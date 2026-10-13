Chuyển tiệm bánh đến 2 lần để trốn chồng cũ, tôi vẫn bị anh ta tìm ra: Lời tuyên bố trước cửa hàng khiến tôi lạnh sống lưng

Tôi và chồng cũ từng có gần 7 năm chung sống. Ngày trước, tôi làm bánh tại nhà, còn anh ta làm công việc tự do, thu nhập không ổn định. Tôi vừa chăm con, vừa nhận bánh sinh nhật, bánh cưới để kiếm thêm tiền. Khi tay nghề khá hơn, tôi bàn với chồng mở một tiệm bánh nhỏ. Nhưng anh ta không ủng hộ, thường xuyên chê tôi mơ mộng, cho rằng phụ nữ chỉ cần lo việc nhà, kiếm tiền chẳng được bao nhiêu mà còn bày vẽ.

Mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng nhiều, nhất là khi anh ta thường xuyên nhậu nhẹt, nóng nảy và kiểm soát mọi việc tôi làm. Có lần tôi nhận đơn bánh gấp, phải thức đến khuya, anh ta về nhà thấy vậy liền đập phá đồ đạc, còn nghi ngờ tôi cố tình lấy cớ công việc để gặp người khác. Tôi đã chịu đựng nhiều năm vì con, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ly hôn khi nhận ra cuộc sống ấy không thể tiếp tục.

Sau ly hôn, tôi thuê một mặt bằng nhỏ để mở tiệm bánh kem. Tiền vốn là khoản tôi dành dụm từ nhiều năm làm nghề, cộng thêm chút vay mượn của người thân. Tôi không mong làm giàu nhanh, chỉ cần cửa hàng đủ trả tiền thuê, nguyên liệu và nuôi con là đã mãn nguyện. Thời gian đầu, khách khá đông, nhiều người quen đặt bánh ủng hộ, tôi bắt đầu tin rằng mình có thể đứng vững bằng chính sức lực của mình.

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Nhưng chồng cũ không để tôi yên. Anh ta thường xuyên xuất hiện trước cửa tiệm, khi thì gây gổ, khi lại lớn tiếng kể chuyện riêng tư của hai đứa cho khách nghe. Có hôm khách đang đến nhận bánh, anh ta cố tình đứng chắn cửa, nói tôi là người phụ nữ bạc tình, bỏ chồng để chạy theo cuộc sống sung sướng. Những người không biết chuyện thì ái ngại, còn khách quen cũng dần ngần ngại khi đặt bánh vì sợ bị kéo vào rắc rối.

Tôi từng chuyển địa điểm hai lần, nghĩ rằng chỉ cần tránh xa nơi cũ là có thể bắt đầu lại. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, anh ta lại tìm đến. Tôi không hiểu bằng cách nào anh ta biết được địa chỉ mới, chỉ biết mỗi lần vừa ổn định công việc, tôi lại phải đối mặt với cảnh anh ta đứng ngoài cửa gây chuyện. Có tháng tôi mất gần hết khách, tiền thuê nhà và nguyên liệu vẫn phải trả, cuối cùng tính toán lại chỉ thấy một khoản lỗ đáng kể.

Tôi đã nhiều lần yêu cầu anh ta chấm dứt việc quấy rối, nhưng anh ta chỉ cười nhạt, nói rằng tôi không thể sống yên ổn nếu không quay lại với anh ta. Nghe câu ấy, tôi vừa tức giận vừa sợ hãi. Tôi không còn tình cảm với người đàn ông đó, cũng chẳng muốn tranh giành bất cứ thứ gì, chỉ mong được làm việc và nuôi con bình thường.

Bây giờ, tôi đang cân nhắc có nên đóng cửa tiệm để tìm một công việc khác hay không. Tôi tiếc công sức mình đã bỏ ra, tiếc những khách hàng từng tin tưởng, nhưng cũng không thể để cuộc sống cứ mãi bị đảo lộn như vậy. Tôi đã rời khỏi cuộc hôn nhân ấy để tìm sự bình yên, vậy mà đến cả việc tự kiếm sống bằng đôi tay mình, tôi cũng phải lo sợ người cũ sẽ tìm đến phá hoại.