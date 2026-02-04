Đối với phụ nữ, sức khỏe gan là vô cùng quan trọng. Theo TS.BS Nguyễn Trung Tường (chuyên ngành y học cổ truyền, làm việc tại Hà Nội), gan là nơi lưu trữ máu. Nếu chức năng gan bị suy giảm, tuần hoàn máu và khí sẽ chậm lại, độc tố dễ tích tụ trong cơ thể, biểu hiện thành nhiều loại vết nám trên mặt. Do đó, chăm sóc gan cho phụ nữ là rất cần thiết.

Dưới đây là công thức chi tiết của 8 thực phẩm bổ dưỡng cho gan, nên ăn 2 lần mỗi tuần để bảo vệ gan và chống lão hóa.

1.Thịt bò nguyên bản

Thịt bò là nguồn đạm hoàn chỉnh chứa nhiều axit amin thiết yếu, sắt heme và kẽm, những chất đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp enzyme, tái tạo tế bào và hỗ trợ chức năng gan hoạt động hiệu quả.

Protein chất lượng cao giúp gan sản xuất glutathione, một trong những chất chống oxy hóa quan trọng nhất trong cơ thể, giúp vô hiệu hóa các gốc tự do và giảm tổn thương oxy hóa.

Sắt và kẽm giúp tăng cường hệ miễn dịch, cân bằng hormone, yếu tố cũng ảnh hưởng đến sắc tố da và nám.

2. Đậu phụ

Đậu phụ là một trong những nguồn đạm thực vật giàu isoflavones, chìa khóa chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm và bảo vệ gan khỏi stress oxy hóa.

Các nghiên cứu cho thấy isoflavones từ đậu nành có thể hỗ trợ điều hòa estrogen tự nhiên. Điều này rất quan trọng vì rối loạn estrogen cũng góp phần gây nám ở phụ nữ.

Đậu phụ dễ tiêu và ít béo bão hòa, giúp gan “nhàn” hơn trong quá trình tiêu hóa và chuyển hóa lipid.

Gợi ý cho bạn làm món đậu phụ trộn trứng bắc thảo lạnh, rất bổ gan, làm đẹp da rất tốt.

3. Củ sen

Củ sen chứa nhiều chất xơ và vitamin C, giúp cải thiện hoạt động đường ruột, giảm tích tụ độc tố trong cơ thể, gián tiếp làm nhẹ “gánh nặng” cho gan. Chất xơ giúp hỗ trợ quá trình loại bỏ độc tố qua phân thay vì gan phải gánh nhiều. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào gan trước stress oxy hóa.

4. Khoai sọ

Khoai sọ là nguồn tinh bột lành mạnh cung cấp năng lượng ổn định, chứa chất xơ giúp tăng cường hệ vi sinh đường ruột, giảm áp lực cho gan trong việc xử lý chất thải.

Ngoài ra, khoai sọ còn chứa vitamin nhóm B, cần cho quá trình chuyển hóa năng lượng và duy trì hoạt động enzym gan.

5. Củ cải

Củ cải (đặc biệt là củ cải trắng) chứa nhiều vitamin C và chất thực vật chống oxy hóa, giúp giảm viêm và hỗ trợ gan phân giải chất béo hiệu quả hơn.

Một số thành phần trong củ cải giúp kích thích tăng tiết mật, qua đó cải thiện việc tiêu hóa chất béo và giảm tích tụ trong gan.

6. Rau bina

Rau bina là một trong những siêu thực phẩm dẫn đầu nhờ:

Chlorophyll giúp trung hòa độc tố và kim loại nặng, làm nhẹ gánh nặng thải độc cho gan.

Chất xơ, vitamin A, C giúp chống viêm, bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương.

Hoạt chất phytonutrient kích thích các enzyme giải độc trong gan hoạt động mạnh mẽ hơn.

7. Trứng

Trứng là nguồn choline tự nhiên dồi dào, một chất rất cần thiết cho gan vì:

Choline tham gia vào quá trình tạo phosphatidylcholine, thành phần cấu tạo màng tế bào gan.

Giúp vận chuyển chất béo ra khỏi gan, giảm nguy cơ tích tụ mỡ gan, yếu tố gián tiếp liên quan đến tình trạng nám da khi hormone bị rối loạn.

8. Quả kỷ tử

Quả kỷ tử (goji berry) được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền Á Đông và ngày nay có bằng chứng gợi ý rằng:

Kỷ tử chứa nhiều chất chống oxy hóa carotenoid, zeaxanthin và polysaccharide, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi stress oxy hóa.

Một số nghiên cứu nhỏ cho thấy tiêu thụ kỷ tử hàng ngày có thể giúp giảm men gan và cải thiện chức năng gan ở người có men gan cao.