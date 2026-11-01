2 đứa con đã nuôi không xuể, chồng vẫn đòi sinh thêm vì một câu nói của bố mẹ: Nghe điều kiện tôi đưa ra, anh lập tức nổi giận

Tôi và chồng đều làm công ăn lương, thu nhập không phải quá thấp nhưng cũng chẳng dư dả gì. Hai đứa con nhỏ, một đứa đang học mẫu giáo, một đứa mới vào lớp một, tháng nào vợ chồng tôi cũng phải tính toán từng khoản. Tiền ăn, tiền học, tiền điện nước, tiền sữa, tiền thuốc men, rồi đủ thứ chi phí phát sinh. Có những tháng chưa đến cuối tháng, tôi đã phải mở ví ra đếm xem còn bao nhiêu tiền để xoay xở. Cuộc sống cứ giật gấu vá vai như vậy, chẳng dám nghĩ đến chuyện mua sắm hay đi chơi xa.

Thế mà gần đây chồng liên tục nhắc đến chuyện sinh thêm con. Ban đầu tôi nghĩ anh chỉ nói đùa, nhưng sau đó mới biết bố mẹ chồng thường xuyên khuyên anh rằng nhà phải đông con mới nhiều phúc, có anh có em thì sau này nương tựa nhau, làm gì cũng mạnh. Bố mẹ chồng tôi có 4 người con nên luôn cho rằng sinh nhiều con là chuyện bình thường, chẳng có gì phải lo lắng.

Tôi nghe mà thấy áp lực vô cùng. Hai đứa hiện tại đã khiến tôi quay cuồng mỗi ngày. Sáng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, đưa con đi học rồi tất bật đến cơ quan. Chiều tan làm lại đón con, nấu nướng, giặt giũ, kèm con học. Nhiều hôm đặt lưng xuống giường, tôi chỉ muốn ngủ một mạch đến sáng. Vậy mà chồng vẫn nghĩ chuyện sinh thêm một đứa nữa chẳng có gì to tát.

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Tôi đã từng có 5 năm ở nhà chăm con, lo việc nhà. Quãng thời gian ấy, tôi gần như không có thu nhập, mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào chồng. Muốn mua món đồ cá nhân cũng phải cân nhắc, con ốm đau hay gia đình có việc phát sinh lại phải ngửa tay xin tiền. Tôi không muốn quay lại những ngày tháng ấy, nhất là khi kinh tế gia đình hiện tại còn chẳng đủ thoải mái.

Hôm trước, khi chồng lại nhắc chuyện sinh con, tôi nói thẳng rằng nếu mỗi tháng anh có thể đưa cho tôi 30 triệu đồng để lo cho gia đình, tôi sẵn sàng nghỉ việc ở nhà, sinh thêm con và chăm sóc nhà cửa. Tôi nói vậy không phải vì muốn thách thức chồng, mà muốn anh hiểu nuôi một đứa trẻ không chỉ cần tình thương mà còn cần cả tiền bạc.

Vậy mà anh lập tức nổi giận, mắng tôi thực dụng, chỉ biết nghĩ đến tiền. Anh còn bảo trời sinh voi, trời sinh cỏ, cứ đẻ rồi sẽ có cách nuôi.

Tôi nghe mà vừa buồn vừa giận. Chính anh cũng biết những năm tháng tôi ở nhà chăm hai đứa vất vả thế nào, biết mỗi tháng gia đình phải chật vật ra sao. Vậy mà khi nói đến chuyện sinh thêm con, anh lại dễ dàng gạt hết những lo toan ấy sang một bên.

Tôi không phản đối chuyện đông con, nhưng tôi muốn những đứa trẻ được sinh ra trong điều kiện đủ đầy hơn, chứ không phải lớn lên cùng những khoản nợ và sự thiếu thốn. Chẳng lẽ mong muốn ấy của tôi lại là ích kỷ?