Vào ngày 1/9, xuất hiện thông tin Doctor Cha 2 (tựa Việt: Bác Sĩ Cha) đã bắt đầu quá trình ghi hình. Không lâu sau đó, công ty quản lý Alien Company đã chính thức thông báo bộ đôi diễn viên Uhm Jung Hwa và Kim Byung Chul tái hợp ở phần mới nhất của tác phẩm. Ngay lập tức, thông tin này đã trở thành chủ đề nóng bỏng trên mạng xã hội. Bởi lẽ, phần 1 của Doctor Cha từng cực kỳ được yêu thích khi phát sóng hồi năm 2023.

Uhm Jung Hwa và Kim Byung Chul cùng nhau tham gia phần 2 của bộ phim đình đám Doctor Cha.

Cho những ai chưa biết, Doctor Cha là một bộ phim thuộc thể loại hài hước - chính kịch - đời sống, kể câu chuyện của nhân vật nữ chính Cha Jung Sook. Cô là vợ của Seo In Ho, một người đàn ông thành đạt. Cha Jung Sook đã dành suốt 20 năm để lo toan cho gia đình, nhưng để rồi lại bị chính người bạn đời phản bội.

Nỗi đau quá lớn khiến Cha Jung Sook nhận ra trong suốt những năm tháng đã qua, cô đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Thế rồi, người phụ nữ ở độ tuổi U50 ấy quyết định theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ, viết lại câu chuyện cuộc đời của mình.

Phần 1 của Doctor Cha đạt thành công lớn khi phát sóng vào năm 2023.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của người phụ nữ tên Cha Jung Sook.

Dù lấy một đề tài nghe qua thì có vẻ rất căng thẳng, nhưng thực tế ekip sản xuất Doctor Cha lại dung hòa hoàn hảo nội dung đậm mùi drama này với yếu tố hài hước. Nhờ đó, bộ phim trở thành một tác phẩm giàu tính giải trí nhưng cũng dễ lấy được sự đồng cảm của khán giả, đồng thời truyền tải nhiều giá trị nhân văn.

Khi mới lên sóng, Doctor Cha ghi nhận rating 4,937% với 1,125 triệu khán giả theo dõi - theo thống kê từ Nielsen Korea. Tuy nhiên càng chiếu, thành tích của phim càng tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận rating lên tới 18,546% với 4,030 triệu khán giả theo dõi ở tập cuối cùng. Đáng nói hơn, xuyên suốt hành trình 16 tập, Doctor Cha luôn dẫn đầu đường đua rating cả nước trong khung giờ phát sóng.

Màn thể hiện xuất sắc của Uhm Jung Hwa trong Doctor Cha giúp cô nhận đề cử cho ngôi Thị hậu tại Baeksang 2024.

Bên cạnh kịch bản xuất sắc, góp phần tạo nên thành công cho Doctor Cha là diễn xuất ấn tượng của dàn cast, đặc biệt là Uhm Jung Hwa. Cô thể hiện hoàn hảo nhân vật Cha Jung Sook, khiến khán giả vừa cười ngặt nghẽo nhưng cũng có lúc phải thấy xót xa theo từng diễn biến phim. Thậm chí nhờ vai diễn này, Uhm Jung Hwa còn nhận đề cử cho ngôi Thị hậu tại giải Baeksang 2024.