13 thực phẩm màu đen giàu chất chống oxy hóa bậc nhất, giúp kéo dài tuổi thọ, làm đẹp da, xanh tóc, mùa đông chính là cơ hội để cơ thể hấp thu tối đa

Khi thu hoạch ôliu ở dạng quả chín, chúng sẽ có màu đen tự nhiên do sự tích tụ của anthocyanin. Theo Webmd, tổng số hợp chất phenolic trong ôliu đen tăng gấp đôi so với ôliu xanh do quá trình chín trước đó. Điều này làm cho ôliu đen có khả năng chống lại các bệnh như ung thư, rối loạn chức năng tim mạch và các bệnh viêm nhiễm.