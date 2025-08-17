Kể từ sau phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt", phim truyền hình Hàn Quốc gần như không có mấy tác phẩm bùng nổ về danh tiếng, ngoại trừ "Trò chơi con mực" vốn đã đình đám từ những phần trước. Nói vậy không đồng nghĩa là phim truyền hình Hàn Quốc từ đầu năm tới giờ có ít phim hay. Một số tác phẩm dù không quá viral nhưng vẫn được đánh giá cao về kịch bản và diễn xuất của dàn cast, phim "Beyond the Bar" đang chiếu chính là một ví dụ.

Bộ phim "Beyond the Bar" xoay quanh công việc và cuộc sống của các luật sư. Bối cảnh chính của phim là công ty luật hàng đầu Yullim. Phim mở đầu bằng buổi phỏng vấn dành cho các luật sự tập sự, những người bắt đầu bước những nấc thang đầu tiên trong sự nghiệp. Các tập tiếp theo của phim xoay quanh một số vụ kiện với các tình tiết khá lạ, nhưng không phi thực tế.

"Beyond the Bar" có dàn diễn viên không quá đình đám nhưng cũng chẳng hề xa lạ với khán giả. Nhân vật nam chính Yoon Seok Hoon của phim do nam diễn viên Lee Jin Wook đảm nhận. Tài tử sinh năm 1981 có sức hút mạnh mẽ với vẻ đẹp nam tính, vóc dáng cao ráo cùng khả năng diễn xuất thuyết phục. Những màn đối đáp "ngầu đét" với đối thủ, lời góp ý trong công việc dành cho cấp dưới hay các khoảnh khắc tâm trạng lắng đọng của nhân vật đều được Lee Jin Wook thể hiện thuyết phục, khiến khán giả đắm chìm vào nhân vật.

Bên cạnh đó, Lee Jin Wook còn mặc vest tuyệt đẹp. Dù chỉ toàn diện trang phục tinh giản xuyên suốt những tập đầu của phim, Lee Jin Wook vẫn tỏa ánh hào quang, khán giả ngắm mãi không chán.

Đóng cặp với Lee Jin Wook là Jung Chae Yeon. Nữ diễn viên sinh năm 1997 vốn là một idol nhưng đã chuyển hướng sang diễn xuất. Cô gây ấn tượng với khán giả qua vai diễn trong các bộ phim như "Luyến mộ", "Thìa vàng" hay "Family by Choice". Jung Chae Yeon sở hữu nhan sắc ngọt ngào và tươi sáng. Cô cũng rất phù hợp với vai diễn luật sư tập sự Kang Hyo Min thông minh, luôn có những phát hiện đột phá trong các vụ kiện.

Jung Chae Yeon kém nam diễn viên Lee Jin Wook 16 tuổi. Dù khoảng cách tuổi tác lớn nhưng nhiều khán giả vẫn mong muốn có tuyến tình cảm giữa hai nhân vật này. Bởi lẽ, trong những tập đầu tiên, chỉ với những tương tác nhỏ nhặt và tinh tế, hai nhân vật đã cho thấy chemistry đầy hứa hẹn.

Quay trở lại với "Beyond the Bar", nhân vật trung tâm của bộ phim là Yoon Seok Hoon và Kang Hyo Min, những người làm việc trong ngành luật.

Yoon Seok Hoon (Lee Jin Wook) là một luật sư thành viên, trưởng phòng tố tụng của công ty luật Yullim – một trong những hãng luật hàng đầu. Anh là một luật sư điềm tĩnh, sẵn sàng chấp nhận rủi ro và thường áp chế đối thủ bằng những lập luận logic, sắc bén nhưng đầy tính sáng tạo. Yoon Seok Hoon được ngưỡng mộ bởi các đồng nghiệp vì chuyên môn vững vàng, nhưng lại không dễ tiếp cận vì tính cách lạnh lùng, không màng đến những cuộc trò chuyện xã giao.

Kang Hyo Min (Jung Chae Yeon) là một luật sư tập sự thuộc phòng tố tụng của Yoon Seok Hoon. Cô khá vụng về nhưng lại là người chính trực và tự tin. Kang Hyo Min còn được cho là một thiên tài khi luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập và thực sự có năng lực trong công việc. Quá trình làm việc của Kang Hyo Min thường có sự đồng hành của Yoon Seok Hoon, từ đó giúp cô dần trưởng thành và trở thành một luật sư thực thụ.

"Beyond the Bar" không chỉ có cặp nam nữ chính thu hút mà dàn diễn viên phụ của phim cũng quy tụ toàn những gương mặt "chất", diễn xuất tốt và có thiết lập nhân vật thú vị.

Tên phim: Beyond the Bar Đạo diễn: Kim Jae Hong Thể loại: Chính kịch, pháp lý Thời lượng: 12 tập Ngày phát hành: 2/8/2025 Lịch phát sóng: Thứ Bảy lúc 10:40 tối Chủ Nhật lúc 10:30 tối trên kênh JTBC, đang chiếu đồng thời trên Netflix Diễn viên tham gia: Lee Jin Wook, Jung Chae Yeon, Lee Hak Joo, Jeon Hye Bin Nội dung chính: Bộ phim Beyond the Bar xoay quanh công việc và cuộc sống của các luật sư. Bối cảnh chính của phim là công ty luật hàng đầu Yullim. Yoon Seok Hoon - một luật sư thành viên, trưởng phòng tố tụng sẽ cùng các đồng nghiệp của mình, trong đó có luật sư tập sự Kang Hyo Min xử lý những vụ kiện. Họ cùng nhau hoàn thiện hơn trong cả công việc lẫn cuộc sống thường ngày.

Ảnh và gif: Sưu tầm