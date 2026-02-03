Ông Lý đã 75 tuổi và đã kết hôn với vợ hơn 50 năm. Mặc dù cuộc sống ổn định và mối quan hệ vợ chồng luôn thân thiết, nhưng khi lớn lên, Lý Lão không còn tràn đầy năng lượng như khi còn trẻ.

Mới đây, vợ chồng ông nói đùa với nhau: "Tôi cảm thấy mình ngày càng giống một món đồ cổ cũ, và nhiều thứ không còn tốt như trước". Không phàn nàn, nhưng ông ấy có cái nhìn sâu sắc hơn về những thay đổi trong cơ thể và lối sống của mình.

Trên thực tế, đàn ông trên 75 tuổi trải qua một loạt những thay đổi tự nhiên có thể ảnh hưởng đến chức năng thể chất, trạng thái tâm lý và mối quan hệ với bạn đời của họ.

Các chuyên gia chỉ ra rằng khi nam giới già đi, sẽ có một số thay đổi thường xuyên trong sinh lý và tâm lý.

Đây không phải là một bệnh lý, mà là một "lão hóa bình thường" xảy ra dần dần theo tuổi tác. Vậy, sau tuổi 75, những biểu hiện thể chất và tâm lý tự nhiên của nam giới là gì? Hãy cùng phân tích sâu về 5 hiện tượng phổ biến này hiện nay.

5 quy luật chung của tự nhiên đối với nam giới sau 75 tuổi

1. Thay đổi chức năng tình dục: Giảm ham muốn tình dục và suy yếu hoạt động tình dục

Khi nam giới bước vào tuổi già, nồng độ hormone sinh dục bắt đầu giảm, đặc biệt là testosterone (testosterone).

Sự thay đổi này dẫn đến giảm ham muốn tình dục cũng như giảm hoạt động tình dục. Mặc dù không phải đàn ông nào cũng bị rối loạn chức năng tình dục nghiêm trọng, nhưng giảm ham muốn tình dục và rối loạn cương dương là phổ biến.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khoảng 50% nam giới phát triển các mức độ rối loạn chức năng tình dục khác nhau ở tuổi 75. Tuy nhiên, sự suy giảm chức năng tình dục không đại diện cho sự kết thúc của đời sống tình dục, và nhiều người đàn ông vẫn có thể tận hưởng sự thân mật.

Đối với một số người, chất lượng tình dục quan trọng hơn tần suất, vì vậy giao tiếp, hiểu biết và điều chỉnh lối sống với đối tác của bạn có thể giúp cải thiện chất lượng đời sống tình dục của bạn khi về già.

2. Giảm thể lực và sức bền: Tăng mệt mỏi và khả năng tập thể dục suy yếu

Khi chúng ta già đi, khối lượng và sức mạnh cơ bắp giảm dần, điều này có thể dẫn đến giảm đáng kể thể lực. Nam giới trên 75 tuổi thường cảm thấy khó khăn hơn trong các hoạt động hàng ngày, đặc biệt là khi tập thể dục nhiều hơn và có xu hướng cảm thấy mệt mỏi.

Theo nghiên cứu trên Tạp chí Lão khoa, hoạt động thể chất ở nam giới trên 75 tuổi giảm 30%-40%.

Hiện tượng này không phải là không thể đảo ngược, chỉ cần bạn tập thể dục và vận động đúng cách, bạn có thể duy trì được một mức độ thể lực nhất định. Ví dụ, tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ và yoga có thể giúp xây dựng sức mạnh và sức bền.

3. Mất trí nhớ: Suy giảm trí nhớ ngắn hạn

Khi chúng ta già đi, não cũng trải qua một loạt các thay đổi. Chức năng của các tế bào não ở nam giới sau 75 tuổi giảm dần và trí nhớ ngắn hạn có thể có vấn đề.

Điều này có nghĩa là nam giới có thể thường quên một số sự kiện gần đây ở giai đoạn này, khó tập trung và thậm chí có thể bị suy giảm trí nhớ nhẹ.

Học viện Thần kinh học Hoa Kỳ tuyên bố rằng khoảng 60% nam giới trên 75 tuổi bị mất trí nhớ ở các mức độ khác nhau.

Mặc dù đây là một quá trình lão hóa bình thường, nhưng nếu nó đi kèm với mất trí nhớ nghiêm trọng hoặc rối loạn chức năng nhận thức, đó có thể là dấu hiệu sớm của bệnh Alzheimer và cần được chăm sóc y tế kịp thời.

4. Thay đổi xương khớp: Đau khớp và giảm mật độ xương

Ở tuổi 75, nhiều nam giới trải qua những thay đổi về xương khớp, dẫn đến giảm mật độ xương, cứng khớp và hạn chế khả năng vận động. Các triệu chứng phổ biến bao gồm đau thắt lưng, đau đầu gối, v.v., đặc biệt là vào buổi sáng, khi cứng khớp và cơ rõ rệt hơn.

Theo Báo cáo Nghiên cứu Sức khỏe Xương Lão khoa Trung Quốc, hơn 50% nam giới sẽ có triệu chứng mất mật độ xương ở tuổi 75.

