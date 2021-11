Người Ấn Độ luôn tự hào vì có một loại đồ uống quý như "bảo bối" ngăn 100% cảm mạo, giúp kéo dài tuổi thọ, đến mùa đông lại càng phát huy tác dụng

Đó chính là sữa nghệ!

Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo, tuổi thọ của một người Ấn Độ là 71 tuổi trong báo cáo năm 2019 - 2020. Tổ chức đặc biệt ghi nhận trong 2 thập kỷ qua, tuổi thọ của người dân Ấn Độ liên tục tăng. Dù rằng mức trung bình này vẫn chưa phải cao lắm so với nhiều khu vực khác trên thế giới nhưng WHO đánh giá cao sự cải thiện tuổi thọ của người dân nước này. Khi điều tra, người ta phát hiện, người dân Ấn Độ nhiều năm qua luôn uống nhiều một loại đồ uống tự làm từ nghệ. Đồ uống đó chính là sữa nghệ!

Loại đồ uống này không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ mà còn giúp đánh bay cảm mạo, phong hàn.

Để làm đồ uống siêu tốt mang tên sữa nghệ, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Công thức

- 1/2 muỗng cà phê bột nghệ.

- 1 ly sữa.

- 1 nửa ly nước.

- 2-3 hạt tiêu đen nghiền nát.

Cách làm

Bạn đun sôi sữa, thêm bột nghệ và hạt tiêu đen nghiền nát vào trộn đều, sau đó đổ thêm nước và đun sôi lại lần nữa.

Đồ uống có khả năng phòng chống ung thư, giúp bạn kéo dài tuổi thọ.

Sữa nghệ đặc biệt tốt cho sức khỏe phụ nữ, lại làm đẹp da cực hiệu quả

Đồ uống chữa bệnh này không chỉ giúp chữa ho, cảm lạnh – những bệnh cực phổ biến vào mùa đông mà còn giúp nuôi dưỡng làn da căng mịn, hồng hào, cho chị em suối tóc mềm mại như nhung.

Đặc biệt, đồ uống có khả năng phòng chống ung thư, giúp bạn kéo dài tuổi thọ. Uống hỗn hợp khi còn ấm vào thời gian trước khi đi ngủ mỗi tối để phát huy hiệu quả tốt nhất là lời khuyên mà các chuyên gia dành cho bạn. Nguyên nhân bởi sữa nghệ uống lúc này không chỉ giúp bạn dễ ngủ hơn mà còn giúp ngủ sâu hơn, đồng thời việc hấp thu dưỡng chất vào cơ thể cũng đạt mức tối đa.

Theo Thehealthsite, nghệ và sữa chứa nhiều đặc tính có lợi cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của bạn. Kết hợp với nhau, chúng thậm chí còn tạo thành một hỗn hợp có công dụng trên cả tuyệt vời, có công dụng tức thì trong tăng cường khả năng miễn dịch và duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa của bạn.

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), sữa là một loại thuốc bổ, bồi dưỡng cơ thể nhờ những hoạt chất có lợi cho cơ thể. Do đó, việc thêm sữa vào nghệ sẽ giúp tăng cường năng lượng và trao đổi chất.

Nghệ và sữa chứa nhiều đặc tính có lợi cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của bạn.

Riêng với nghệ, vị lương y này đặc biệt nhấn mạnh đây là loại củ được dùng ở nhiều dạng khác nhau có tác dụng phòng chống, chữa trị nhiều bệnh. Theo Đông y, uất kim (những củ nghệ mọc ra xung quanh 1 củ chính) có vị cay, đắng, hơi ngọt, tính mát, trong khi khương hoàng (củ nghệ to) có vị cay, đắng, hơi ngọt nhưng tính nóng. Uất kim vào gan, kinh tâm, kinh phế có tác dụng hành khí, giải uất; trong khi khương hoàng hành phế, phá huyết, thông kinh.

"Cụ thể, khi khí huyết uất trệ, bụng sườn đau, chảy máu cam, tiểu ra máu, hôn mê thì ta dùng uất kim. Có thể giã đắp vết thương nếu vết thương chậm, lâu lành. Khương hoàng chữa huyết ứ, bụng đầy, khó thở, cánh tay tê đau, phụ nữ bế kinh, có hòn cục trong bụng (bệnh bôn đồn), sau khi sinh huyết xấu, vết thương do vấp, ngã", lương y cho biết.

Nghệ có khả năng trị mụn, mờ vết thâm, se nhỏ lỗ chân lông và làm trắng da hiệu quả.

Hơn thế nữa, lương y Bùi Hồng Minh đặc biệt nhấn mạnh sữa nghệ rất tốt cho sức khỏe phụ nữ cũng như duy trì vẻ đẹp thanh xuân, giúp da dẻ nhuận khí, tươi sáng, đầy sức sống. Trong bột nghệ có chứa curcumin với tính kháng khuẩn cao, giúp ngăn chặn sự viêm nhiễm, chống nấm và ngăn chặn quá trình oxy hóa rất hiệu quả.

Vì vậy, nghệ có khả năng trị mụn, mờ vết thâm, se nhỏ lỗ chân lông và làm trắng da hiệu quả. Sữa tươi rất giàu vitamin A, D, E, axit lactic có trong sữa giúp kích thích quá trình tái tạo tế bào da mới. Do đó, hỗn hợp sữa nghệ cực tốt cho làn da chị em, nhất là trong những ngày lạnh, da dẻ có xu hướng xám xịt lại.