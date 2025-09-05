3 bộ phim Hàn Quốc đáng xem nhất hiện tại: Số 1 ngọt hơn đường, phim thứ 2 phản ứng hóa học bùng nổ nhưng mới chiếu vài tập đã thấy mùi “ngược tâm”

Khán giả yêu phim Hàn Quốc đang sôi sục với ba tác phẩm nổi bật, mỗi bộ phim là một hành trình cảm xúc riêng biệt, được dệt nên từ cốt truyện lôi cuốn, diễn xuất đỉnh cao và những sắc màu độc đáo. Love Untangled mang đến chuyện tình thanh xuân ngọt ngào, Ngự trù của bạo chúa khiến người xem hồi hộp với nỗi lo về một cái kết buồn, còn Beyond the Bar chinh phục bằng hành trình trưởng thành đầy cảm hứng trong thế giới luật.

Hãy cùng khám phá những lý do khiến ba bộ phim này trở thành tâm điểm chú ý dạo gần đây:

Love Untangled – Tình yêu ngọt ngào thời thanh xuân

Tình yêu gỡ rối (Love Untangled) đưa khán giả trở về Busan năm 1998, nơi câu chuyện tình yêu thanh xuân trong trẻo và đầy cảm xúc được khắc họa qua nhân vật Park Se Ri (Shin Eun Soo). Park Se Ri, một nữ sinh lớp 12, luôn tự ti vì mái tóc xoăn không thể kiểm soát. Cô thầm thương Kim Hyun (Cha Woo Min), chàng trai nổi tiếng nhất trường, nhưng chưa từng dám bày tỏ tình cảm. Mọi chuyện thay đổi khi Han Yun Seok (Gong Myung), một học sinh chuyển trường bí ẩn từ Seoul xuất hiện. Han Yun Seok hơn Park Se Ri 1 tuổi, mang vẻ ngoài lạnh lùng và quá khứ chưa được tiết lộ, từ bỏ kỳ thi đại học để chuyển đến Busan. Anh vô tình trở thành người giúp Park Se Ri hiện thực hóa giấc mơ tỏ tình với Kim Hyun.

Hành trình của Park Se Ri không chỉ có những khoảnh khắc ngây ngô của tuổi trẻ mà còn được tô điểm bởi tình bạn với Baek Sung Rae (Yoon Sang Hyeon) và sự cạnh tranh với Ko In Jung (Kang Mi Na), người nắm giữ bí mật về mái tóc thẳng – điều mà Park Se Ri khao khát.

Cặp diễn viên chính của Love Untangled ghi điểm tuyệt đối với khán giả xem phim. Shin Eun Soo, sinh năm 2002, mang đến hình ảnh một "tình đầu" trong trẻo, ngọt ngào, trong khi Gong Myung (sinh năm 1994) vẫn "hack tuổi" xuất sắc trong vai nam sinh. Love Untangled là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, đậm chất thanh xuân.

Bon Appétit, Your Majesty (Ngự trù của bạo chúa) – Hấp dẫn nhưng lo sợ kết buồn

Ngự trù của bạo chúa là một bộ phim độc đáo kết hợp giữa hiện đại và cổ trang, xoay quanh Yeon Ji Young (Lim Yoon A), một đầu bếp chuyên về ẩm thực Pháp vui tính và quyết đoán. Sau khi chiến thắng một cuộc thi nấu ăn tại Pháp, Ji Young bất ngờ bị đưa về thời Joseon và trở thành ngự trù cho Vua Yi Heon (Lee Chae Min), một vị vua bạo chúa nhưng có vị giác cực kỳ tinh tế. Thưởng thức món ăn của Ji Young, Yi Heon quyết định đưa cô vào cung để nấu những món ăn độc đáo dành riêng cho mình.

Bộ phim không chỉ gây ấn tượng bởi chemistry giữa Lim Yoon A và Lee Chae Min, mà còn bởi các tuyến nhân vật phụ như Kang Mok Ju (Kang Han Na), phi tần đầy tham vọng của vua Yi Heon, và Hoàng tử Jesan (Choi Gwi Hwa), kẻ đối đầu với nhà vua. Tuy nhiên sau vài tập đầu, qua một số chi tiết, đặc biệt là Vọng Vân Lục – cuốn nhật ký bí ẩn của vua Yi Heon – khiến khán giả lo ngại rằng bộ phim có thể kết thúc trong bi kịch. Với sự kết hợp giữa ẩm thực, lãng mạn và drama cung đấu, Ngự trù của bạo chúa là một bộ phim không thể bỏ qua, dù cái kết vẫn là một dấu hỏi lớn.

Beyond the Bar – Phim luật cân não, hấp dẫn từng tập

Beyond the Bar đưa khán giả vào thế giới pháp lý đầy kịch tính với câu chuyện về Yoon Seok Hoon (Lee Jin Wook) và Kang Hyo Min (Jung Chae Yeon). Yoon Seok Hoon, trưởng phòng tố tụng của công ty luật danh giá Yullim, là một luật sư điềm tĩnh, sắc bén và sáng tạo, nhưng lạnh lùng và khó gần. Trong khi đó, Kang Hyo Min, một luật sư tập sự, tuy vụng về nhưng chính trực và tài năng. Cô luôn đạt thành tích xuất sắc và dần trưởng thành dưới sự hướng dẫn của Seok Hoon.

Bộ phim không chỉ gây ấn tượng bởi cặp đôi chính với chemistry ngọt ngào, dù cách nhau hơn chục tuổi, mà còn bởi dàn nhân vật phụ xuất sắc và tuyến tình cảm phụ táo bạo, vượt qua nhiều định kiến.

Nam diễn viên Lee Jin Wook mang đến hình ảnh một luật sư phong trần, quyến rũ, trong khi Jung Chae Yeon toát lên vẻ trong trẻo và đầy nhiệt huyết. Beyond the Bar là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích thể loại phim pháp lý kết hợp với câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng và hành trình trưởng thành đầy cảm hứng.

Ảnh và gif: Sưu tầm