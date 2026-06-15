Mới đây, bác sĩ chuyên khoa thận Hùng Vũ Hòa (Đài Loan, Trung Quốc) đã chia sẻ trường hợp đau lòng: Một bệnh nhân bị suy thận mãn tính giai đoạn 4 được kiểm soát tốt đã uống 2 lít nước mật ong rừng mỗi ngày với hy vọng trì hoãn việc chạy thận nhân tạo. Kết quả là, lượng đường trong máu và axit uric của ông tăng vọt ngoài tầm kiểm soát, chức năng thận suy giảm nhanh chóng, và ông phải nhập viện cấp cứu, đối mặt với việc chạy thận nhân tạo ngay trong ngày hôm đó.

Cụ thể, trước đó nam bệnh nhân đã được điều trị suy thận mạn tính giai đoạn 4 do tiểu đường. Ban đầu, tình trạng của bệnh nhân được kiểm soát tốt, với lượng đường huyết, axit uric và lipid máu đều được duy trì ở mức tuyệt vời. Bác sĩ thẳng thắn cho biết, quá trình tiến triển điển hình từ giai đoạn 4 đến khi phải chạy thận nhân tạo chỉ mất khoảng 5 năm, nhưng nếu được quản lý đúng cách, có thể kéo dài thời gian bệnh.

Bất ngờ thay, trong một lần khám định kỳ ba tháng sau đó, chức năng thận của bệnh nhân suy giảm nhanh chóng, từ giai đoạn 4 xuống giai đoạn 5. Sau khi loại trừ cảm lạnh và nhiễm trùng, các xét nghiệm cho thấy nồng độ axit uric của ông đã tăng vọt từ 7,0 mg/dL lên 9,0 mg/dL, và hemoglobin glycated cũng xấu đi đến hơn 9,0%, tất cả các chỉ số đều vượt tầm kiểm soát. Khi bác sĩ hỏi thêm về chế độ ăn uống hàng ngày, bệnh nhân thú nhận rằng, vì lo sợ sớm phải chạy thận nhân tạo, ông đã bắt đầu uống tới 2 lít nước mật ong rừng mỗi ngày theo một phương pháp dân gian.

"Nhiều người đã thần thánh hóa mật ong!", bác sĩ Hùng Vũ Hòa nói một cách bất lực. Hầu hết mọi người đều biết rằng đường tinh luyện và fructose có thể gây béo phì và tăng đường huyết, nhưng họ lại nhầm tưởng rằng mật ong là tự nhiên và do đó không có vấn đề gì. Bác sĩ giải thích rằng lý do tại sao mật ong "có tác dụng ngay lập tức" sau khi uống là vì các monosaccharide của nó được chuyển hóa và chuyển hóa thành năng lượng rất nhanh. Ngoài ra, nó thường được uống bằng cách pha với nước. Với sự kết hợp của nước và monosaccharide, mọi người sẽ tự nhiên có cảm giác tinh thần được cải thiện và tràn đầy năng lượng.

Tuy nhiên, mật ong chứa các monosaccharide như glucose và fructose, và fructose vẫn có thể được chuyển hóa thành axit uric trong cơ thể. Bệnh nhân này uống một lượng lớn nước mật ong mỗi ngày, điều này không chỉ gây tăng cân mà còn dẫn đến sự tăng đột biến cả axit uric và đường huyết, cuối cùng làm tổn hại chức năng thận còn lại của ông. Vì bệnh nhân cảm thấy vô cùng khó chịu khi quay lại khám, ông đã được chuyển đến phòng cấp cứu ngay trong ngày hôm đó và được lên lịch chạy thận nhân tạo ngay lập tức. Chức năng thận lẽ ra có thể được làm chậm lại đã bị phá hủy bởi hết cốc nước mật ong này đến cốc nước mật ong khác.

Bác sĩ Hùng cho rằng nhiều bệnh nhân suy thận mãn tính vẫn tin vào tác dụng kỳ diệu của nước mật ong rừng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng cách thực sự để bảo vệ thận là "uống nhiều nước hơn". Chỉ cần đảm bảo uống đủ nước lọc mỗi ngày. Đừng tin vào các bài thuốc dân gian và uống nước mật ong rừng quá mức.

3 nguyên tắc quan trọng để bảo vệ thận

Về chăm sóc hàng ngày cho bệnh thận mãn tính, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên chú ý chế độ ăn uống và dinh dưỡng. Đặc biệt đối với bệnh nhân ở giai đoạn cuối của bệnh thận và những người đang chạy thận nhân tạo, chỉ đơn giản nghĩ rằng "ăn ít hơn thì tốt hơn" mà không tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc ăn uống đúng đắn có thể khiến họ có nguy cơ làm suy giảm chức năng thận nhanh hơn.

Ba nguyên tắc dinh dưỡng thiết yếu cho bệnh nhân mắc bệnh thận bao gồm:

- Tuân thủ chế độ ăn ít protein, kiểm soát chính xác lượng protein tiêu thụ hàng ngày ở mức từ 0,6-0,8 gam trên mỗi kilogram trọng lượng cơ thể. Nên ưu tiên các nguồn protein chất lượng cao như thịt gà, cá và các sản phẩm từ đậu nành.

- Tuyệt đối tránh thực phẩm chế biến sẵn, nội tạng động vật, nước ngọt và các sản phẩm từ sữa - những thực phẩm giàu phốt pho và có giá trị dinh dưỡng thấp. Hạn chế tối đa việc tiêu thụ nước dùng và các loại nước sốt giàu phốt pho, nhiều muối trong bữa ăn.

- Ngăn ngừa tăng kali máu. Vì chức năng thận suy giảm làm giảm khả năng bài tiết kali của cơ thể, bệnh nhân nên tránh các loại trái cây giàu kali thường gặp như chuối, cà chua, khế và thanh long. Đối với rau, nên chần sơ trước khi xào hoặc trộn với dầu. Ngoài việc tránh ăn đồ sống càng nhiều càng tốt, bệnh nhân cũng nên tránh uống súp và nước dùng rau củ, và tránh các loại gia vị có hàm lượng muối thấp.

Nếu có bất kỳ lo ngại nào về chế độ ăn uống hàng ngày, người bệnh không nên tin tưởng một cách mù quáng vào các phương thuốc dân gian mà cần tham khảo ý kiến và thảo luận với bác sĩ điều trị/chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo hiểu rõ các nguyên tắc chăm sóc đúng đắn.

Nguồn và ảnh: ETToday