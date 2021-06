Thứ rau "tí hon", đắt hơn cả thịt nhưng chị em lao vào mua vì có tác dụng hút mỡ, làm sạch ruột, giúp hạ đường huyết nhanh

Càng ngày con người càng có yêu cầu cao hơn trong chuyện ăn uống. Ngày nay, chúng ta không chỉ cần ăn ngon mà còn phải ăn thế nào để tốt cho sức khỏe.

Trong vài năm gần đây, có một loại rau có bề ngoài tí hon được rất nhiều người yêu mến đó là: Rau bắp cải mini, hay còn có tên tiếng Anh là cải Brussels.

Rau bắp cải mini giòn, ngọt và vô cùng lạ miệng, nhiều người nhận xét thứ rau này ăn một lần là nhớ mãi do đó giá của chúng đôi khi đắt hơn cả thịt lợn, nhiều người vẫn không tiếc tiền mua ăn.

Món rau bắp cải mini có tác dụng hút mỡ thừa, làm sạch ruột, thư giãn dạ dày. Sau khi ăn không chỉ giúp cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể, mà còn có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa. Loại rau này vô cùng giàu vitamin C nên có thể đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của con người. Chất selen có trong chúng có thể làm sạch các gốc tự do trong cơ thể.

Đồng thời, bắp cải mini còn là loại rau rất tốt cho việc giảm cân vì đây là thực phẩm ít calo, chứa nhiều chất xơ và pectin, ngăn ngừa sự tích tụ chất béo trong cơ thể, ngăn ngừa phân khô, đẩy nhanh quá trình đốt cháy và chuyển hóa chất béo.

Rau bắp cải mini có những tác dụng trị bệnh nào?

1. Giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính

Khả năng chống viêm của cả Brussels có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm cả bệnh tim và ung thư.

Các hợp chất chống viêm của chúng giúp bảo vệ các tế bào khỏi bị tổn thương DNA, chống lại sự lão hóa và có thể giúp kiểm soát các tình trạng viêm, bao gồm bệnh tiểu đường loại 2, viêm khớp dạng thấp, bệnh viêm ruột và béo phì.

2. Giúp hạ đường huyết

Rau cải bắp mini có chứa các chất chống oxy hóa axit alpha-lipoic cùng hàm lượng chất xơ cao, do đó chúng giúp hạ đường huyết, cải thiện chức năng insulin của cơ thể. Đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

3. Chống lại bệnh gan nhiễm mỡ

Ăn cải Brussels là một cách để chống lại bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Một nghiên cứu do Đại học Texas A&M dẫn đầu đã phát hiện ra rằng chất indole có thể làm giảm viêm do bệnh gan nhiễm mỡ. Các chuyên gia cũng gợi ý rằng việc tiêu thụ cải Brussels và các loại rau họ cải khác tạo ra indole có thể được sử dụng như một phần của liệu pháp điều trị NAFLD.

4. Cải thiện sức khỏe xương

Một khẩu phần bắp cải mini đã cung cấp 80% lượng vitamin C mà cơ thể cần trong ngày. Do đó, loại rau này có thể giúp cải thiện mật độ xương ở phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh. Hơn nữa, vitamin C cũng hỗ trợ nhiều chức năng của hệ thống miễn dịch.

5. Hỗ trợ điều trị bệnh ung thư

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess đã phát hiện ra rằng trong cải Brussels và các loại rau họ cải khác có chứa hợp chất quý giá indole-3-carbinol, hợp chất này có thể ngăn chặn sự phát triển của ung thư. Các enzym của rau cải bắp mini làm suy yếu các gen ung thư và ngăn chúng lây lan.

6. Giảm huyết áp

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Nam California cho hay, việc bổ sung thực phẩm giàu kali có thể làm giảm tác động tiêu cực của muối đối với huyết áp, từ đó làm giảm huyết áp hiệu quả. Trong khi đó, rau cải Brussels có chứa lượng kali tương đối lớn. Một phần bắp cải Brussels đã cung cấp 7% lượng kali mà cơ thể cần trong ngày.

Lưu ý:

- Tránh ăn quá nhiều bắp cải mini sống vì dễ làm sinh ra nhiều khí gây ra bệnh đầy bụng.

- Đối với người táo bón, tiểu ít, mắc bệnh thận thì không nên ăn bắp cải mini muối hay trộn salad.