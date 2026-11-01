200 cuộc gọi nhỡ từ nhà chồng và màn "giũ váy" hoàn hảo của cô vợ bản lĩnh

Một cuộc hôn nhân dùng hai chữ "người nhà" để làm bình phong cho sự vắt kiệt, sớm muộn cũng sẽ kết thúc bằng một bản án lạnh lùng nhất.

Bát mì lạnh và "tờ séc" mang tên người nhà

"Chí Viễn, anh vừa nói cái gì cơ?", Đường Vãn Thu lơ lửng chiếc đũa giữa không gian tĩnh mịch của phòng ăn. Bát mì cà chua cô vừa nấu xong còn bốc khói nghi ngút, nhưng lòng cô thì lạnh ngắt.

Phương Chí Viễn thản nhiên đặt bát xuống, cười xòa lấy lòng: "Vợ à, em trai anh mua nhà thiếu 80 vạn tiền cọc, mẹ bảo vợ chồng mình ứng trước giúp em nó. Dù sao cũng là người một nhà, đợi Chí Cường xoay sở được sẽ trả mà".

Vãn Thu nhìn người chồng đầu ấp tay gối sấy tóc chải chuốt gọn gàng trước mặt. 5 triệu tệ - toàn bộ số tiền cô tích góp từ mồ hôi nước mắt suốt những năm tháng lăn lộn thương trường hóa ra trong mắt hắn chỉ là chiếc ví rút tiền không đáy cho nhà họ Phương. Tháng trước mẹ chồng ốm 30 vạn, tháng trước nữa em chồng khởi nghiệp 20 vạn, rồi sửa nhà quê 15 vạn... Lần nào cũng là khuôn mặt khó xử ấy, lời lẽ chân thành ấy.

Cô đè nén cơn sóng dữ trong lòng, điềm tĩnh đáp: "Ngày mai em phải đi công tác, chuyện này để tôi về rồi tính".

Chí Viễn mừng rỡ gật đầu, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt chết lặng của vợ.

Tranh minh họa

Cú sốc trên chuyến tàu cao tốc và tấm thẻ bị đóng băng

Sáng hôm sau, khi Vãn Thu vừa bước lên tàu cao tốc, cuộc gọi từ cô bạn thân Thẩm Thanh Nguyệt dội tới như một gáo nước lạnh:

"Vãn Thu, cậu tra ra chưa? Em chồng cậu đời nào mua nhà! Tháng trước nó vung 1,6 triệu tệ mua đứt một căn thương mại ở phía nam thành phố đứng tên nó. Mẹ chồng cậu thì tậu ngay căn hộ học khu, còn bố chồng thì đổi ô tô mới hơn 20 vạn!".

Thanh Nguyệt hít một hơi, giọng run lên vì tức giận: "Hôm qua Chí Viễn vừa âm thầm rút thêm 50 vạn từ tài khoản của cậu đấy!".

Trái tim Vãn Thu như bị ai bóp nghẹn. Cô không khóc, bởi vì sự phẫn nộ đã chạm đỉnh. Ở ga đến tiếp theo, cô lập tức xuống tàu, bắt taxi thẳng đến ngân hàng lớn nhất trung tâm.

"Làm ơn, tôi muốn khóa và đóng băng toàn bộ giao dịch của thẻ này".

Giao dịch viên nhanh chóng thao tác. Nhìn dòng chữ "Tài khoản đã bị phong tỏa" hiện lên trên hệ thống, Vãn Thu thầm thở phào. Ba năm qua, cô cứ ngỡ mình đang vun vén cho một tổ ấm, hóa ra bản thân chỉ là một con bò sữa được vắt đến cạn kiệt.

Khi cô bước ra khỏi ngân hàng, màn hình điện thoại bắt đầu rung lên bần bật. Cuộc gọi đến từ Chí Viễn, từ mẹ chồng, từ em chồng... liên tục dồn dập.

Tranh minh họa

Hơn 200 cuộc gọi lỡ và sự sụp đổ của kẻ ăn bám

Vãn Thu bật chế độ im lặng, chặn toàn bộ số điện thoại của nhà chồng rồi bắt xe về thẳng ngôi nhà cũ của bố đẻ ở khu phố cổ.

Bố cô, ông Đường Kiến Quốc, nhìn đứa con gái xách vali về giữa trưa liền hiểu chuyện, lặng lẽ xới một bát cơm nóng hổi đặt lên bàn. Vãn Thu nhìn bóng lưng cha, nước mắt cuối cùng cũng trực trào. Chiếc điện thoại trên bàn vẫn không ngừng sáng lên với hơn hai trăm cuộc gọi lỡ và hàng loạt tin nhắn khủng bố từ Phương Chí Viễn: "Vãn Thu, em điên rồi à? Sao thẻ bị khóa không thanh toán được tiền cọc nhà?", "Em làm loạn cái gì thế, mau mở tài khoản ra!".

Cô thản nhiên ném chiếc điện thoại vào góc bàn, không thèm bấm xem một chữ.

Tối hôm đó, Phương Chí Viễn mặt cắt không còn giọt máu mò đến tận nhà bố vợ khi không thể liên lạc được với ai khác. Vừa nhìn thấy Vãn Thu thong thả uống nước trà, hắn lao vào gào lên: "Cô bị thần kinh à? Sao lại khóa thẻ? Cả nhà đang đợi tiền đặt cọc, cô muốn hại chết em tôi phải không?".

Đường Vãn Thu chậm rãi đứng dậy, hắt thẳng ly nước trà nguội ngắt vào mặt gã chồng trơ trẽn.

"Tiền của tôi, tôi muốn khóa lúc nào là quyền của tôi". Cô cười nhạt, ném xấp sao kê ngân hàng và giấy tờ mua bất động sản đứng tên nhà chồng lên mặt bàn, "Muốn lấy tiền à? Về nhà mà bán cái cửa hàng 1,6 triệu tệ với căn nhà học khu của mẹ anh đi. Từ ngày mai, đơn ly hôn sẽ được gửi tới tòa, chuẩn bị tay trắng ra khỏi nhà đi là vừa!".

Phương Chí Viễn chết trân tại chỗ. Nhìn ánh mắt lạnh lùng đến tột độ của vợ, hắn hiểu rằng chiếc bẫy "người một nhà" mà gia đình hắn giăng ra suốt mấy năm qua cuối cùng đã tự trói chặt cổ mình.

Lòng tốt không có giới hạn sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng lòng tham không đáy. Khi một kẻ coi sự hy sinh của bạn là điều hiển nhiên, thì việc cắt đứt nguồn tài chính chính là nhát dao sắc bén nhất đánh thức bản chất trơ trẽn của họ.

Phụ nữ kiên cường không phải là người cõng gánh nặng của người khác lên vai mình, mà là người biết dũng cảm ném xuống những điều không đáng để tự giải thoát cho bản thân.