Ở tuổi 45, Song Hye Kyo tiếp tục chứng minh đẳng cấp "tường thành nhan sắc" của làng giải trí châu Á. Mới đây, nữ diễn viên khiến người hâm mộ trầm trồ khi đăng tải loạt hình thư giãn trong bể bơi giữa ngày nắng hè. Dù ngâm mình dưới ánh nắng gay gắt, làn da của cô vẫn trắng hồng, căng mướt và gần như không có dấu hiệu tuổi tác.

Nhiều người cho rằng bí quyết nằm ở mỹ phẩm đắt tiền hay các liệu trình chăm sóc da xa xỉ. Thế nhưng, Song Hye Kyo từng nhiều lần chia sẻ rằng cô đặc biệt chú trọng việc nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. Trong số những thói quen được duy trì suốt nhiều năm, có 3 loại nước quen thuộc mà nữ diễn viên uống đều đặn mỗi ngày. Chúng không thể thay thế kem chống nắng, nhưng lại góp phần hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của tia UV, giảm lão hóa và giúp làn da duy trì vẻ trẻ trung lâu dài.

1. Nước chanh

Một trong những thức uống Song Hye Kyo yêu thích là nước chanh. Loại quả nhỏ bé này lại chứa lượng vitamin C khá dồi dào - dưỡng chất nổi tiếng trong việc hỗ trợ làm đẹp da.

Vitamin C là nguyên liệu quan trọng để cơ thể sản xuất collagen. Đây chính là loại protein giúp da duy trì độ đàn hồi, săn chắc và căng mịn. Khi lượng collagen suy giảm theo tuổi tác, da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ và kém sức sống.

Ngoài ra, vitamin C còn hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh. Nó giúp trung hòa các gốc tự do sinh ra khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ô nhiễm môi trường hoặc căng thẳng kéo dài. Đây là những yếu tố thúc đẩy quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy chế độ ăn giàu vitamin C có thể hỗ trợ giảm nguy cơ tăng sắc tố da, từ đó góp phần hạn chế tình trạng nám và da xỉn màu mà phụ nữ ngoài 40 tuổi thường gặp.

Đó là lý do nước chanh thường được xem như một "vũ khí làm đẹp thầm lặng", giúp Song Hye Kyo duy trì làn da sáng khỏe theo năm tháng.

2. Nước ép cà rốt

Sau khi uống nước ấm và tập thể dục nhẹ nhàng, Song Hye Kyo thường kết thúc bữa sáng bằng một ly nước ép cà rốt tự làm.

Cà rốt nổi tiếng nhờ chứa hàm lượng beta-carotene rất cao. Đây là tiền chất của vitamin A, đồng thời cũng là một chất chống oxy hóa mạnh có lợi cho sức khỏe làn da.

Khi được cơ thể hấp thu, beta-carotene có thể tích lũy trong các lớp da và góp phần giảm mức độ tổn thương do tia cực tím gây ra. Vì vậy, nhiều chuyên gia dinh dưỡng gọi nhóm thực phẩm giàu beta-carotene là "kem chống nắng tự nhiên" từ bên trong.

Không chỉ vậy, cà rốt còn mang đến nhiều lợi ích khác cho làn da như:

Hỗ trợ duy trì độ ẩm tự nhiên.

Giúp da sáng khỏe và đều màu hơn.

Thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da.

Hạn chế tình trạng da thô ráp, xỉn màu.

Các chuyên gia lưu ý rằng nước ép cà rốt không thể thay thế kem chống nắng. Tuy nhiên, việc bổ sung thường xuyên có thể giúp tăng khả năng tự bảo vệ của da trước các tác nhân gây lão hóa từ môi trường.

3. Nước ấm

Trong khi nhiều người tìm kiếm các loại thực phẩm đắt đỏ để làm đẹp, Song Hye Kyo lại duy trì một thói quen cực kỳ đơn giản: uống hai ly nước ấm ngay sau khi thức dậy.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sau khoảng 7-8 giờ ngủ, cơ thể thường rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ. Nếu không được bù nước kịp thời, làn da có thể trở nên khô ráp, kém căng bóng và dễ xuất hiện các nếp nhăn li ti.

Việc uống nước ấm vào buổi sáng giúp cơ thể nhanh chóng được cấp nước trở lại, hỗ trợ tuần hoàn máu và thúc đẩy các hoạt động trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn.

Theo dược sĩ Khuê Vũ (Hà Nội), cấp đủ nước là một trong những bước nền tảng để duy trì làn da trẻ trung. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, da sẽ giữ được độ mềm mại, đàn hồi và giảm nguy cơ xuất hiện các dấu hiệu lão hóa sớm do mất nước.

Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia da liễu luôn xem việc uống đủ nước mỗi ngày là một trong những "bí quyết chống lão hóa rẻ tiền nhưng hiệu quả nhất".

(Ảnh: Internet)