Tập thể dục chịu trọng lượng đúng cách, bổ sung canxi và vitamin D, duy trì thói quen ăn uống tốt có thể giúp trì hoãn tốc độ suy giảm xương và giảm sự xuất hiện của các bệnh về xương.

5. Thay đổi tâm trạng: Trầm cảm và lo lắng tăng lên

Với những thay đổi trong môi trường sống và cái chết dần dần của người thân, bạn bè, nam giới trên 75 tuổi có xu hướng trải qua sự cô đơn và thay đổi tâm trạng nhiều hơn.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người đàn ông lớn tuổi dễ bị tâm trạng thấp, lo lắng và trầm cảm, đặc biệt là sau khi mất vợ/chồng hoặc bạn đời lâu năm.

Theo Tạp chí Quốc tế về Tâm thần Lão khoa, khoảng 40% nam giới trên 75 tuổi sẽ có các triệu chứng trầm cảm hoặc lo lắng ở các mức độ khác nhau. Lúc này, hỗ trợ xã hội, tư vấn tâm lý và quản lý cảm xúc đúng cách là điều cần thiết để cải thiện chất lượng cuộc sống của nam giới lớn tuổi.

Hậu quả của những thay đổi về thể chất và tâm lý của nam giới sau 75 tuổi là gì?

1. Tác động của việc giảm ham muốn tình dục đến mối quan hệ giữa vợ và chồng

Giảm ham muốn tình dục và giảm chức năng tình dục có thể ảnh hưởng đến sự thân mật giữa các cặp vợ chồng, dẫn đến khoảng cách tình cảm giữa các đối tác.

Tuy nhiên, nhiều người đàn ông và đối tác điều chỉnh các mối quan hệ tình dục của họ thông qua giao tiếp và hiểu biết, và nhận thấy rằng "sự thân mật về cảm xúc" có thể quan trọng hơn "sự thân mật tình dục". Bằng cách duy trì sự giao tiếp và hỗ trợ thiêng liêng, nhiều cặp vợ chồng có thể có một tuổi già hài hòa.

2. Giảm thể lực và giảm các hoạt động xã hội

Sự yếu đuối về thể chất có thể dẫn đến việc một số nam giới miễn cưỡng tham gia vào các hoạt động xã hội hoặc họp mặt gia đình, điều này càng làm trầm trọng thêm sự cô đơn và cô lập xã hội. Tham gia vào các hoạt động xã hội và tập thể dục vừa phải có thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và chất lượng cuộc sống của nam giới lớn tuổi.

3. Ảnh hưởng của mất trí nhớ đến khả năng sống độc lập

Mặc dù mất trí nhớ là bình thường ở một mức độ nào đó, nhưng nếu không được giám sát, nó có thể ảnh hưởng đến tính độc lập của nam giới và dẫn đến sự phụ thuộc vào người khác để được chăm sóc.

Lúc này, sự hỗ trợ của các thành viên trong gia đình và bạn bè là đặc biệt quan trọng, đồng thời việc hiểu và thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời có thể làm giảm nguy cơ suy giảm chất lượng cuộc sống một cách hiệu quả.

4. Ảnh hưởng lâu dài của các bệnh về xương khớp

Đau khớp và loãng xương có thể hạn chế khả năng vận động của nam giới, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ. Các biện pháp điều trị và phòng ngừa kịp thời có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh, cho phép nam giới lớn tuổi duy trì khả năng vận động và chất lượng cuộc sống tốt hơn.

5. Thách thức với các vấn đề về cảm xúc

Thay đổi tâm trạng và các vấn đề tâm lý không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của chính nam giới mà còn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và đối tác. Với tư vấn tâm lý thích hợp, hỗ trợ tinh thần và thuốc cần thiết, các vấn đề về cảm xúc ở nam giới lớn tuổi có thể được giảm bớt.

Làm thế nào để cải thiện sức khỏe nam giới sau 75?

1. Duy trì tập thể dục vừa phải: Tăng cường thể lực và tính linh hoạt của khớp

Mặc dù thể lực có thể giảm, nhưng tập thể dục vừa phải có thể tăng cường hiệu quả thể lực và tính linh hoạt của khớp và giảm sự xuất hiện của bệnh. Nên tập thể dục nhịp điệu nhẹ 30 phút mỗi ngày, chẳng hạn như đi bộ, bơi lội hoặc chạy bộ.

2. Cải thiện chế độ ăn uống của bạn: Đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng

Nam giới lớn tuổi cần hỗ trợ dinh dưỡng đầy đủ, đặc biệt là canxi, vitamin D và protein. Duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và tăng lượng rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm ít chất béo là điều cần thiết để làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường khả năng miễn dịch.

3. Duy trì xã hội: Giảm bớt sự cô đơn và thay đổi tâm trạng

Duy trì hoạt động và duy trì kết nối với gia đình và bạn bè có thể giúp giảm bớt cảm giác cô đơn và trầm cảm. Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém đối với việc duy trì sức khỏe thể chất, và nam giới lớn tuổi nên chú ý đến việc quản lý sức khỏe tâm thần.