Chồng cũ chu cấp tháng 30 triệu nuôi con với điều kiện tôi không được tái hôn, nghe lý do anh ta đưa ra mà tôi sôi sục

Sau khi ly hôn, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận tiền của chồng cũ để nuôi con. Nhưng anh chủ động đề nghị mỗi tháng chuyển cho tôi 30 triệu đồng, nói đó là trách nhiệm của một người bố. Tôi tưởng cuối cùng chúng tôi cũng có thể giữ được cách cư xử văn minh vì con.

Cho đến khi anh đưa ra một điều kiện khiến tôi sôi sục: Tôi không được đi bước nữa, mãi mãi.

Tôi và chồng cũ có một bé trai 7 tuổi. Chúng tôi ly hôn vì nhiều mâu thuẫn kéo dài, trong đó có chuyện anh quá kiểm soát cuộc sống của tôi. Sau khi chia tay, con ở với tôi, anh vẫn qua đón con cuối tuần và chu cấp đầy đủ. Hai người gần như không còn tranh cãi chuyện tiền bạc hay quyền nuôi con.

Khoảng nửa năm trước, anh nói công việc thuận lợi hơn nên muốn tăng tiền nuôi con lên 30 triệu đồng mỗi tháng. Tôi nghe vậy thì từ chối ngay vì nghĩ mình vẫn có thu nhập, không muốn sau này mang tiếng sống dựa vào chồng cũ.

Anh nói: “Đó là tiền của con, em cứ nhận. Anh có trách nhiệm với con đến khi nó trưởng thành”.

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Tôi thấy câu nói ấy hợp lý nên đồng ý. Nhưng một hôm anh bất ngờ nói thêm: “Anh chỉ có một yêu cầu. Sau này em đừng lấy chồng nữa”.

Tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi hỏi tại sao chuyện tôi có lập gia đình hay không lại liên quan đến tiền nuôi con. Anh nói nếu tôi lấy người khác, con trai sẽ phải sống chung với một người đàn ông không cùng máu mủ. Anh không muốn con bị người ngoài đối xử không tốt, càng không muốn con gọi người khác là bố.

Tôi nghe mà tức đến run người.

Tôi hỏi: “Anh chu cấp tiền cho con hay dùng tiền để quyết định cuộc sống của tôi?”.

Anh nói anh không có ý kiểm soát tôi, chỉ muốn đảm bảo con được lớn lên trong điều kiện tốt nhất. Nếu tôi nhất định tái hôn, anh sẽ giảm tiền chu cấp xuống mức tối thiểu và có thể yêu cầu đưa con về sống với mình.

Tôi càng nghe càng thấy vô lý.

Tôi từng nghĩ sau ly hôn, anh đã thay đổi. Nhưng hóa ra chỉ cần một khoản tiền lớn, anh lại muốn đặt ra luật cho cuộc đời tôi. Tôi nói nếu anh lo con gặp người không tốt thì có thể cùng tôi tìm hiểu, đặt ra những nguyên tắc liên quan trực tiếp đến việc chăm sóc con. Còn chuyện tôi có quyền yêu ai, kết hôn với ai thì anh không có quyền quyết định.

Anh im lặng một lúc rồi nói một câu khiến tôi càng tức: “Anh chỉ muốn sau này con mình vẫn có một gia đình đúng nghĩa, không có những anh em cùng mẹ khác cha”.

Tôi không biết “gia đình đúng nghĩa” trong suy nghĩ của anh là gì. Một người mẹ phải ở vậy suốt đời để đổi lấy 30 triệu đồng mỗi tháng sao?

Tôi đang định trả lại khoản tiền ấy và tự nuôi con bằng khả năng của mình. Nhưng nghĩ đến việc nếu tôi từ chối, con có thể mất đi khoản hỗ trợ đáng lẽ thuộc về nó, tôi lại thấy khó xử. Tôi không muốn con phải chịu thiệt vì cuộc hôn nhân của bố mẹ. Nhưng tôi cũng không muốn cả đời mình bị ràng buộc bởi một điều kiện mà tôi chưa từng đồng ý.

Nếu là mọi người, mọi người sẽ nhận 30 triệu mỗi tháng để đổi lấy việc không được đi bước nữa, hay dứt khoát từ chối để giữ quyền tự quyết cho cuộc đời mình?