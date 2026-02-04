Theo bác sĩ Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, để giảm cân nhanh đón Tết, việc kết hợp hợp lý giữa ăn uống khoa học và luyện tập là yếu tố then chốt để duy trì cân nặng ổn định, hạn chế tăng cân trở lại. Nguyên tắc cơ bản cần ghi nhớ là đảm bảo lượng calo tiêu hao lớn hơn lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Tùy theo thể trạng và quỹ thời gian, mỗi người có thể lựa chọn hình thức tập luyện phù hợp. Tuy nhiên, để giảm cân hiệu quả trong thời gian ngắn trước Tết, các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên những bài tập có khả năng đốt mỡ tốt, tác động đến nhiều nhóm cơ cùng lúc.

Cardio

Cardio là nhóm bài tập sử dụng các nhóm cơ lớn như chân, lưng và ngực, giúp tăng nhịp tim và nhịp thở. Những bài tập cardio quen thuộc có thể kể đến như đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe, nhảy dây, bơi lội hoặc aerobic.

3 bài tập giúp giảm cân nhanh, sẵn sàng vóc dáng đón Tết.

Theo bác sĩ, khi kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh với cardio, cơ thể sẽ đốt cháy calo hiệu quả hơn, đồng thời cải thiện sức khỏe tim mạch và tăng sức bền. Cardio đặc biệt phù hợp với những người mới bắt đầu giảm cân hoặc ít vận động, bởi cường độ có thể điều chỉnh linh hoạt, ít nguy cơ chấn thương.

Để đạt hiệu quả, người tập nên lựa chọn các bài cardio có cường độ từ vừa phải đến cao, tập luyện 1 - 2 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng 35 - 45 phút. Với người bận rộn, có thể chia nhỏ thời gian tập trong ngày nhưng vẫn đảm bảo tổng thời lượng cần thiết.

HIIT

HIIT là hình thức tập luyện ngắt quãng với cường độ cao, được đánh giá là một trong những phương pháp đốt calo hiệu quả nhất hiện nay. HIIT thường kết hợp các động tác mạnh như bật nhảy, squat, burpee, chạy tại chỗ cường độ cao xen kẽ với quãng nghỉ ngắn.

Ưu điểm lớn nhất của HIIT là khả năng đốt cháy nhiều calo trong thời gian ngắn, thậm chí cơ thể vẫn tiếp tục tiêu hao năng lượng sau khi đã kết thúc buổi tập. Chính vì vậy, HIIT rất phù hợp với những người muốn giảm cân nhanh để đón Tết nhưng không có nhiều thời gian.

Tuy nhiên, do cường độ cao, HIIT đòi hỏi người tập phải có nền tảng sức khỏe nhất định. Người mới nên bắt đầu nhẹ nhàng với 1 buổi mỗi tuần, thời gian tối thiểu khoảng 20 phút, sau đó tăng dần cường độ khi cơ thể đã thích nghi. Việc khởi động kỹ và tập đúng kỹ thuật là yếu tố quan trọng để tránh chấn thương.

Tập luyện sức bền

Tập luyện sức bền với cường độ vừa phải có tác dụng kích thích quá trình đốt mỡ, giúp tiêu hao lượng lớn calo và hỗ trợ giảm cân bền vững. Các bài tập sức bền phổ biến bao gồm squat, plank, chống đẩy, nâng tạ nhẹ hoặc tập với dây kháng lực.

Khác với quan niệm phổ biến, tập sức bền không khiến cơ thể “đô con” nếu thực hiện ở mức độ hợp lý. Ngược lại, hình thức tập này giúp duy trì khối lượng cơ, hạn chế tình trạng chảy xệ khi giảm cân nhanh. Ngoài ra, việc duy trì các bài tập sức bền trong thời gian dài còn giúp cân bằng hormone, giảm cảm giác đói và kiểm soát chế độ ăn uống tốt hơn.

Để đạt hiệu quả, người tập nên kết hợp tập sức bền 2 - 3 buổi mỗi tuần, xen kẽ với cardio hoặc HIIT. Sự kết hợp này không chỉ giúp giảm cân hiệu quả mà còn mang lại vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh hơn khi Tết đến.

Bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh cũng nhấn mạnh, trước khi thực hiện chế độ giảm cân nhanh đón Tết, chị em hãy tham khảo những chương trình giảm cân ngày Tết bài bản. Tại đây các chuyên gia, bác sĩ sẽ khám, xét nghiệm chuyên sâu tìm nguyên nhân thừa cân, đo inbody, siêu âm… để phân tích vị trí mỡ, lượng mỡ nội tạng, từ đó đánh giá tình trạng cân nặng trước và lên phác đồ điều trị khoa học, đảm bảo liệu trình giảm mỡ đón Tết an toàn, phù hợp sức khỏe của từng người, qua đó giúp bạn sống khỏe hơn mỗi ngày.