Phim Hàn tháng 9 thật sự khiến khán giả “không có ngày nghỉ” khi loạt bom tấn lần lượt lên sóng. Từ những gương mặt quen thuộc như Song Joong Ki, Park Min Young cho đến màn tái xuất đầy bất ngờ của “quốc bảo nhan sắc” Lee Young Ae, tất cả đều hứa hẹn tạo nên một mùa thu ngập tràn drama, tình yêu và những cú twist kịch tính. Dưới đây là 5 tác phẩm đang được chờ đợi nhất tháng 9 này.

1. My Youth (5/9)

Sau gần hai năm vắng bóng, Song Joong Ki chính thức tái xuất với My Youth - bộ phim lãng mạn chữa lành khiến netizen rần rần ngay từ khi tung teaser. Anh vào vai Jung Woo, cựu sao nhí một thời nay sống bình dị với tiệm hoa nhỏ. Tưởng rằng đã khép lại những ồn ào quá khứ, nhưng sự trở lại của mối tình đầu - Eun Soo (Chun Woo Hee) khiến cuộc đời anh một lần nữa chao đảo.

Ngoài cặp đôi chính, phim còn quy tụ dàn diễn viên chất lượng trong các vai phụ quan trọng, làm phong phú thêm bức tranh tình yêu, tuổi trẻ nhiều vết xước. Với JTBC đứng sau sản xuất, My Youth được kỳ vọng sẽ nối gót thành công của những bộ healing drama từng làm mưa gió. Đặc biệt, khung giờ chiếu mới - tối thứ Sáu (2 tập liền) được cho là bước đi táo bạo, hứa hẹn biến phim thành lựa chọn thú vị của khán giả trong tháng 9 này.

2. Queen Mantis (5/9)

Nếu My Youth là chuyện tình ngọt ngào, thì Queen Mantis lại mang đến một thế giới rùng rợn đầy máu lạnh. Go Hyun Jung vào vai nữ sát thủ khét tiếng, từng gieo rắc nỗi kinh hoàng rồi đột ngột biến mất. Nhiều năm sau, cô buộc phải hợp tác với chính con trai mình - một cảnh sát trẻ để truy bắt kẻ sát nhân đang bắt chước chính cô để thực hiện tội ác.

Đây là bản remake từ series Pháp - La Mante, từng gây sốt châu Âu nhờ cốt truyện kịch tính và tâm lý nhân vật được khai thác sâu. Bản Hàn không chỉ có Go Hyun Jung lão luyện mà còn hội tụ dàn cast trẻ như Jang DongYoon, hứa hẹn tạo nên cuộc đấu trí nghẹt thở. Phim chiếu trên SBS và đồng phát sóng Netflix, mở ra triển vọng trở thành cú hit toàn cầu tiếp theo của dòng phim tâm lý tội phạm Hàn Quốc.

3. Confidence Queen (6/9)

Được mệnh danh là “nữ hoàng rom-com” nhưng Park Min Young lần này chọn một kịch bản gai góc hơn: Confidence Queen. Cô hóa thân thành một “queen” của giới lừa đảo - xinh đẹp, thông minh và đầy mánh khóe. Song hành cùng cô là 2 cộng sự nam, tất cả tạo nên thế giới nửa thật nửa giả, nơi những kẻ giàu có đầy tội lỗi sẽ phải trả giá.

Điểm cộng lớn của Confidence Queen là sự pha trộn giữa rom-com, tội phạm và tâm lý xã hội. Cái tên Park Min Young đủ để bảo chứng độ hút khán giả, đặc biệt khi phim vừa lên sóng TV Chosun vừa có mặt trên Prime Video toàn cầu. Với sự kết hợp này, phim không chỉ hướng tới thị trường nội địa mà còn sẵn sàng bùng nổ trên diện rộng. Nhiều fan còn ví von đây là “phiên bản nữ của Money Game” nhưng có thêm màu sắc lãng mạn và thời trang bắt mắt.

4. Tempest (10/9)

Tháng 9 còn chứng kiến màn hợp tác lịch sử: Jun Ji Hyun và Kang Dong Won lần đầu đóng cặp trong Tempest. Phim xoay quanh cuộc chiến quyền lực và những âm mưu gián điệp tầm cỡ quốc tế, nơi mỗi nhân vật đều che giấu một thân phận khác.

Được Disney+ đầu tư mạnh tay, Tempest ngay từ khi công bố đã được ví là “bom tấn gián điệp kiểu Hàn”. Ngoài hai ngôi sao hạng A, phim còn quy tụ dàn cast cực khủng trong các vai phụ then chốt, bảo đảm sức hút cả trong lẫn ngoài nước. Phim xoay quanh Moon Joo (Jun Ji Hyun) là một nhà ngoại giao, từng giữ chức Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ. Bằng sự nhạy bén trong phán đoán và hành động quyết đoán, cô đã xây dựng được niềm tin lớn trong cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, Moon Joo bất ngờ phát hiện ra đằng sau một vụ ám sát liên quan đến cả Hàn Quốc và Triều Tiên lại ẩn chứa những toan tính chính trị mờ ám. Trong khi đó, San Ko (Kang Dong Won) là một lính đánh thuê tinh nhuệ, một con người bí ẩn với thân phận, quốc tịch và quá khứ đều được che giấu. Moon Joo và San Ho buộc phải bắt tay nhau, cùng lần theo dấu vết để phơi bày sự thật phía sau biến cố chấn động này.

5. Walking On Thin Ice (20/9)

Khi nhắc đến “quốc bảo nhan sắc” Hàn Quốc, Lee Young Ae luôn là cái tên được tôn vinh. Sau ba năm im ắng kể từ Inspector Koo, cô chính thức trở lại trong Walking On Thin Ice. Lần này, nữ diễn viên hóa thân thành một bà mẹ đơn thân tuyệt vọng, bất ngờ tạo nên liên minh nguy hiểm với thầy giáo (Kim Young Kwang) - người mang hai gương mặt đối lập.

Phim do KBS2 sản xuất, chiếu cuối tuần khung giờ vàng, được kỳ vọng sẽ trở thành đối trọng với các series của SBS và JTBC. Với Lee Young Ae, vai diễn lần này là cú lột xác hoàn toàn: từ hình tượng ngọc nữ dịu dàng sang người phụ nữ sẵn sàng dấn thân vào vòng xoáy tội lỗi để bảo vệ con. Chỉ riêng màn tái xuất này thôi đã đủ khiến Walking On Thin Ice trở thành phim đáng hóng nhất tháng 9.

