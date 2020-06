12 lần Son Ye Jin "khuynh đảo" thảm đỏ khủng nhất xứ Hàn: Hở bạo khoe da thịt, o ép vòng 1 chưa hot bằng 2 lần đi với tình tin đồn

Dù đã 38 tuổi, Son Ye Jin vẫn là một trong những biểu tượng nhan sắc của xứ Hàn. Với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm, Son Ye Jin dễ dàng mặc đẹp mọi bộ váy lộng lẫy. Dưới đây là những lần "chị đẹp" khiến công chúng phát ốt khi xuất hiện trên thảm đỏ những lễ trao giải, liên hoan phim danh tiếng nhất hàn Quốc.



Năm 2018, Son Ye Jin khiến dân tình phát sốt với bộ phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi", đóng cặp cùng đàn em Jung Hae In. Không chỉ tình tứ ở trong phim, nữ diễn viên còn trở thành tâm điểm tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2018 khi diện bộ váy xẻ ngực đẹp xuất sắc như nữ thần. Đặc biệt, "chị đẹp" và cậu em Jung Hae In còn công khai nắm chặt tay, nhìn nhau tình tứ như người yêu.

Son Ye Jin đẹp như tiên giáng trần với chiếc đầm voan màu cam nhạt.

Cặp đôi chị em Son Ye Jin - Jung Hae In nắm tay nhau tình tứ, nhìn nhau như thể "thế giới này chỉ có hai người".

2. Liên hoan phim Quốc tế Busan năm 2015

Tại thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Busan năm 2015, Son Ye Jin cũng đã từng gây xao xuyến bởi diện mạo hoàn hảo với bộ váy trắng hở vai tinh tế, khoe khéo khuôn ngực đầy đặn. Khoảnh khắc tà váy bay theo chiều gió từng được nhiều người liên tưởng đến "biểu tượng quyến rũ của mọi thời đại" Marilyn Monroe

Khoảnh khắc tà váy tung bay giữa trời Busan gió lộng làm nhiều người liên tưởng đến "biểu tượng quyến rũ của mọi thời đại" Marilyn Monroe.

Đúng là tiên nữ giáng trần

3. Lễ trao giải Rồng Xanh 2016

Với lợi thế vòng 1 căng đầy, Son Ye Jin không ngại diện đầm cổ sâu lấp ló thềm ngực nóng bỏng. Tại Lễ trao giải Rồng Xanh năm 2016, Son Ye Jin gây bão cả thảm đỏ danh giá nhờ khoe khéo được vòng 1 nóng bỏng mà vẫn giữ được phong thái nữ thần, vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết.

4. Liên hoan phim Quốc tế Busan 2017

Năm 2017, tại thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Busan, Son Ye Jin diện chiếc váy cổ chữ V hút mắt tôn lên vòng 1 của cô, khiến nữ diễn viên được nhiều người ví đẹp như "nữ thần". Đứng một mình trên thảm đỏ, Son Ye Jin vẫn toả sáng rực rỡ, tựa tiên nữ giáng trần. Một nụ cười của chị đẹp cũng đủ khuynh đảo MXH.

5. Liên hoan phim Bucheon 2014

Tại thảm đỏ Lễ khai mạc Liên hoan phim Bucheon 2014 (Bucheon International Fantastic Film Festival 2014), Son Ye Jin cũng đã gây choáng khi diện váy xẻ ngực sâu hun hút, phô diễn vòng 1 buông "bức thở". Hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn, trang mạng xã hội vì không ai ngờ được rằng "tình đầu quốc dân" lại có ngày táo bạo đến mức này.

6. Liên hoan phim Quốc tế Busan năm 2010

Thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Busan năm 2010 là một lần chơi lớn của "chị đẹp" khi cô diện hẳn một bộ váy Valentino đắt giá. Nhìn Son Ye Jin cứ như nữ hoàng, minh tinh thế giới với dáng vẻ đầy quyến rũ, đẳng cấp.

Bộ đầm lộng lẫy, gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối, nước da trắng ngần, Son Ye Jin là tâm điểm của thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Busan 2010.

7. Lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2017

Năm 2017, tại thảm đỏ Baeksang lần thứ 53, Son Ye Jin xuất hiện với vẻ đẹp tựa nữ thần. Baeksang có lẽ chính là sàn diễn xuất sắc nhất mà chị đẹp chọn để "bung xoã", "chặt chém" và toả sáng.

Hình ảnh của Son Ye Jin trên thảm đỏ đầy thanh lịch, tinh tế và sang trọng.

8. The Seoul Awards 2018

Tại lễ trao giải The Seoul Awards 2018, "chị đẹp" Son Ye Jin khiến dân tình choáng nặng vì diện mạo gợi cảm, táo bạo sau 1 năm kín tiếng. Đây cũng là lần Son Ye Jin cùng cậu em Jung Hae In cùng nhau xuất hiện tình tứ, "gây nổ" cả châu Á vì quá đẹp đôi.

Đây cũng là một lần gây sốt của "chị đẹp" và cậu em Jung Hae In.

9. Lễ trao giải Rồng Xanh 2014

Năm 2014, "chị đẹp" được một phen chặt chém thảm đỏ Lễ trao giải Rồng Xanh khi o ép vòng 1 đến độ "nóng bỏng mắt", lại còn để lộ da thịt triệt để. Thường ngày giản dị thế thôi nhưng cứ lên thảm đỏ là Son Ye Jin cũng không ngại hở cho bằng hết, khoe body hoàn mỹ trời cho mới chịu.

10. Seoul International Drama Awards 2018

Seoul International Drama Awards 2018 là một dịp Son Ye Jin khiến dân tình "nổi sóng" vì khoe body quá táo bạo. Khoảnh khắc chị đẹp quay lưng để hở cả mảng da thịt nõn nà trên sân khấu trao giải đã khiến netizen đồng loạt "mấu máu".

Son Ye Jin diện chiếc váy được khoét hở táo bạo, khoe khéo được tấm lưng trần nuột nà.

Màn hở lưng táo bạo này của Son Ye Jin từng khiến dân tình phát sốt.

11. Elle Style Awards 2018

Elle Style Awards 2018 là sự kiện chứng kiến màn "chặt chém" đẩy đẳng cấp của Son Ye Jin. Nữ diễn viên trông không khác gì chị đại, phong thái quyền lực cùng vóc dáng ngọc ngà đã chiếm trọn sự chú ý của công chúng. Bộ váy đen đã tôn lên thân hình đồng hồ cát hút mắt của "chị đẹp". Son Ye Jin không chỉ có vòng 1 căng đầy, mà vòng 2 của cô cũng rất thon gọn, "hông quả táo" đúng chuẩn body đẹp kiểu Hàn Quốc.

Năm 2020, cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin gây sốt khắp nơi với bộ phim "Crash Landing On You". Một trong những lý do khiến Baeksang Arts Awards được người hâm mộ mong chờ đó chính là lần đầu tiên cặp đôi cùng xuất hiện sau khi dính tin đồn tình ái. Không chỉ vậy, Son Ye Jin còn gây bão vì diện đầm bó sát, khoe đường cong đẫy đà, vòng 1 đầy đặn triệt để và thần thái "như muốn đòi mạng" dân tình.

Bộ váy ánh kim đơn giản nhưng gợi cảm của Son Ye Jin.

Hyun Bin - Son Ye Jin bị nghi cố ý mặc đồ hợp đôi với nhau.

Nguồn: Koreaboo