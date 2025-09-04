2025 không có phim Trung Quốc nào cuốn hơn thế này nữa đâu: Nữ chính đẹp quá trời, đừng dại mà xem buổi tối

Ngay lúc này, cộng đồng yêu phim Trung Quốc đang phát sốt với trailer đầu tiên của Yến Ngộ Vĩnh An. Tác phẩm này có sự tham gia của hai gương mặt trẻ đầy triển vọng là Lý Quân Nhuệ và Vương Ảnh Lộ, được cho là sẽ sớm lên sóng trong thời gian tới.

Nhiều khán giả bị "choáng" khi lần đầu thấy một bộ phim xuyên không cả nhà như Yến Ngộ Vĩnh An.

Lý do mà Yến Ngộ Vĩnh An đang nhận được rất nhiều sự ngóng chờ của khán giả, đó là bởi bộ phim này sở hữu nội dung cực kỳ thú vị, độc đáo và chữa lành. Cụ thể, Yến Ngộ Vĩnh An thuộc motip xuyên không nhưng thay vì chỉ một mình nam chính hoặc nữ chính, khán giả sẽ được thấy cả một gia đình thời hiện đại cùng nhau trở về thời cổ đại. Tại đây, họ mở một tiệm ăn và dùng những kiến thức vượt trước thời đại để đạt được cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

Cho những ai chưa biết, Yến Ngộ Vĩnh An là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Tiệm Cơm Nhỏ Thành Trường An của tác giả Bánh Anh Đào. Đảm nhận vai nữ chính Thẩm Thiều Quang là Vương Ảnh Lộ. Sau nàng "cá muối" Liêu Đình Nhạn trong Hiến Ngư, cô gái chịu nhiều đau khổ Diệp Hải Đường trong 12 Lá Thư, Vương Ảnh Lộ tiếp tục chinh phục khán giả với một vai diễn mang màu sắc hài hước, duyên dáng có thể coi là sở trường của mình.

Trong khi đó, Lý Quân Nhuệ thủ vai nam chính Lâm Yến, một vị quan tuổi trẻ tài cao. Ban đầu, Thẩm Thiều Quang cho rằng Lâm Yến là một vị "ma vương", thế nhưng theo thời gian cô dần hiểu ra anh rất lương thiện, tốt bụng. Lâm Yến không chỉ có mối quan hệ tình cảm với Thẩm Thiều Quang, mà còn rất thân thiết với cả gia đình cô. Dù rất nhiều lúc, anh thấy gia đình này có những ngôn ngữ và cử chỉ kỳ lạ, giống như chẳng hề cùng một thời đại với mình, nhưng điều đó cũng không ngăn anh cảm thấy ngôi nhà họ Thẩm thực sự rất ấm áp.

Trailer phim Yến Ngộ Vĩnh An (vietsub: fanpage Đảo Phim Trung).

Đây hứa hẹn sẽ là một bộ phim hay về tình yêu, tình cảm gia đình cũng như chủ đề mỹ thực. Sau khi xem trailer, hiện đang có rất nhiều khán giả dành những lời có cánh cho nhan sắc và diễn xuất của cặp đôi chính, đồng thời bày tỏ sự háo hức đối với tác phẩm này. Ngoài ra, một số người nói rằng mới ở trailer thôi mà đã có nhiều món ăn thế này, vậy thì đây sẽ là bộ phim chống chỉ định xem vào nửa đêm để tránh rơi vào cảnh đói mà không có gì ăn.

Yến Ngộ Vĩnh An hứa hẹn là bộ phim đáng xem với những ai thích chủ đề ẩm thực.

Một vài bình luận của netizen sau khi xem trailer Yến Ngộ Vĩnh An:

- Bộ này nhìn Vương Ảnh Lộ có da thịt hơn Hiến Ngư nên nhìn xinh hơn luôn á.

- Chưa gì đã thấy mùi tẻn tẻn. Đu phim này chắc lại cười banh họng, haha.

- Đã xuyên mà còn xuyên cả nhà nữa chứ. Thú vị, thú vị.

- Lộ xinh quá ha, phim này chắc lại hài nữa phải không.

- Xuyên không cả nhà lần đầu có trong lịch sử cày phim.

- Máu hài trong người Vương Ảnh Lộ, phim nào nhìn bả cũng hài.

- Bà xã nghe ngọt lịm. Sư tổ mất vợ rồi.

- Phim này xem lúc nào thì xem chứ đừng xem đêm nhé quý vị, đói ko có gì ăn đâu, haha.