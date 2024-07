Nhật Bản từ lâu đã là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Ngoài yếu tố di truyền, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, bí quyết nâng cao tuổi thọ, sức khỏe của người Nhật thường đến từ những thói quen sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt nhất là việc ăn uống và cách sử dụng thực phẩm của họ.

Ít người biết rằng, một trong những loại quả "nhỏ mà có võ" người Nhật hay sử dụng trong ẩm thực, cũng như uống giải khát chính là quả tắc (quất). Với vị chua thơm nhẹ kết hợp với những dưỡng chất bên trong, quả tắc đã dần trở thành loại thực phẩm quen thuộc trong ẩm thực Nhật Bản.

"70% sản lượng quả tắc của Nhật Bản đều đến từ tỉnh Miyazaki, được bày bán nhiều trong các siêu thị. Tôi hay sử dụng 5 quả tắc pha với mật ong, thêm gừng vào để uống mỗi sáng" - Naohiko Fukada, một người hiện đang làm việc tại sở nông nghiệp và thủy sản của chính quyền tỉnh Miyazaki, chia sẻ trên SCMP.

Quả tắc tuy nhỏ bé nhưng lại sở hữu cực nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

Lợi ích của quả tắc

Tắc là loại quả có múi thơm, chua, hơi ngọt và có kích thước tương đương quả nho. Theo nhiều nghiên cứu nhận định, nó là loại quả họ cam duy nhất mà bạn có thể ăn nguyên trái, có nghĩa là ăn được nguyên vỏ. Những loại khác như cam hay quýt thì không thể vì phần vỏ rất đắng, còn vỏ tắc lại thơm ngọt và dễ ăn.

Ở Nhật Bản nói riêng, quả tắc được làm thành kẹo và sử dụng như một cách làm sạch thơm miệng. Trong tiếng Nhật, quả tắc đồng âm với cụm từ "vương miện vàng" nên người Nhật rất chuộng ăn trong những dịp quan trọng, chẳng hạn như đầu năm để cầu may mắn.

Quả tắc hay được ngâm với đường và dùng để chữa các bệnh viêm họng.

Tuy có ngoại hình nhỏ bé nhưng quả tắc lại sở hữu cực nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Theo đó, tắc chứa rất ít natri, không chứa chất béo và cholesterol xấu nên phù hợp với nhiều đối tượng. Quả tắc cũng giàu vitamin C – một chất chống oxy hóa giúp ức chế gốc tự do, phòng ngừa ung thư cũng như giúp tăng sinh collagen.

Không chỉ chứa nhiều loại vitamin quan trọng, quả tắc còn chứa đựng hàng loạt các khoáng chất thiết yếu cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Các khoáng chất này bao gồm canxi, kali, photpho cùng magie…

Theo các chuyên gia, sau đây là một số lợi ích tuyệt vời khác của quả tắc mà bạn không nên bỏ qua:

Hãy tận dụng quả tắc hàng ngày để mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời.

- Cải thiện hệ tiêu hóa

Quả tắc chứa hàm lượng cao chất xơ, giúp thúc đẩy sự di chuyển của thực phẩm qua đường ruột, ngăn ngừa tình trạng táo bón và hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra hiệu quả hơn.

Thêm vào đó, quả quất còn chứa nhiều hợp chất thực vật khác như flavonoid và carotenoid, có khả năng kháng viêm, kháng khuẩn, giúp bảo vệ đường tiêu hóa khỏi các tác nhân gây hại, ngăn ngừa các bệnh liên quan đến viêm nhiễm.

- Duy trì làn da luôn tươi trẻ

Như đã đề cập, quả tắc rất giàu vitamin C có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại, ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm. Vitamin C còn đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sản sinh collagen - một loại protein giúp duy trì độ đàn hồi, săn chắc cho da, làm giảm nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa.

Ngoài ra, một số loại axit hữu cơ như axit citric có trong quả tắc, giúp làm sạch lỗ chân lông, loại bỏ tế bào chết và làm sáng da. Axit citric còn có khả năng kháng khuẩn nhẹ, giúp ngăn ngừa viêm nhiễm và mụn trứng cá, góp phần quan trọng vào việc duy trì làn da sạch sẽ, khỏe mạnh.

Trà tắc vừa thanh vừa mát, ai cũng thích uống trong ngày hè.

- Cải thiện thị lực

Ít ai biết rằng, quả tắc chứa hàm lượng cao vitamin A - một dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe của mắt. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực ban đêm và bảo vệ mắt khỏi các bệnh lý như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Từ đó giúp mắt luôn sáng khỏe và duy trì thị lực ổn định.

Chưa hết, quả tắc còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như lutein và zeaxanthin. Đây là những carotenoid có khả năng lọc ánh sáng xanh có hại, bảo vệ võng mạc khỏi các tổn thương do ánh sáng và ngăn ngừa suy giảm thị lực liên quan đến tuổi tác.

- Giúp mái tóc chắc khỏe

Quả tắc cung cấp một lượng lớn các vitamin như B1, B2 và B3, cùng với các khoáng chất quan trọng như kẽm và sắt. Các vitamin B này có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng và tổng hợp protein, giúp nuôi dưỡng các nang tóc, thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Ngoài ra, axit citric trong quả tắc còn làm sạch sâu da đầu, loại bỏ bã nhờn và tế bào chết, từ đó giúp ngăn ngừa các vấn đề về da đầu như gàu, ngứa. Axit citric cũng giúp cân bằng độ pH của da đầu, giữ cho da đầu không bị khô hay quá nhờn, tạo điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của tóc.

Quả tắc cũng đóng vai trò chủ chốt trong nhiều bài thuốc quan trọng.

Lưu ý khi sử dụng quả tắc

Nhìn chung, việc sử dụng quả tắc sẽ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng cũng cần lưu ý một số điều để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Dưới đây là những điểm cần chú ý khi sử dụng quả tắc:

- Không nên dùng quá nhiều: Quả tắc có tính axit cao, nếu tiêu thụ quá nhiều có thể gây kích ứng dạ dày và làm tăng nguy cơ loét dạ dày hoặc trào ngược axit.

- Cần chăm sóc sau khi ăn: Vì quả tắc có tính axit cao nên nếu dùng quá nhiều có thể làm mòn men răng và gây sâu răng. Nên súc miệng hoặc uống nước sau khi dùng tắc để giảm tác động của axit lên răng.

- Rửa sạch trước khi sử dụng: Vỏ tắc chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi, nhưng cần phải rửa sạch trước khi dùng để loại bỏ thuốc trừ sâu và các tạp chất khác.

- Không nên ăn khi đói: Do tính axit cao, ăn quả tắc khi đói có thể gây khó chịu dạ dày hoặc kích ứng niêm mạc dạ dày. Nên dùng quả tắc sau bữa ăn hoặc kết hợp với các thực phẩm khác để giảm tác động của axit lên dạ dày.

Theo Savvytokyo, Healthline, SCMP