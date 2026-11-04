Cuối cùng vợ Độ Mixi đã được "minh oan"

Độ Mixi vừa khiến dân mạng thích thú khi một đoạn tin nhắn tỏ tình với bà xã Trang Mixi bất ngờ được chia sẻ trở lại. Điều đáng nói là khi đặt đoạn hội thoại này cạnh lời kể đầy tự tin của nam streamer về chuyện tình cảm, nhiều người mới phát hiện ra một sự thật khá thú vị: Hóa ra người tưởng mình là “hình mẫu lý tưởng” khiến đối phương say mê lại chưa chắc đã là người nắm thế chủ động trong cuộc tình này!

Trước đó, Độ Mixi từng hào hứng kể: “Hồi ngày xưa vợ tôi thích tôi. Vợ tôi nhìn tôi đúng kiểu một người đàn ông đúng hình mẫu lý tưởng. Thế là vợ tôi say tôi như điếu đổ, tán bằng được”. Nghe qua, ai cũng tưởng nam streamer ngày ấy có sức hút mãnh liệt đến mức bà xã phải chủ động theo đuổi bằng được.

Thế nhưng, đoạn tin nhắn được chia sẻ lại hé lộ một khía cạnh khác. Có lẽ đó là khoảng thời gian anh vẫn đang tán tỉnh bà xã: “Em nói em không có tình cảm với anh chắc anh nhảy xuống hồ bơi qua đầu kia bắt taxi về luôn”. Một câu nói vừa hài hước vừa có chút đáng thương, cho thấy người đàn ông thường ngày rất tự tin trên livestream cũng từng hồi hộp, thấp thỏm trước nguy cơ bị người mình thích từ chối.

Dân mạng lập tức đặt hai câu chuyện cạnh nhau và không khỏi bật cười. Hóa ra, sau nhiều năm, Tộc trưởng có thể kể lại chuyện tình theo phiên bản mình là người được mê đắm, nhưng tin nhắn năm xưa lại khiến người ta nghi ngờ rằng có khi anh mới là người “say nắng” nặng hơn!

Từ một lần kết bạn trên Zalo đến đám cưới chỉ sau 3 tháng

Chuyện tình của Độ Mixi (tên thật Phùng Thanh Độ) và Nguyễn Thu Trang, thường được gọi là Trang Mixi, bắt đầu từ một cơ duyên khá bình thường. Cả hai quen nhau thông qua tính năng “Tìm bạn quanh đây” của Zalo. Khi ấy, Độ chưa phải streamer nổi tiếng, còn làm công việc văn phòng trong lĩnh vực du lịch. Trang cũng chưa phải gương mặt quen thuộc với cộng đồng người hâm mộ của chồng như hiện tại.

Theo những chia sẻ trước đây của Trang Mixi, cô là người chủ động nhắn tin làm quen sau khi nhìn thấy ảnh đại diện của Độ. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đơn giản là trò chuyện cho vui, nhưng càng nói chuyện lại càng có hứng thú. Sau khoảng hai tuần nhắn tin, cả hai quyết định gặp mặt trực tiếp tại Hồ Tây.

Từ cuộc gặp ấy, mối quan hệ nhanh chóng tiến triển. Độ Mixi từng kể rằng anh có cảm giác đặc biệt với Trang ngay từ lần đầu gặp mặt và không ngần ngại nói những lời khá ngọt ngào. Có lẽ cũng vì vậy mà đoạn tin nhắn “nếu em không có tình cảm với anh, chắc anh nhảy xuống hồ bơi qua đầu kia bắt taxi về luôn” càng khiến người xem thích thú. Nó cho thấy phía sau vẻ ngoài có phần bất cần, hài hước của nam streamer là một chàng trai cũng biết lo lắng, hồi hộp và sợ bị từ chối khi yêu.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là tốc độ tiến tới hôn nhân của cặp đôi. Sau khoảng 3 tháng yêu nhau, Độ Mixi và Trang Mixi quyết định kết hôn vào năm 2014. Khi ấy, anh vẫn là một nhân viên văn phòng với thu nhập chưa cao, chưa có danh tiếng hay sự nghiệp streamer đáng mơ ước như bây giờ.

Cuộc hôn nhân ấy vì thế không bắt đầu bằng hào quang, tiền bạc hay một cuộc sống sung túc. Hai người lựa chọn gắn bó khi cả tương lai vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn. Sau hơn một thập kỷ, họ đã có hai con trai, cùng xây dựng tổ ấm và trở thành một trong những gia đình được cộng đồng mạng yêu mến.

