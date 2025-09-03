Lâu lắm mới có phim Hàn hay không chỗ chê: Nam chính đẹp phát điên, tung trọn bộ liền đi trời

Mới lên sóng chưa bao lâu, My Troublesome Star đã trở thành “ngựa ô” bất ngờ của đài ENA năm 2025. ENA vốn là một kênh vốn kém tiếng và ít khán giả nhưng hiện tại nó lại đang tạo nên cơn sốt nhờ bộ phim có nội dung độc đáo, diễn xuất chắc tay và đặc biệt là màn tái xuất đầy cuốn hút của Song Seung Hun trong vai nam chính Dokgo Cheol.

Khởi đầu không mấy ấn tượng với rating chỉ 1,3% ở tập 1, My Troublesome Star từng bị nghi ngờ khó có cửa cạnh tranh với loạt phim hot gần đây. Thế nhưng càng chiếu, phim càng chứng minh sức hút khi rating tăng liên tục qua từng tập. Theo Nielsen Korea, tập 2 đạt 1,9%, tập 3 tăng lên 2,4% và sang đến tập 4 đã bùng nổ với 3,1% - con số phá kỷ lục rating đài ENA trong năm 2025. Trước đó, các bộ phim khác của đài này ở 4 tập đầu thường chỉ lẹt đẹt quanh mức 1-2%.

Câu chuyện phim vừa hài hước vừa cảm động, xoay quanh Im Se Ra (Uhm Jung Hwa), nữ minh tinh đình đám một thời, nay trở thành người phụ nữ trung niên bình thường. Sau 25 năm bất tỉnh vì một vụ tai nạn, Se Ra dần lấy lại ký ức và quyết tâm làm lại từ đầu trong showbiz. Hành trình tái xuất của cô không chỉ mang đến tiếng cười mà còn khơi gợi nhiều cảm xúc, bởi những tình huống bi hài giữa quá khứ huy hoàng và thực tại đầy khắc nghiệt.

Bên cạnh Uhm Jung Hwa dày dặn kinh nghiệm, điều khiến khán giả phát cuồng chính là Song Seung Hun. Ở tuổi ngũ tuần, anh vẫn vô cùng điển trai, phong độ, từng ánh mắt hay nụ cười đều khiến màn ảnh bùng sáng. Không chỉ ngoại hình, khả năng diễn xuất của Song Seung Hun trong vai cảnh sát giao thông Dokgo Cheol cũng khiến công chúng phải thừa nhận anh vẫn giữ được phong độ đỉnh cao. Nhân vật của anh vừa mạnh mẽ, chính trực, vừa ấm áp, là bệ đỡ quan trọng cho sự tái sinh của Im Se Ra. Sự kết hợp ăn ý giữa hai ngôi sao kỳ cựu tạo nên chemistry đầy cuốn hút, được xem là một trong những lý do lớn giúp phim bật rating từng tập.

Đặc biệt, tập phim mới phát sóng càng làm khán giả “náo loạn” khi Dokgo Cheol bất ngờ cải trang thành quản lý để bảo vệ Im Se Ra. Cảnh anh lạnh lùng tuyên bố “Mọi việc liên quan đến cô ấy, hãy thông qua tôi” được xem như một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất từ đầu phim đến nay. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng mở ra nhiều tình tiết gay cấn, vừa lãng mạn vừa hồi hộp trong mối quan hệ của Dokgo với cô gái mà thời trẻ anh từng mến mộ rồi mất liên lạc suốt 25 năm.

Visual của Song Seung Hun thực sự quá đỉnh

Điều khiến My Troublesome Star khác biệt so với những bộ rom-com thông thường là sự pha trộn khéo léo giữa hài hước, lãng mạn và yếu tố bí ẩn. Việc quá khứ 25 năm trước dần được hé lộ, kèm theo những uẩn khúc xoay quanh tai nạn của Im Se Ra, tạo nên sức hút khó lường. Khán giả không chỉ xem để cười, để mê mệt cặp chính, mà còn muốn giải mã những bí mật đằng sau các nhân vật.

Ngoài ra, bộ phim cũng đang phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Dữ liệu tìm kiếm cho thấy dàn diễn viên từ Uhm Jung Hwa đến Song Seung Hun đều liên tục lọt top bàn luận, chứng minh độ hot không thua kém các bom tấn trước đó. Nhiều người còn so sánh My Troublesome Star với hiện tượng Extraordinary Attorney Woo, siêu phẩm từng khởi đầu khiêm tốn nhưng bùng nổ thành cơn sốt châu Á. Giới chuyên môn dự đoán, nếu giữ vững phong độ, bộ phim hoàn toàn có thể chạm mốc 5% rating trong vài tuần tới - một thành tích đáng mơ ước với ENA.