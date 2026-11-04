Chồng càng tử tế, tôi càng bất an

Tôi có một người chồng mà nhiều phụ nữ nhìn vào đều phải ghen tị. Anh không tiếc tiền mua quà cho vợ, đi làm về thường chủ động phụ việc nhà, cuối tuần lại đưa tôi đi ăn uống, mua sắm. Tôi thích gì anh cũng chiều, đôi khi còn nhớ cả những điều nhỏ nhặt mà chính tôi cũng quên. Thế nhưng, càng được chồng yêu chiều, tôi lại càng cảm thấy bất an.

Không phải tự nhiên mà tôi có suy nghĩ như vậy. Trước đây, tôi từng nghe nhiều câu chuyện về những người đàn ông ngoại tình, làm chuyện có lỗi với vợ nhưng về nhà lại tỏ ra vô cùng tử tế, thậm chí còn chiều chuộng vợ hơn bình thường để che giấu. Những câu chuyện ấy cứ ám ảnh tôi, khiến tôi dần hình thành một suy nghĩ rất kỳ lạ: đàn ông càng bất thường thì càng đáng nghi.

Có lần chồng đi làm về muộn, tôi hỏi han thì anh bảo công việc phát sinh. Anh không giải thích nhiều, tôi lại nghĩ chắc có chuyện gì đó không muốn cho vợ biết. Hôm sau, anh chủ động mua cho tôi chiếc túi tôi thích từ lâu. Thay vì vui vẻ, tôi lại nghĩ có khi nào anh đang cảm thấy có lỗi nên mới bù đắp như vậy. Tôi hỏi đi hỏi lại, thậm chí còn bóng gió chuyện anh có người khác hay không?

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Nhưng nếu hôm nào anh mệt, ít nói chuyện hoặc không để ý đến những mong muốn của tôi, tôi lại lập tức nghĩ anh đã thay đổi, không còn yêu vợ như trước. Thành ra, dù anh làm gì tôi cũng có lý do để nghi ngờ. Anh chiều thì tôi nghĩ anh chột dạ, không chiều thì tôi cho rằng anh hết tình cảm.

Ban đầu, chồng còn kiên nhẫn giải thích, ôm tôi và nói tôi đừng suy nghĩ linh tinh. Nhưng càng về sau, anh càng ít nói. Có những lần tôi hỏi một câu rất bình thường, anh cũng thở dài, tỏ vẻ khó chịu. Tôi thấy vậy lại tổn thương, cho rằng anh không còn muốn quan tâm đến cảm xúc của vợ.

Tôi biết mình đang khiến cuộc sống hôn nhân trở nên nặng nề. Nhưng thật lòng, tôi không biết phải làm thế nào để thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Tôi muốn được chồng yêu thương, nhưng khi anh thể hiện tình cảm, tôi lại nghi ngờ. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu có phải chính sự bất an của mình đang đẩy người đàn ông vốn rất yêu chiều vợ ngày càng xa cách hay không? Tôi có cần đi khám bác sĩ tâm lý không?