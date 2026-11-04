Bố mẹ chồng có 2000m2 đất nhưng tuyên bố không chia cho các con, lý do khiến tôi không thể hiểu nổi

Bố mẹ chồng tôi đều là giáo viên đã nghỉ hưu, có lương hưu hằng tháng nên cuộc sống tương đối ổn định. Anh trai chồng sống cùng ông bà, đảm nhận phần lớn việc ăn uống, sinh hoạt trong nhà. Vợ chồng tôi ở riêng nhưng cuối tuần vẫn thường xuyên về thăm, ăn bữa cơm sum họp và biếu ông bà chút tiền để mua thuốc men, chi tiêu.

Gia đình trước nay khá yên ấm, anh em không xảy ra tranh chấp hay bất hòa. Bố mẹ chồng có hơn 2.000m² đất, trong đó có căn nhà đang ở, cùng khoản tiết kiệm hơn 300 triệu đồng. Trước đây, bố chồng từng nhắc đến chuyện phân chia tài sản. Theo dự định ban đầu, vợ chồng anh trai sẽ nhận 2/3 diện tích đất và 200 triệu đồng vì là người trực tiếp sống cùng, chăm sóc bố mẹ khi tuổi già. Vợ chồng tôi nhận phần đất và tiền còn lại.

Tôi từng nghĩ mọi chuyện đã được bố mẹ chồng tính toán ổn thỏa, cho đến bữa cơm tối hôm qua.

Ảnh minh họa

Bố chồng bất ngờ gọi cả hai anh em về nhà. Sau bữa ăn, khi mọi người đang ngồi uống cà phê, ông nghiêm túc thông báo một quyết định khiến cả nhà sững sờ: Bố mẹ sẽ không chia trước bất cứ tài sản nào cho các con, dù là đất đai hay tiền tiết kiệm.

Thấy anh em chồng ngơ ngác, bố mới kể về chuyến thăm một người đồng nghiệp cũ đang đau ốm. Trước đó, người này đã sang tên nhà đất và chia phần lớn tiền bạc cho con cái. Nhưng đến khi bệnh tật, hai vợ chồng lại phải tự xoay xở vì các con đều có lý do bận rộn, ít người về chăm nom.

Chứng kiến cảnh ấy, bố mẹ chồng tôi bắt đầu lo lắng cho tuổi già của mình. Ông bà thống nhất sẽ giữ lại toàn bộ tài sản, dùng tiền tiết kiệm để chi trả viện phí, thuốc men và những nhu cầu cá nhân, không muốn phải phụ thuộc vào con cái.

Riêng chuyện đất đai, bố chồng nói sau này khi một người qua đời, người còn lại sẽ có quyền quyết định việc phân chia. Con nào thực sự quan tâm, chăm sóc bố mẹ nhiều hơn thì có thể được nhận phần tài sản tương xứng. Nói cách khác, ông bà không còn muốn chia trước dựa trên vai trò hay vị trí của từng người con.

Nghe xong, anh em chồng tôi đều không phản đối. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn có chút chạnh lòng. Tôi cảm thấy quyết định ấy giống như việc bố mẹ đang đặt dấu hỏi về lòng hiếu thảo của các con, trong khi từ trước đến nay chúng tôi chưa từng bỏ bê hay đối xử không tốt với ông bà.

Tôi cũng nghĩ đến chị dâu. Vợ chồng anh trai chồng đang sống cùng bố mẹ, gánh vác nhiều việc trong nhà. Nếu sau này tài sản được phân chia dựa trên mức độ chăm sóc, liệu chị có cảm thấy bất công nếu mọi chuyện không diễn ra như mong đợi?

Sau cùng, tôi tự hỏi liệu bố mẹ chồng có đang quá lo xa hay không. Nhưng nghĩ kỹ, có lẽ ông bà không chỉ nhìn vào chuyện tài sản mà còn muốn giữ quyền chủ động cho chính mình khi tuổi già đến.

Suy cho cùng, cha mẹ có thể chia đất, chia tiền cho con cái, nhưng không ai có thể chia trước lòng hiếu thảo; bởi đến khi cha mẹ đau yếu, thứ họ cần không phải là một đứa con đang chờ phần thừa kế, mà là một người vẫn muốn ở bên dù chẳng được nhận lại điều gì.