Người phụ nữ đứng sau sự nghiệp của Tộc trưởng

Nếu Độ Mixi là gương mặt xuất hiện trước hàng triệu khán giả, tạo nên thương hiệu Tộc trưởng với phong cách livestream hài hước, gần gũi, thì Trang Mixi lại là người phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống phía sau ánh đèn màn hình.

Ít ai quên rằng Trang đã ở bên Độ từ thời điểm anh chưa có gì nổi bật trong sự nghiệp. Cô chứng kiến những ngày chồng còn làm công việc văn phòng, rồi từng bước chuyển hướng sang sáng tạo nội dung, livestream và xây dựng cộng đồng người hâm mộ. Khi tên tuổi Độ Mixi ngày càng được biết đến, cuộc sống gia đình cũng thay đổi theo, nhưng Trang vẫn luôn là nhân vật quen thuộc trong những câu chuyện đời thường của anh.

Trang Mixi không chỉ xuất hiện với vai trò bà xã của một streamer nổi tiếng. Cô còn được nhiều người biết đến bởi cá tính mạnh mẽ, cách nói chuyện thẳng thắn và sự chủ động trong việc chăm lo gia đình. Những lần xuất hiện trên livestream, cô thường xuyên đối đáp, trêu chọc chồng một cách tự nhiên, tạo nên những màn tương tác khiến khán giả thích thú. Có lúc, chính Trang cũng là người “bóc phốt” những thói quen của Tộc trưởng, khiến hình tượng ông chồng quyền lực trên mạng lập tức trở nên rất đời thường.

Ở phía sau sự nghiệp của Độ Mixi, vai trò của Trang còn nằm ở việc cùng chồng xây dựng một nền tảng gia đình ổn định. Khi công việc của nam streamer ngày càng bận rộn, có một người đồng hành đủ thấu hiểu, chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái và vun vén tổ ấm là điều không dễ thay thế. Một người có thể dành hàng giờ trước màn hình để trò chuyện với khán giả, nhưng khi trở về nhà vẫn cần một nơi bình yên để nghỉ ngơi và được là chính mình.

Tất nhiên, không thể nói thành công của Độ Mixi chỉ đến từ người vợ. Sự nghiệp ấy còn được tạo nên bởi năng lực, cá tính, nỗ lực và cả sự yêu mến của khán giả dành cho anh. Nhưng nếu nhìn vào hành trình từ một nhân viên văn phòng đến streamer có sức ảnh hưởng lớn, sẽ thấy Trang là người đã đồng hành cùng anh qua những giai đoạn quan trọng, chứ không phải chỉ xuất hiện khi chồng đã có tất cả.

Đằng sau một người đàn ông thành công đôi khi là một cuộc hôn nhân biết cùng nhau lớn lên

Có một điều thú vị trong những cuộc hôn nhân bền lâu: người ta thường nhớ những màn tỏ tình ngọt ngào, những ngày đầu yêu nhau, nhưng điều giữ hai người ở lại lại là những chuyện rất bình thường sau đó.

Đó là khi một người bận rộn với công việc, người còn lại hiểu và chia sẻ. Đó là những lúc kinh tế chưa dư dả, cả hai vẫn cùng nhau tính toán tương lai. Đó cũng là khi sự nghiệp của một người thay đổi, người bên cạnh không vì thế mà trở nên xa lạ.

Câu chuyện của Độ Mixi và Trang Mixi có thể không phải một chuyện tình hoàn hảo để ai cũng lấy làm hình mẫu. Nhưng hành trình từ một lần kết bạn trên Zalo, yêu nhau vỏn vẹn 3 tháng rồi kết hôn, đến hơn một thập kỷ cùng xây dựng gia đình vẫn có sức hút riêng.

Và có lẽ, điều khiến dân mạng thích thú nhất sau khi đọc lại đoạn tin nhắn không chỉ là màn “vạch trần” phiên bản kể chuyện có phần tự tin của Tộc trưởng. Đó còn là cảm giác dễ thương khi nhận ra, dù hiện tại có nổi tiếng và bản lĩnh đến đâu, anh cũng từng là một chàng trai sợ bị người mình yêu từ chối.

Ngày xưa ai tán ai có lẽ không còn quan trọng. Quan trọng là sau hơn 10 năm, người từng khiến Độ Mixi lo đến mức tính cả đường bơi qua hồ để bắt taxi vẫn đang ở bên anh, cùng nhau đi qua những năm tháng đủ đầy và cả những ngày đầu chẳng có gì trong tay.