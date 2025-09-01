Ra mà xem phim Hàn cán mốc rating 42,6%: Nữ chính khiến cả nước trầm trồ, dành hẳn 1 năm để tung hô

Nằm trong chiến lược hợp tác của đài SBS với nền tảng Netflix, bộ phim kinh điển Successful Story of a Bright Girl (2002) đã chính thức trở lại, mang theo ký ức rực rỡ của cả một thế hệ khán giả Hàn Quốc. Không chỉ là tác phẩm ăn khách nhất năm 2002, bộ phim còn đạt mức rating cao ngất ngưởng 42,6% - một con số mà ngay cả những bom tấn truyền hình hiện nay cũng phải mơ ước.

Điều đáng kinh ngạc là Successful Story of a Bright Girl từng lên sóng đúng vào thời điểm cả Hàn Quốc chìm trong cơn sốt World Cup 2002, nhưng sức hút của nó hoàn toàn không bị lu mờ. Thậm chí, công chúng còn gọi năm ấy là “Năm của World Cup, năm của Jang Nara” - đủ để thấy nữ chính Jang Nara đã trở thành biểu tượng quốc dân, chiếm trọn trái tim hàng triệu khán giả. Bộ phim không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn được coi là một cột mốc quan trọng, mở đường cho làn sóng phim truyền hình Hàn Quốc bùng nổ mạnh mẽ ra khắp châu Á thập niên 2000.

Jang Nara trở thành cô gái quốc dân của năm 2002

Câu chuyện xoay quanh Cha Yang Soon (Jang Nara) một cô gái nhà quê hồn nhiên, sống cùng bà ngoại và luôn nuôi mơ ước gặp được hoàng tử trong mơ. Số phận đưa đẩy để cô chạm trán Han Gi Tae (Jang Hyuk) - chàng tổng giám đốc kiêu ngạo của một công ty mỹ phẩm lớn. Lần đầu gặp nhau, Gi Tae… rơi thẳng vào bồn tắm của Yang Soon, mở màn cho mối quan hệ “oan gia ngõ hẹp” vừa hài hước vừa đầy duyên nợ.

Để trả nợ cho cha mẹ, Yang Soon phải lên thành phố kiếm sống và tình cờ trở thành người giúp việc trong gia đình của Gi Tae. Sống chung dưới một mái nhà, từ những va chạm, cãi vã đến những lúc chia sẻ khó khăn, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Trong khi đó, Gi Tae đối mặt với sự phản bội của người thân và nguy cơ mất trắng sự nghiệp. Giữa lúc anh tuyệt vọng nhất, chính Yang-soon đã ở bên, dạy anh cách đứng lên bằng sự chân thành và nghị lực, biến một kẻ ngạo mạn thành một người đàn ông biết yêu thương và trân trọng người khác.

Điểm khiến bộ phim tạo nên cơn sốt chính là sự kết hợp ăn ý tuyệt đối của cặp đôi Jang Nara - Jang Hyuk. Nếu Jang Hyuk gây ấn tượng với hình ảnh tài phiệt điển trai, mạnh mẽ thì Jang Nara hoàn toàn chiếm sóng với vẻ đẹp ngây thơ, đôi mắt long lanh cùng lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng. Vai diễn Cha Yang Soon đã biến Jang Nara trở thành cô bạn gái quốc dân đúng nghĩa, được báo chí và khán giả hết lời tung hô suốt cả năm trời. Cô không chỉ là gương mặt sáng giá của phim truyền hình Hàn Quốc, mà còn góp phần đưa làn sóng Hallyu vươn xa tới Trung Quốc và nhiều nước châu Á khác.

Giờ đây, sau hơn 20 năm, Successful Story of a Bright Girl tái xuất trên Netflix, mang đến cho thế hệ khán giả trẻ cơ hội thưởng thức một trong những tác phẩm huyền thoại của truyền hình Hàn. Vẫn câu chuyện Cinderella kinh điển nhưng giàu màu sắc hài hước, cảm xúc, bộ phim chứng minh rằng giá trị của nó chưa từng phai nhạt. Khán giả Hàn từng dành cả năm 2002 để tung hô Jang Nara và bộ phim, và có lẽ khi xem lại trên Netflix, nhiều người sẽ hiểu vì sao tác phẩm này từng làm cả đất nước chao đảo.

Successful Story of a Bright Girl không chỉ là kỷ niệm thanh xuân của khán giả đầu những năm 2000, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của diễn xuất chân thành và một kịch bản gần gũi. Netflix mang bộ phim trở lại không chỉ để khơi gợi hoài niệm, mà còn để khẳng định rằng, có những tác phẩm dù đã hai thập kỷ trôi qua vẫn xứng đáng được gọi là huyền thoại.