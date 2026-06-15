Nhiều người tin rằng việc không kiểm soát cân nặng chỉ dừng lại ở chuyện béo phì hay mất tự tin về ngoại hình. Thực tế, một cơ thể thừa cân chính là tấm gương phản chiếu lối sống thiếu khoa học với vô vàn rủi ro tiềm ẩn, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ngay cả các chuyên gia y tế, những người hàng ngày trực tiếp giành giật sự sống cho bệnh nhân, đôi khi cũng lơ là với chính cân nặng và sức khỏe của bản thân.

Bác sĩ Chen Weilong trước khi bị nhồi máu cơ tim từng nặng hơn 80kg

Mới đây, câu chuyện của bác sĩ Chen Weilong (Đài Loan, Trung Quốc) được chia sẻ trên chương trình truyền hình "Mạng lưới Sức khỏe bác sĩ giỏi " đã khiến nhiều người phải giật mình tỉnh ngộ. Là một bác sĩ phòng cấp cứu dày dạn kinh nghiệm ở tuyến đầu, anh từng chứng kiến vô số pha sinh tử, nhưng chưa bao giờ nghĩ chính mình lại là người phải nhập viện cấp cứu ở tuổi 39 vì nhồi máu cơ tim.

Trước khi biến cố xảy ra, bác sĩ Chen nặng 80 kg. Anh đối mặt với tình trạng cholesterol và axit uric cao, đi kèm các cơn gút cấp tính. Thời điểm đó, cuộc sống của anh quay cuồng trong áp lực cực hạn khi phải cân bằng giữa công việc lâm sàng tại phòng cấp cứu, việc học cao học, giảng dạy và chăm sóc con cái. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh khó kiểm soát chế độ ăn uống và cân nặng của mình.

Lịch trình dày đặc còn khiến anh liên tục thức khuya, luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ. Chính sự bận rộn này đã tạo ra một tâm lý chủ quan nguy hiểm và cứ chần chừ việc giảm cân hay thay đổi lối sống. Anh thừa nhận bản thân khi ấy đã bỏ qua những tín hiệu cảnh báo rõ ràng mà cơ thể gửi đến, liên tục phớt lờ các chỉ số sức khỏe đang ở mức báo động.

Nhớ lại những ngày kinh hoàng ấy, bác sĩ Chen cho biết vài ngày trước khi nhồi máu cơ tim chính thức bùng phát, anh đã nhận thấy 2 triệu chứng chính xuất hiện rất rõ mỗi khi đạp xe:

- Tức ngực: Đây không phải là cảm giác nhói đau thoáng qua mà là áp lực đè nén nặng nề. Cảm giác này giống như có một vật nặng đè chặt lên ngực, bóp nghẹt vùng xương ức. Khi cơ thể vận động mạnh như đạp xe, nhu cầu oxy của cơ tim tăng cao, nhưng các động mạch vành bị tắc nghẽn không thể đáp ứng, gây ra cơn đau thắt lồng ngực vùng trung tâm.

- Khó thở: Đi kèm với cơn tức ngực là tình trạng hụt hơi, không thể hít sâu. Khi tim bị thiếu máu cục bộ, chức năng bơm máu suy giảm đột ngột gây ứ dịch ở phổi, khiến bệnh nhân có cảm giác ngột ngạt, khó thở dù chỉ gắng sức nhẹ.

Tức ngực và khó thở là 2 triệu chứng phổ biến nhưng cũng dễ bị xem nhẹ của nhồi máu cơ tim (Ảnh minh họa)

Là một chuyên gia có kiến thức chuyên môn về cả nội khoa lẫn cấp cứu, đáng lẽ anh phải cảnh giác cao độ. Tuy nhiên, do quá bận rộn và kiệt sức với lịch trình dày đặc, anh chỉ tặc lưỡi tự trấn an rằng đó là do mệt mỏi thể chất thông thường. Cho đến một ngày đang làm việc trong phòng thí nghiệm, cơn tức ngực đột ngột ập đến dữ dội, khiến anh mất thăng bằng, thở dốc nghiêm trọng và buộc phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Anh được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim và lập tức chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Suốt 7 ngày nằm trong phòng ICU, vị bác sĩ cấp cứu này đã khóc mỗi ngày. Là người trong nghề, anh hiểu rõ tình trạng của mình nguy kịch đến mức nào. Anh cay đắng nhận ra, khi đổ bệnh, con người ta thực sự cô độc, cho dù gia đình có yêu thương đến đâu cũng không ai có thể gánh vác thay nỗi đau đớn thể xác.

