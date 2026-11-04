Con mắc bệnh, nhà nội từng vét tiền cứu chữa, nhưng khi viện phí ngày càng tăng, chồng bất ngờ đề nghị ly hôn để thoát gánh nặng

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải đối diện với chuyện chồng muốn ly hôn chỉ vì con mắc bệnh.

Con tôi bị bệnh tim bẩm sinh. Khi phát hiện bệnh, cháu còn rất nhỏ. Những ngày đầu đưa con đi khám, nghe bác sĩ giải thích về tình trạng sức khỏe và những can thiệp cần thiết trong tương lai, tôi gần như suy sụp. Vợ chồng tôi đều đi làm với thu nhập bình thường, trong khi chi phí điều trị, thuốc men, tái khám và những lần nằm viện liên tục là một khoản tiền không hề nhỏ.

May mắn là thời gian đầu, gia đình chồng rất thương cháu. Bố mẹ chồng chủ động cho tiền, anh chị em bên nội cũng người vài triệu, người chục triệu để hỗ trợ. Tôi từng rất biết ơn và nghĩ rằng dù khó khăn đến đâu, chỉ cần cả nhà cùng chung tay thì con vẫn còn hy vọng. Chồng tôi khi ấy cũng rất thương con, thường xuyên động viên tôi rằng cứ cố gắng chữa trị, tiền bạc rồi sẽ tìm cách xoay xở.

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Nhưng bệnh của con không thể điều trị một lần là xong. Những khoản tiền cứ nối tiếp nhau, có đợt vừa đóng viện phí xong lại phải chuẩn bị tiền cho lần tái khám tiếp theo. Tiền tiết kiệm cạn dần, vợ chồng tôi phải vay mượn thêm. Bố mẹ chồng bắt đầu ít hỏi han hơn, những lần tôi ngỏ ý nhờ giúp đỡ cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng ông bà đã lớn tuổi, không làm ra tiền nữa, vài đồng tiết kiệm thì còn phải lo cho tuổi già.

Tôi không trách ông bà vì ai cũng có cuộc sống riêng, nhưng buồn nhất là thái độ của chồng. Anh ngày càng cáu gắt, thường xuyên nói tôi chỉ biết quanh quẩn với bệnh viện, không còn quan tâm đến gia đình. Có lần, anh thẳng thắn đề cập đến chuyện ly hôn, cho rằng nếu chia tay thì anh sẽ không phải tiếp tục gánh khoản chi phí điều trị quá lớn cho con và cũng có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình.

Tôi nghe mà chết lặng. Đứa trẻ ấy là con chung của chúng tôi, đâu phải một món nợ mà khi thấy quá sức thì có thể tìm cách rũ bỏ. Tôi vẫn đi làm, vẫn chăm con, vẫn tìm mọi cách xoay tiền chữa bệnh. Có những đêm nhìn con ngủ, bàn tay nhỏ xíu còn cắm kim truyền, tôi chỉ biết quay đi lau nước mắt.

Tôi không cần ai phải hy sinh cả cuộc đời vì mẹ con tôi, nhưng tôi chưa từng nghĩ căn bệnh của con lại có thể khiến những người thân thiết nhất dần xem hai mẹ con như một gánh nặng. Mẹ con tôi phải làm gì đây?