12 SỰ THẬT trần trụi không muốn hiểu cũng phải hiểu, người trưởng thành bảo đúng, ai yếu đuối lại né tránh nói sai

1. Tiền mất đi có thể kiếm lại được, mất đi bạn vẫn có thể kết bạn khác, tình yêu không còn thì tiếp tục tìm kiếm. Hãy nhớ rằng: Bạn không thiếu thứ gì, thứ bạn thiếu là dũng khí để bắt đầu lại.

2. Một số chuyện sẽ xảy ra dù chúng ta có muốn hay không; một số người chắc chắn phải đối mặt dù chúng ta thích hay không thích. Tất cả những việc và con người chúng ta gặp trong cuộc sống đều không hề tuân theo ý chí của bản thân.

3. Đừng bao giờ trách người khác đã không giúp đỡ và đừng trách ai đó không quan tâm đến bạn. Trên đường đời, người thực sự có thể giúp đỡ bạn chỉ có mỗi bạn mà thôi. Nếu bạn không chịu trưởng thành thì một số người không thể cứ mãi đứng đó chờ đợi.

4. Việc nhỏ có thể được giải quyết theo cảm tính, nhưng động đến việc lớn thì buộc phải dùng lý trí. Cảm tính khiến chúng ta nhân đạo hơn, thấu hiểu tình người hơn; còn lý trí giúp chúng ta tránh xa những tổn hại đau đớn.

5. Ngoài sinh, lão, bệnh, tử, thì trên đời thực ra có rất ít điều thực sự quan trọng. Không cần phải tỏ ra buồn bã vì những chuyện nhỏ nhặt, cũng không cần phải tranh chấp hơn thua với kẻ tiểu nhân. Hãy nhớ đối xử tốt với chính mình!

6. Con người luôn phải tìm việc gì đó để làm, chỉ khi bận rộn thì mới nhận ra cuộc sống không hề dễ dàng. Khi đó chúng ta mới hiểu rằng nỗi buồn thường ngày chỉ là sự ủy mị, yếu đuối mà thôi.

7. Khi đắc ý, hãy âm thầm, khiêm tốn; khi thất vọng, hãy nghĩ thoáng, mở lòng. Rất nhiều thứ trong cuộc sống có thể buông bỏ. Chỉ khi biết buông thứ này, mới có thể cầm thứ khác lên. Hãy cố gắng đơn giản hóa cuộc sống càng nhiều càng tốt, để tầm nhìn thoáng đãng hơn. Và bạn sẽ thấy rằng phong cảnh vốn bị nhiều thứ phức tạp che chắn trước đó mới là cuộc sống tiện nghi nhất.

8. Trên đời này không có con đường nào mà không ngoằn ngoèo, không có bông hoa nào mà không bung nở. Khả năng của con người có hạn, nhưng nỗ lực là vô hạn. Hãy cố gắng trở thành một người tử tế và thiện lương, một người có tâm hồn vui tươi, một người lạc quan và truyền cảm hứng cho bản thân bằng năng lượng tích cực. Nếu bạn luôn rực rỡ tỏa sáng, thế giới sẽ muôn màu vì có bạn!

9. Càng so đo, càng đau khổ, bao dung bao nhiêu thì hạnh phúc bấy nhiêu, lòng không buông bỏ được tự nhiên sẽ trở thành gánh nặng. Gánh nặng càng nhiều thì càng kém hạnh phúc. Cuộc sống là như vậy! Tại sao chúng ta lại phải tự tìm phiền não cho mình, làm tổn thương người khác và cả bản thân.

10. Khi bạn xuất chúng, bạn bè ùa đến; khi bạn buồn bã, bạn mới biết ai có thể ở bên. Chỉ khi bạn rơi xuống hố sâu, mới hiểu được có bao nhiêu người sẵn sàng giúp đỡ bạn. Chỉ khi nghèo nhất, mới hiểu rằng mối quan hệ dù tốt đến đâu cũng không thể đánh bại được hiện thực chua chát.

11. Cuộc sống giống như một ván cờ, có tiến có lùi, có thắng có thua. Lùi một bước để tiến một bước, nhường một bước để hạ một con cờ. Thí tốt thì mới giữ được xe, mất nhỏ thì mới có được lớn. Bàn cờ tuy nhỏ nhưng khi lùi một bước lại là trời cao biển rộng.

12. Sở dĩ chúng ta mệt mỏi là vì thường do dự giữa việc kiên trì và bỏ cuộc; chúng ta cảm thấy phiền muộn là do trí nhớ quá tốt, luôn nhớ những chuyện đã qua. Lý do khiến chúng ta lo lắng, đau khổ là vì theo đuổi quá nhiều; chúng ta không hạnh phúc là vì có quá nhiều mong đợi xa hoa.