2 "cặp đôi" này kết hợp thành 2 món ăn tương đương đắp 10 chiếc mặt nạ: Vừa ngon lại có tác dụng làm trắng và trẻ hóa làn da

1. Cà chua và mướp

Cà chua và mướp là nguyên liệu phổ biến trong mùa hè. Chúng rất giàu vitamin, protein, carotene, axit folic, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác, đặc biệt là giàu vitamin C.

Mướp rất giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Theo Đông y, mướp không chỉ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, làm trắng da, giảm cân mà mẹ bầu ăn mướp còn có tác dụng hỗ trợ sự phát triển của thai nhi. Trong nhiều nghiên cứu của y học hiện đại thì mướp chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, vitamin C, carbohydrate và chất xơ, có vị ngọt, tươi mát giúp thanh nhiệt, giải độc. Ăn mướp vào mùa hè còn có thể giúp chống lão hóa (nhờ giàu chất chống oxy hoá), hỗ trợ làm trắng và trẻ hóa làn da. Phụ nữ muốn cơ thể khỏe mạnh và dưỡng nhan sắc có thể ăn mướp nhiều hơn vào mùa hè.

Cà chua là loại thực phẩm có thể ăn trực tiếp như trái cây hoặc kết hợp với các nguyên liệu để chế biến thành món ăn. Cà chua có giá trị dinh dưỡng rất cao, tốt cho sức khỏe nhờ rất giàu vitamin A, C, K, vitamin B6, kali, folate, thiamin, magiê, niacin, đồng và phốt pho... Nhờ lượng vitamin C (chất chống oxy hóa) dồi dào mà cà chua góp phần bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, làm giảm nguy cơ nếp nhăn và đốm đen trên da. Đồng thời, vitamin C còn thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, từ đó giúp tăng cường độ đàn hồi và săn chắc cho làn da. Beta-carotene trong cà chua giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và lycopene làm cho da ít nhạy cảm hơn với tác hại của tia UV. Từ đó giúp làn da căng mịn, ít nếp nhăn. Vitamin A cũng giúp cải thiện tình trạng của tóc, giúp tóc chắc khỏe và bóng mượt.

Là 2 loại nguyên liệu có nhiều vào mùa hè, mướp thanh mát, giòn và mềm khi kết hợp với cà chua mang vị chua ngọt sẽ tạo nên món ăn ngon và mọng nước. Món ăn này tốt tương tự như việc bạn đắp 10 chiếc mặt nạ cho làn da. Do đó đừng bỏ qua món ăn đơn giản này.

1-2 quả mướp, 2 quả cà chua, 3 tép tỏi băm, một chút gia vị, 1 thìa tinh chất cốt gà.

Cách làm món mướp xào cà chua

Bước 1: Mướp bạn mua về đem gọt bỏ vỏ, sau đó rửa sạch và cắt thành miếng vừa ăn. Cà chua rửa sạch, sau đó bạn úp cuống cà chua xuống dưới, dùng thìa hoặc dao miết vào thịt quả cà chua. Sau đó dùng dao khứa hình chữ thập trên quả, bóc bỏ vỏ từ trên xuống dưới.

Bước 2: Cắt cà chua đã bóc vỏ thành các lát có hình dáng tựa múi cau. Sau đó bạn đặt chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn rồi cho tỏi băm vào xào dậy mùi thơm. Tiếp đó bạn cho mướp vào xào khoảng 2 phút.

Bước 3: Sau đó bạn thêm cà chua vào xào đều cùng mướp. Tiếp đó, nêm một lượng gia vị thích hợp, đảo đều. Sau đó cho 1 thìa tinh chất cốt gà vào xào đều để các nguyên liệu ngấm gia vị. Khi mướp xào cà chua chín, bạn lấy ra đĩa và thưởng thức.

Thành phẩm món cà chua xào mướp

Mướp xào cà chua là món ăn dân dã, làm nhanh ăn rất thanh và ngon. Mướp vừa giòn, mềm kết hợp với cà chua vị chua ngọt rất đưa cơm.

Nấm tuyết (còn được gọi là nấm trắng) chứa nhiều các loại vitamin C, E. Đây đều là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ làn da khỏi các tác hại của gốc tự do, ngừa nếp nhăn hiệu quả, tăng độ đàn hồi và ngăn chặn quá trình lão hóa. Nấm tuyết cũng rất giàu polysaccharide, chất đạm giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Với cấu trúc sền sệt và lượng polysaccharide cao, nấm tuyết có khả năng dưỡng ẩm rất tốt. Chúng có tác dụng tạo ra lớp màng hydrat hóa linh hoạt giúp làn da được ngậm nước tối ưu, làm mịn màng bề mặt da, khiến bạn trông trẻ đẹp hơn. Nấm tuyết kích thích sự phát triển của tế bào, giúp chữa lành vết thương nhanh chóng, làm dịu và nhanh hết kích ứng. Nấm tuyết có công dụng làm đẹp da và giúp cho làn da luôn sáng mịn tươi tắn, ngăn chặn quá trình lão hóa hiệu quả, giúp làm mờ các nếp nhăn, mang lại làn da đẹp và tự tin hơn cho phái đẹp.

Hạnh nhân là loại hạt rất giàu protein, axit amin, axit linolenic, khoáng chất và vitamin, có thể làm dịu cơn khát, dưỡng ẩm cho phổi, điều hòa lipid máu và ngăn ngừa xơ cứng động mạch. Các chất chống oxy hóa trong hạnh nhân giúp làm sạch da bằng cách loại bỏ độc tố và các gốc tự do khỏi cơ thể của bạn. Chúng cũng chứa một lượng lớn alpha-tocopherol, một nguồn chính của Vitamin E. Vitamin này được coi là một loại thực phẩm cực tốt cho da vì nó nuôi dưỡng làn da của bạn, giữ cho nó mịn màng và sáng mịn.

Hạnh nhân nấm tuyết kết hợp với nhau sẽ có tác dụng bổ âm và dưỡng ẩm; nuôi dưỡng làn da mịn màng và trắng đẹp.

Nguyên liệu làm món sữa hạnh nhân nấm tuyết

80g hạt hạnh nhân, 10g nấm tuyết khô, 1200ml nước lọc, 25g gạo, 60g đường phèn.

Bước 1: Ngâm hạnh nhân trong nước nóng khoảng 5 phút. Sau đó loại bỏ lớp vỏ nâu. Lưu ý khi bóc vỏ nếu bạn thấy hạnh nhân màu ngả vàng thì hãy bỏ đi, chỉ lấy những hạt có màu trắng. Gạo bạn vo sạch, để ráo.

Bước 2: Ngâm nấm tuyết cho nở sau đó rửa thật sạch. Sau khi đã chuẩn bị các nguyên liệu xong, bạn cho tất cả cùng với đường phèn vào máy nấu sữa hạt, đậy nắp rồi nhấn chức năng nấu. Nếu không có máy nấu sữa hạt, bạn hãy dùng máy xay sinh tố để tạo thành hỗn hợp sệt rồi cho lên bếp nấu đến khi sôi. Như vậy là món sữa hạnh nhân nấm tuyết hoàn thành.

Thành phẩm món sữa hạnh nhân nấm tuyết

Như vậy chỉ vài bước đơn giản là bạn đã hoàn thành món sữa hạnh nhân nấm tuyết. Sữa hạnh nhân nấm tuyết sánh mịn nhờ nấm tuyết, có mùi rất thơm từ hạnh nhân, vị ngọt thanh từ đường phèn rất dễ uống.

Chúc các bạn thành công với 2 món ngon giúp làn da đẹp và trắng mịn!