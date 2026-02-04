Vì sao sự kết hợp quý A2, 6 HM và MFGM trong sữa uống dinh dưỡng đang được nhiều mẹ quan tâm?

Vinamilk Optimum A2 Pro+ là một trong những sản phẩm nổi bật khi là sản phẩm đầu tiên và duy nhất của thương hiệu cộng hưởng đạm quý A2 – 6 HMO – MFGM & DHA, mang đến giải pháp "siêu cộng hưởng lớn khôn" cho trẻ.

Siêu sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Optimum A2 Pro+: lần đầu kết hợp 3 dưỡng chất cao cấp A2 – 6 HMO – MFGM & DHA

Trong bối cảnh các bà mẹ ngày càng chủ động trang bị kiến thức dinh dưỡng cho con từ sớm và ưu tiên sản phẩm được phát triển dựa trên nền tảng khoa học, Vinamilk ra mắt Optimum A2 Pro+, dòng sữa uống dinh dưỡng cao cấp mới nhất. Sản phẩm kế thừa nền tảng nghiên cứu khoa học và tiêu chuẩn quốc tế của Vinamilk, đồng thời tiếp nối dấu ấn tiên phong đưa 6 HMO vào các dòng Optimum trước đó, mở ra một bước tiến mới với công thức có sự kết hợp của ba dưỡng chất quý: A2 – 6 HMO – MFGM & DHA.

Trong đó, đạm A2 (A2 β–casein) là nguồn đạm có cấu trúc gần với đạm β–casein trong sữa mẹ. Không chỉ hỗ trợ tiêu hóa, đạm A2 còn góp phần xây dựng nền tảng thể chất và hỗ trợ miễn dịch đường ruột, nâng cao sức đề kháng cho trẻ. Dưới góc nhìn của chuyên gia dinh dưỡng, việc lựa chọn nguồn đạm phù hợp càng trở nên quan trọng trong giai đoạn hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện.

Theo chuyên gia Nguyễn Vũ Linh: "Trong thực hành lâm sàng, đạm A2 được đánh giá là lựa chọn phù hợp cho những trẻ có hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện về cấu trúc và chức năng. Sau quá trình tiêu hóa, đạm A2 không dễ bị phân cắt và chuyển hóa thành β-casomorphin-7 (βCM-7) – một hoạt chất có thể gây kích ứng đường tiêu hóa như đầy hơi, đau bụng hay tiêu chảy (16). Nhờ đó, các dưỡng chất trong sữa A2 có điều kiện được tiêu hóa và hấp thu hiệu quả hơn, đặc biệt với trẻ có hệ tiêu hóa còn non nớt."

Tiếp nối dấu ấn tiên phong của dòng Optimum, 6 HMO tiếp tục là một thành phần nổi bật có trong sản phẩm Optimum A2 Pro+. Đây là dưỡng chất quý có hàm lượng chiếm nhiều thứ ba trong sữa mẹ, với vai trò nuôi dưỡng lợi khuẩn, giúp cân đối hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch. Thông qua các cơ chế sinh học tự nhiên, 6 HMO còn được ghi nhận có khả năng gián tiếp điều hòa giấc ngủ và sức khỏe não bộ của trẻ.

Cuối cùng, MFGM là màng cầu béo tự nhiên trong sữa mẹ, giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành màng tế bào não. Nhờ chứa các thành phần như phospholipid, sphingomyelin và glycoprotein,… MFGM hỗ trợ cải thiện khả năng nhận thức, ghi nhớ và phát triển ngôn ngữ. Khi kết hợp cùng DHA, MFGM & DHA giúp hỗ trợ phát triển trí não, thị giác của trẻ.

Khi cùng xuất hiện trong một công thức của sản phẩm sữa uống dinh dưỡng, đạm A2 – 6 HMO - MFGM & DHA hỗ trợ tạo nên "siêu cộng hưởng lớn khôn" qua "hệ trục" Não - Ruột – Miễn dịch, giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng tối ưu, tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch và phát triển tốt trí não.

Cách các bà mẹ hiện đại lựa chọn dinh dưỡng cho con

Các bà mẹ ngày nay ngày càng thông minh và chủ động hơn trong việc chọn lọc, lắng nghe thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Những chủ đề liên quan đến chăm sóc con trẻ hay dinh dưỡng không còn được tiếp cận một cách cảm tính, mà được tìm hiểu kỹ lưỡng, thậm chí đối chiếu với các thông tin khoa học trước khi đưa ra quyết định.

Trẻ em ngày nay được kỳ vọng sẽ trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai, vì vậy các bà mẹ cũng dần chú trọng xây dựng nền tảng phát triển phù hợp cho con ngay từ sớm. Trong đó, những yếu tố được quan tâm hàng đầu bao gồm trí não, khả năng nhận thức và ngôn ngữ, song song với đề kháng khỏe mạnh và hệ tiêu hóa ổn định, để trẻ có thể thoải mái khám phá và thể hiện bản thân trong những năm đầu đời.

Sự ra mắt của sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Optimum A2 Pro+ được xem là một bước tiến mới, mang đến cho các bà mẹ thêm một lựa chọn phù hợp nhằm hỗ trợ con phát triển trọn vẹn ở ba khía cạnh then chốt: tiêu hóa – đề kháng – trí não. Trong đó, cơ chế cộng hưởng giữa đạm A2 – 6HMO – MFGM & DHA đóng vai trò trung tâm, tạo nên "siêu cộng hưởng lớn khôn", giúp trẻ xây dựng nền tảng miễn dịch ổn định, sức khỏe tiêu hóa tốt và hỗ trợ phát triển khả năng ghi nhớ, nhận thức ngay từ sớm.

"Mình không chọn sữa theo phong trào. Sữa cho con uống, mình tìm hiểu rất kỹ: từ việc có hợp bụng con không, có hỗ trợ đề kháng tốt hơn và phát triển trí não hay không. Mình nghĩ dinh dưỡng mà chọn đúng ngay từ sớm thì con mới có nền tảng tốt, để sau này học tập hay phát triển những kỹ năng khác cũng thuận lợi hơn."— Chị Mai Anh, 34 tuổi, nhân viên văn phòng, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ.

Trên thực tế, khi trẻ có nền tảng sức khỏe ổn định và được chăm sóc tốt từ bên trong, các hoạt động như thể thao, hát múa, hội họa hay làm quen với những kỹ năng theo từng độ tuổi sẽ diễn ra tự nhiên và hiệu quả hơn. Chính vì vậy, việc hiểu rõ vai trò của các dưỡng chất và lựa chọn được sản phẩm phù hợp cho con từ những năm đầu đời là một phần quan trọng trong cách các gia đình hiện đại nuôi dưỡng trẻ.