Dù may mắn giữ được mạng sống, bác sĩ Chen cảnh báo rằng trái tim của anh đã chịu tổn thương vĩnh viễn và không bao giờ có thể quay trở lại trạng thái khỏe mạnh hoàn toàn như lúc ban đầu.

Trở về từ cửa tử, nam bác sĩ quyết tâm thay đổi hoàn toàn lối sống. Anh đã giảm thành công 20 kg trong vòng 6 tháng và duy trì mức cân nặng ổn định này suốt 15 năm qua nhờ hai phương pháp cốt lõi:

- Thay đổi chế độ ăn uống : Anh loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán và thực phẩm nhiều đường. Thay vào đó, anh nghiêm túc xây dựng thực đơn với các loại thực phẩm nguyên chất tốt cho cholesterol và sức khỏe tim mạch.

- Nghiêm túc tập thể dục: Ban đầu, do chức năng tim sau biến cố rất yếu, anh chỉ có thể kiên trì chạy bộ 10 phút mỗi ngày. Khi cơ thể phục hồi dần, anh nâng cao cường độ. Hiện tại, anh duy trì thói quen tập thể dục 4 lần một tuần, mỗi lần chạy từ 7 đến 8 km kết hợp với 20 đến 30 phút tập tạ.

Sau trận nhồi máu cơ tim, bác sĩ Chen Weilong quyết tâm giảm cân, ăn uống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe

Bác sĩ Chen chia sẻ, nhiều người sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho điện thoại, du lịch, mỹ phẩm nhưng luôn đặt sức khỏe xuống hàng cuối cùng. Nhiều căn bệnh nguy hiểm không hề xảy ra đột ngột mà luôn có các dấu hiệu cảnh báo từ trước. Thế nhưng, hầu hết mọi người đều bỏ qua với lý do quá mệt mỏi, bận công việc hoặc cố chịu đựng thêm một chút. Thay vì để bản thân phải hối tiếc trên giường bệnh giống mình, anh nhắc nhở mỗi người nên bắt đầu lắng nghe và chăm sóc tốt cho cơ thể mình ngay từ bây giờ.

7 dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim không được phép ngó lơ! Theo bác sĩ tim mạch Leung Wing Hung (Đài Loan, Trung Quốc) nhồi máu cơ tim chủ yếu do tắc nghẽn nghiêm trọng các động mạch vành, dẫn đến cơ tim bị thiếu máu, hình thành cục máu đông ngăn cản oxy đến tim. Thời gian vàng để cứu chữa chỉ gói gọn trong vòng 6 giờ đầu. Nếu bỏ lỡ, bệnh nhân có thể bị hoại tử cơ tim, rối loạn nhịp tim nghiêm trọng, ngừng tim và đột tử. Đáng lo ngại hơn, khoảng 40% bệnh nhân tử vong ngay khi bệnh vừa khởi phát. Căn bệnh này có thể âm thầm ập đến mà không có triệu chứng rõ ràng, nhưng đa số sẽ biểu hiện qua 7 dấu hiệu phổ biến sau đây: - Đau thắt ngực hoặc có cảm giác đè nặng: Đau lan từ vùng ngực trái hoặc sau xương ức. - Đau lan ra các bộ phận khác: Cơn đau có xu hướng lan rộng lên cổ, hàm, lan sang vai trái hoặc dọc theo cánh tay trái. - Khó thở, hụt hơi: Xuất hiện đột ngột ngay cả khi đang nghỉ ngơi hoặc chỉ vận động nhẹ. - Đổ mồ hôi lạnh: Cơ thể tự nhiên vã mồ hôi đầm đìa dù thời tiết không nóng. - Chóng mặt, hoa mắt, mất thăng bằng: Do lưu lượng máu lên não bị sụt giảm đột ngột. - Buồn nôn, nôn mửa hoặc đầy bụng: Dấu hiệu này rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý về đường tiêu hóa. - Mệt mỏi cực độ không rõ lý do: Cảm giác kiệt sức kéo dài dù không làm việc nặng. Những người có sẵn yếu tố nguy cơ như huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường, béo phì hoặc thường xuyên căng thẳng cần phải đặc biệt cảnh giác với các dấu hiệu trên.

Nguồn và ảnh: Skypost, China News, Health 2.0