™ PM10

Giá tham khảo: PM10 ~16.990.000 VNĐ

Diện tích lọc hiệu quả: PM10 ~30m²

Điểm đặc biệt: Lọc bụi siêu mịn PM1.0, formaldehyde, VOCs và vi khuẩn

Ưu điểm

Bộ lọc 4 lớp tích hợp: màng sơ cấp + HEPA H13 + than hoạt tính + màng lọc lạnh xúc tác – xử lý bụi, khí độc, khói thuốc, vi khuẩn và cả formaldehyde từ đồ nội thất mới.

Cảm biến chất lượng không khí siêu nhạy, nhận diện đến mức bụi mịn PM1.0.

Chạy cực êm – chỉ 20dB ở chế độ ban đêm.

Thiết kế vỏ nhôm cao cấp, sang trọng, hiển thị chỉ số AQI real-time bằng dải đèn LED.

Mua tại đây

3. Máy lọc không khí Coway Airmega Mighty AP-1512HH

Giá tham khảo: ~9.000.000 VNĐ

Diện tích lọc: ~50m²

Điểm đặc biệt: Thiết kế tối giản – công nghệ lọc 4 lớp Hàn Quốc – lọc sạch bụi và mùi nhanh

Ưu điểm:

Bộ lọc gồm màng sơ cấp + khử mùi + HEPA cho hiệu quả lọc bụi mịn PM2.5, lông thú, khói thuốc cực nhanh.

Tự động điều chỉnh tốc độ lọc theo chất lượng không khí thực tế.

Chế độ Eco tiết kiệm điện – tắt máy nếu không phát hiện ô nhiễm trong 30 phút.

Chạy yên tĩnh ở chế độ ban đêm, rất phù hợp phòng ngủ hoặc văn phòng kín.

Nhược điểm:

Không hiển thị chỉ số AQI dạng số (chỉ có đèn báo mức màu).

Không có tính năng điều khiển qua app.

Bộ lọc chính hãng giá hơi cao (nhưng dùng được 6–12 tháng).

Mua tại đây

4. Máy lọc không khí Hitachi EP-PF120J (Model nội địa cao cấp)

Giá tham khảo: ~14.900.000 VNĐ

Diện tích lọc: ~88m²

Điểm đặc biệt: Lọc mạnh – khử mùi nhanh – màng lọc dùng đến 10 năm

Ưu điểm:

Màng lọc hiện đại không cần thay trong 10 năm – rất đáng đầu tư lâu dài.

Cảm biến mùi, bụi, độ ẩm, nhiệt độ – tự động điều chỉnh mạnh nhẹ thông minh.

Có khả năng khử mùi siêu nhanh chỉ sau vài phút hoạt động, rất phù hợp nhà mới sơn, nhiều đồ gỗ hoặc có nuôi thú.

Tích hợp tạo ẩm nhẹ tự nhiên, giúp da không bị khô khi dùng điều hòa.

Nhược điểm:

Không có Wi-Fi/app.

Thiết kế khá lớn – cần không gian riêng khi đặt.

Là bản nội địa Nhật – cần chú ý chuyển nguồn sang 220V nếu không có bản quốc tế.

Mua tại đây

Bảng so sánh nhanh: